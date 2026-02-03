Màster universitari Online en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior
Presentació
El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior és un programa pioner que forma a professionals experts i altament qualificats en l'àmbit de la qualitat universitària, acreditat amb excel·lència per l'agència de qualitat del Sistema universitari de Catalunya.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Aquest màster es dirigeix a professionals orientats a la millora, capaços d'exercir en diferents sistemes educatius, amb una àmplia visió i perspectiva internacional.
Per què estudiar el màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació online de la UOC?
El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació ofereix:
- Una visió general alhora que profunda dels sistemes d'educació superior en el context global.
- Coneixements sobre les diferents concepcions de qualitat i sobre els models d'avaluació i de gestió existents.
- Un perfil professional capacitat per a exercir funcions associades a garantir la qualitat en universitats, l'Administració pública, institucions o empreses de formació.
- Un programa en col·laboració amb AQU Catalunya i la xarxa International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.