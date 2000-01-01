La UOC ha apostado desde sus inicios y de manera decidida por la calidad y la mejora continua como ejes vertebradores de su estrategia y como hecho diferencial y característica común de sus actividades. Por eso, la Universidad ha establecido su política de calidad y ha organizado un sistema de calidad definiendo sus procesos de acuerdo con el ciclo de mejora continua que describe cuatro pasos básicos para conseguir la mejora de la calidad: planificar, hacer, evaluar o revisar y actuar en consecuencia, es decir, mejorar.

El 15 de abril de 2021 se hizo efectiva la Certificación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la UOC después de superar favorablemente la evaluación externa de AQU Catalunya. Posteriormente, el 1 de marzo de 2022 la UOC obtiene la Acreditación Institucional de Centro del Consejo de Universidades, que comporta la acreditación de todos los grados y másteres universitarios oficiales coordinados por la UOC.