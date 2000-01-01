Qualitat
Certificacions
Entenem la millora contínua com l'eix vertebrador de la nostra estratègia. Per això, articulem la nostra política de qualitat mitjançant un sistema integrat que segueix les quatre fases del cicle de millora: planificar, executar, avaluar i actuar.
Aquest rigor està avalat per les principals institucions d'avaluació: d'una banda, la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat, obtinguda el 15 d'abril del 2021 després de superar l'avaluació externa d'AQU Catalunya; de l'altra, l'acreditació institucional de centre, concedida l'1 de març del 2022 pel Consell d'Universitats, la qual implica l'acreditació de tots els graus i màsters universitaris oficials coordinats per la UOC.
Oferta formativa
Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior
Adreçat a professionals de la qualitat, ofert per la UOC en col·laboració amb AQU Catalunya i amb la xarxa internacional d'agències de qualitat en Educació superior, INQAAHE.