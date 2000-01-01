Campus

Qualitat

A la UOC mantenim un compromís ferm amb la qualitat per assolir l'excel·lència en els serveis educatius, l'activitat formativa i els processos organitzatius, a fi de garantir sempre el màxim rigor acadèmic.

Certificacions

Entenem la millora contínua com l'eix vertebrador de la nostra estratègia. Per això, articulem la nostra política de qualitat mitjançant un sistema integrat que segueix les quatre fases del cicle de millora: planificar, executar, avaluar i actuar.

Aquest rigor està avalat per les principals institucions d'avaluació: d'una banda, la certificació del sistema de garantia interna de la qualitat, obtinguda el 15 d'abril del 2021 després de superar l'avaluació externa d'AQU Catalunya; de l'altra, l'acreditació institucional de centre, concedida l'1 de març del 2022 pel Consell d'Universitats, la qual implica l'acreditació de tots els graus i màsters universitaris oficials coordinats per la UOC.

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Oferta formativa

Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Adreçat a professionals de la qualitat, ofert per la UOC en col·laboració amb AQU Catalunya i amb la xarxa internacional d'agències de qualitat en Educació superior, INQAAHE.

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ESPECIALITZACIÓ

Especialització en Processos de Qualitat Externa en Educació

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ESPECIALITZACIÓ

Especialització en Sistemes de Qualitat Interna en Educació

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ESPECIALITZACIÓ

Especialització en Tractament d'Evidències i Indicadors en els Processos d'Avaluació de la Qualitat

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