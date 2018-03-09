Escuela de Doctorado
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de los programas de la Escuela de Doctorado:
Informes de la Escuela de Doctorado
- Informes de seguimiento de centro
- Informes para la acreditación
|Informe de evaluación interno*
|Informe de evaluación externo
|Convocatoria
|31/05/2018 [pdf]
|25/02/2019 [pdf]
|Programa de Doctorado en Educación y TIC (e-learning)
|31/05/2018 [pdf]
|Programa de Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento
|09/03/2018 [pdf]
|Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y de Redes
|30/09/2024 [pdf]
|26/02/2025 [pdf]
|Programa de Doctorado en Educación y TIC (e-learning)
|30/09/2024 [pdf]
|26/02/2025 [pdf]
|Programa de Doctorado en Tecnologías de la información y redes
|25/07/2025 [pdf]
|22/01/2026 [pdf]
|Programa de Doctorado en Humanidades y Comunicación
|25/07/2025 [pdf]
|28/01/2026 [pdf]
|Programa de Doctorado en Salud y Psicología
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.