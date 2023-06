Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior l'assignatura de TFM equival a 12 crèdits ECTS corresponents a 300 hores de treball de l'estudiant. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. El TFM s'ha de completar en el període de cursat de l'assignatura.

El treball final de màster universitari (TFM) consisteix en la realització d'un projecte individual sobre una temàtica d'interès particular de l'estudiant que tingui relació amb l'avaluació i gestió de la qualitat en Educació Superior. L'assignatura permet distingir dues modalitats de projectes que difereixen bàsicament en l'abast de la problemàtica a la qual es pretén donar resposta: focalitzada en el desenvolupament d'una solució aplicada a un context particular o destinada a elaborar una proposta d'aplicabilitat general. Una primera modalitat de TFM (Projecte d'aplicació) té un enfocament marcadament pràctic, i el seu abast es circumscriu al context d'una entitat o organització concreta i a la recerca d'una solució per a una situació particular. La segona modalitat de TFM (Projecte de plantejament teòric) es caracteritza per un èmfasi més gran en el desenvolupament teòric i un abast ampli que pot, per tant, aplicar-se a una major diversitat de contextos.

Per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat 12 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries. Per a obtenir el màxim benefici del procés d'elaboració del TFM, és recomanable iniciar el TFM una vegada completats almenys la meitat de la càrrega lectiva del programa (30 crèdits), particularment d'aquella o aquelles assignatures relacionades amb la temàtica del projecte a realitzar.

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de sol·licitud i matriculació de l'assignatura de TFM. El procediment per a realitzar el TFM comença amb la compleció d'un "formulari d'intencions" on el / la estudiant manifesta el seu interès a cursar l'assignatura i informa sobre les característiques bàsiques del projecte a realitzar. Aquest formulari no constitueix una matrícula a l'assignatura, només la manifestació de la intenció del o de la estudiant amb l'objectiu de planificar la docència.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de realitzar una presentació audiovisual i respondre a les preguntes de l'avaluador extern. La defensa s'ha de fer de manera síncrona mantenint un diàleg productiu amb l'avaluador.

La qualificació del treball final consta de tres parts principals: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) l'informe final o contribució realitzada i (3) la defensa del treball.

La comissió d'avaluació final del TFM està integrada per tres membres: el tutor del treball, l'avaluador extern i el professor responsable de l'assignatura.

