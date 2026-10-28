Resultats de satisfacció
A partir dels mecanismes de mesura de la satisfacció dels estudiants (inclosos en el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat, procés PS10 - Recollir la percepció dels grups d'interès), la UOC elabora periòdicament informes amb l’objectiu de:
- Comunicar-los a tots els nivells: aula, assignatura, programa, estudi i Universitat.
- Donar suport a la millora contínua, incorporant els resultats en el procés de seguiment de les titulacions.
- Difondre els resultats a tots els grups d’interès.
Aquests informes es difonen a tots els responsables acadèmics i de gestió per a prendre decisions per a millorar la qualitat de les titulacions. Alhora, els estudiants poden demanar els informes que sol·licitin per mitjà del seu òrgan de representació, que són les comissions d’estudiants. Les nostres eines i processos interns garanteixen la confidencialitat en les respostes rebudes. Informació addicional sobre el tractament de les dades personals.
- Què opinen els estudiants?
- Què opina el professorat?
- Què opinen els estudiants de doctorat?
- Què opina el professorat de doctorat?
Amb una metodologia 100% en línia, la UOC mesura la satisfacció dels estudiants pel que fa a:
Es recullen les motivacions i expectatives sobre el programa de formació i s’avalua la satisfacció pel procés d’informació i matriculació.
[Qüestionari] [Veure dades per titulació]
Es recull la satisfacció per l’assignatura, l’acció docent, els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació al final de cada semestre.
[Qüestionari] [Veure dades per titulació]
Amb una metodologia 100% online, la UOC recull la valoració dels professors col·laboradors sobre la docència i l’activitat a les assignatures que imparteix cada semestre.
Estic satisfet amb el curs acadèmic
Amb una metodologia 100% en línia, la UOC mesura la satisfacció dels estudiants pel que fa a:
Grau de satisfacció dels estudiants de doctorat amb la docència rebuda i el programa.
Es recullen les motivacions i expectatives sobre la informació pública, l'entorn d'aprenentatge, les activitats formatives, la direcció de la tesi, així com la satisfacció general amb el programa de doctorat.[Veure dades per titulació]
Amb una metodologia 100% en línia, la UOC mesura la satisfacció dels estudiants pel que fa a: