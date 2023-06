El trabajo final de máster universitario (TFM) consiste en la realización de un proyecto individual sobre una temática de interés particular del estudiante que guarde relación con la evaluación y gestión de la calidad en Educación Superior. La asignatura permite distinguir dos modalidades de proyectos que difieren básicamente en el alcance de la problemática a la que se pretende dar respuesta: focalizada en el desarrollo de una solución aplicada a un contexto particular o destinada a elaborar una ...

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior la asignatura de TFM equivale a 12 créditos ECTS correspondientes con 300 horas de trabajo del estudiante. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. El TFM debe completarse en el período de cursado de la asignatura.

El trabajo final de máster universitario (TFM) consiste en la realización de un proyecto individual sobre una temática de interés particular del estudiante que guarde relación con la evaluación y gestión de la calidad en Educación Superior. La asignatura permite distinguir dos modalidades de proyectos que difieren básicamente en el alcance de la problemática a la que se pretende dar respuesta: focalizada en el desarrollo de una solución aplicada a un contexto particular o destinada a elaborar una propuesta de aplicabilidad general. Una primera modalidad de TFM (Proyecto de aplicación) tiene un enfoque marcadamente práctico, y su alcance se circunscribe al contexto de una entidad u organización concreta y a la búsqueda de una solución para una situación particular. La segunda modalidad de TFM (Proyecto de planteamiento teórico) se caracteriza por un énfasis mayor en el desarrollo teórico y un alcance amplio que puede, por lo tanto, aplicarse a una mayor diversidad de contextos.

Para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado 12 créditos ECTS de asignaturas obligatorias. Para obtener el mayor beneficio del proceso de elaboración del TFM, es recomendable iniciar el TFM una vez completados al menos la mitad de la carga lectiva del programa (30 créditos), particularmente de aquella o aquellas asignaturas relacionadas con la temática del proyecto a realizar.

El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de solicitud y matriculación de la asignatura de TFM. El procedimiento para realizar el TFM comienza con la compleción de un "formulario de intenciones" donde el/la estudiante manifiesta su interés de cursar la asignatura e informa sobre las características básicas del proyecto a realizar. Este formulario no constituye una matrícula a la asignatura, sólo la manifestación de la intención del o de la estudiante con el objetivo de planificar la docencia.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una presentación audiovisual y responder a las preguntas del evaluador externo. La defensa debe hacerse de forma síncrona manteniendo un diálogo productivo con el evaluador.

La calificación del trabajo final consta de tres partes principales: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) el informe final o contribución realizado y (3) la defensa del trabajo.

La comisión de evaluación final del TFM está integrada por tres miembros: el tutor del trabajo, el evaluador externo y el profesor responsable de la asignatura.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento del TFM en el Plan docente de la asignatura y la Guía del Trabajo Final de Máster. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de TFM siempre hace referencia al semestre en curso.



El procedimiento y las fechas clave se exponen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Trabajos Finales.



