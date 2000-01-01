Calidad de las titulaciones
Sistema de garantía interna de la calidad
Resultados
Los indicadores del sistema garantizan la transparencia y equidad en el análisis de la información de las titulaciones y facilitan la rendición de cuentas, en sintonía con los referentes europeos en materia de calidad en la enseñanza superior.
AQU
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña es el instrumento principal para la promoción y la evaluación de la calidad en el sistema universitario catalán.
El Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales (MVSMA) define este procedimiento. La AQU pone a disposición pública toda la información relativa a la calidad de las titulaciones oficiales del sistema universitario catalán al portal Estudis Universitaris de Catalunya.
Los cuatro procesos principales que constituyen el MVSMA son:
01 Verificación
Las agencias de calidad evalúan los planes de estudios de las nuevas propuestas de titulaciones oficiales en consonancia con el EEES y se autoriza su implantación.
02 Seguimiento
Se evalúa el desarrollo de las enseñanzas a partir del análisis de datos e indicadores y se elaboran, si procede, propuestas de mejora que permitan corregir las desviaciones observadas entre el diseño de los títulos y su desarrollo ordinario.
03 Modificación
Fruto del proceso de seguimiento, se establecen las propuestas de modificación de los títulos universitarios.
04 Acreditación*
Una agencia de calidad evalúa las titulaciones universitarias oficiales para renovar la acreditación inicial obtenida en el proceso de verificación. Esta evaluación se lleva a cabo cíclicamente (cada seis años los grados y cada cuatro años los masters universitarios).
* El objetivo de la acreditación es comprobar si el título se está llevando a cabo de acuerdo con los objetivos establecidos en su proyecto inicial: si los resultados son adecuados y contribuyen a la formación de los estudiantes y a la obtención de los objetivos previstos, y si se alcanzan los estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el EEES de la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (ENQA).