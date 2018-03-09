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Escuela de Doctorado

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de los programas de la Escuela de Doctorado:

Informes de la Escuela de Doctorado

Informe de evaluación interno*Informe de evaluación externoConvocatoria
31/05/2018 [pdf]25/02/2019 [pdf]Programa de Doctorado en Educación y TIC (e-learning)
31/05/2018 [pdf]Programa de Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento
09/03/2018 [pdf]Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y de Redes
30/09/2024 [pdf]26/02/2025 [pdf]Programa de Doctorado en Educación y TIC (e-learning)
30/09/2024 [pdf]26/02/2025 [pdf]Programa de Doctorado en Tecnologías de la información y redes
25/07/2025 [pdf]22/01/2026 [pdf]Programa de Doctorado en Humanidades y Comunicación
25/07/2025 [pdf]28/01/2026 [pdf]Programa de Doctorado en Salud y Psicología
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de los Programas de Doctorado

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