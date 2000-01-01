Campus

Resultados de satisfacción

A partir de los mecanismos de medición de la satisfacción de los estudiantes, la UOC elabora periódicamente informes con el objetivo de:

  1. Apoyar la mejora continua, incorporando los resultados en el proceso de seguimiento de las titulaciones.
  2. Comunicarlos a todos los niveles: aula, asignatura, programa, estudio y universidad.
  3. Difundir los resultados a todos los grupos de interés.

Estos informes se difunden a todos los responsables académicos y de gestión para tomar decisiones para mejorar la calidad de las titulaciones. Asimismo, los estudiantes pueden solicitar los informes por medio de su órgano de representación, que son las comisiones de estudiantes. Las herramientas y los procesos internos garantizan la confidencialidad de las respuestas recibidas.

Con una metodología cien por cien en línea, la UOC mide la satisfacción de los estudiantes con respecto a:

Se recogen las motivaciones y las expectativas sobre el programa de formación y se evalúa la satisfacción por el proceso de información y matriculación. [Cuestionario] [Ver datos por titulación]

 

Se recogen las motivaciones y las expectativas sobre el programa de formación y se evalúa la satisfacción por el proceso de información y matriculación.[Cuestionario] [Ver datos por titulación]

 

Sumatorio de las respuestas «Satisfecho» y «Muy satisfecho» en una escala de valoración de 1 a 5.

Se recoge la satisfacción por esta universidad y el programa cursado al final del curso académico. [Cuestionario]

 

Sumatorio de las respuestas «Satisfecho» y «Muy satisfecho» en una escala de valoración de 1 a 5.

Con una metodología cien por cien en línea, la UOC recoge la valoración de los profesores colaboradores sobre la docencia y la actividad en las asignaturas que imparte cada semestre.

 

Sumatorio de las respuestas «Satisfecho» y «Muy satisfecho» en una escala de valoración de 1 a 5.

Con una metodología cien por cien en línea, la UOC mide la satisfacción de los estudiantes con respecto a:

Grado de satisfacción de los estudiantes de doctorado con la docencia y el programa.

Se recogen las motivaciones y las expectativas sobre la información pública, el entorno de aprendizaje, las actividades formativas, la dirección de tesis, así como la satisfacción general con el programa de doctorado. [Ver datos por titulación]

 

Con una metodología cien por cien en línea, la UOC recoge la valoración de los profesores de los programas de doctorado sobre las tareas de dirección de tesis que imparten cada curso. [Ver datos por titulación]

 