Máster universitario Online en Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior
Presentación
El máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior es un programa pionero que forma a profesionales expertos y altamente cualificados en el ámbito de la calidad universitaria, acreditado con excelencia por la agencia de calidad del Sistema universitario de Cataluña.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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Este máster se dirige a profesionales orientados a la mejora, capaces de ejercer en diferentes sistemas educativos, con una amplia visión y perspectiva internacional.
¿Por qué estudiar el máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación online de la UOC?
El máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación ofrece:
- Una visión general a la vez que profunda de los sistemas de educación superior en el contexto global.
- Conocimientos sobre las diferentes concepciones de calidad y sobre los modelos de evaluación y de gestión existentes.
- Un perfil profesional capacitado para ejercer funciones asociadas a garantizar la calidad en universidades, la Administración pública, instituciones o empresas de formación.
- Un programa en colaboración con AQU Catalunya y la red International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.