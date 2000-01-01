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Qualitat de les titulacions

Sistema de garantia interna de la qualitat

La Universitat disposa dels procediments i la metodologia necessaris per a dissenyar i desplegar una nova oferta formativa oficial garantint la qualitat dels seus ensenyaments, ampliant els mecanismes de participació dels diferents grups d'interès i creant processos de revisió i millora continua.
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Resultats

Els indicadors del sistema garanteixen la transparència i equitat en l’anàlisi de la informació de les titulacions i faciliten la rendició de comptes, en sintonia amb els referents europeus en matèria de qualitat en l’ensenyament superior.

AQU

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és l’instrument principal per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema universitari català.

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El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials (MVSMA) defineix aquest procediment. L’AQU posa a disposició pública tota la informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català al portal Estudis Universitaris de Catalunya.

Els quatre processos principals que constitueixen el MVSMA són:

01 Verificació

Les agències de qualitat avaluen els plans d’estudis de les noves propostes de titulacions oficials en consonància amb l’EEES i se n’autoritza la implantació.

02 Seguiment

S’avalua el desenvolupament dels ensenyaments a partir de l’anàlisi de dades i indicadors i s’elaboren, si escau, propostes de millora que permetin corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari.

03 Modificació

Fruit del procés de seguiment, s’estableixen les propostes de modificació dels títols universitaris.

04 Acreditació*

Una agència de qualitat avalua les titulacions universitàries oficials per a renovar l’acreditació inicial obtinguda en el procés de verificació. Aquesta avaluació es du a terme cíclicament (cada sis anys els graus i cada quatre els màsters universitaris).

 

Més informació

* L’objectiu de l'acreditació és comprovar si el títol s’està duent a terme d’acord amb els objectius establerts en el seu projecte inicial: si els resultats són adequats i contribueixen a la formació dels estudiants i a l’obtenció dels objectius previstos, i si s’assoleixen els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Ensenyament Superior (ENQA).