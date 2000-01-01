Resultados de satisfacción
A partir de los mecanismos de medición de la satisfacción de los estudiantes, la UOC elabora periódicamente informes con el objetivo de:
- Apoyar la mejora continua, incorporando los resultados en el proceso de seguimiento de las titulaciones.
- Comunicarlos a todos los niveles: aula, asignatura, programa, estudio y universidad.
- Difundir los resultados a todos los grupos de interés.
Estos informes se difunden a todos los responsables académicos y de gestión para tomar decisiones para mejorar la calidad de las titulaciones. Asimismo, los estudiantes pueden solicitar los informes por medio de su órgano de representación, que son las comisiones de estudiantes. Las herramientas y los procesos internos garantizan la confidencialidad de las respuestas recibidas.
- ¿Qué opinan los estudiantes?
- ¿Qué opina el profesorado?
- ¿Qué opinan los estudiantes de doctorado?
- ¿Qué opina el profesorado de doctorado?
Con una metodología cien por cien en línea, la UOC mide la satisfacción de los estudiantes con respecto a:
Sumatorio de las respuestas «Satisfecho» y «Muy satisfecho» en una escala de valoración de 1 a 5.
Sumatorio de las respuestas «Satisfecho» y «Muy satisfecho» en una escala de valoración de 1 a 5.
Sumatorio de las respuestas «Satisfecho» y «Muy satisfecho» en una escala de valoración de 1 a 5.
Con una metodología cien por cien en línea, la UOC mide la satisfacción de los estudiantes con respecto a: