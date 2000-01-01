Calidad de las titulaciones

* El objetivo de la acreditación es comprobar si el título se está llevando a cabo de acuerdo con los objetivos establecidos en su proyecto inicial: si los resultados son adecuados y contribuyen a la formación de los estudiantes y a la obtención de los objetivos previstos, y si se alcanzan los estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el EEES de la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (ENQA).