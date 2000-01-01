Campus

Resultats

Els indicadors del sistema garanteixen la transparència i l'equitat en l'anàlisi de la informació de les titulacions i faciliten la rendició de comptes, en sintonia amb els referents europeus en matèria de qualitat en l'ensenyament superior. 

Aquests indicadors —que inclouen resultats acadèmics, de satisfacció i d'inserció— ens permeten analitzar la nostra activitat, mesurar el grau d'assoliment dels objectius i definir accions de millora contínua.

Cicle de millora contínua

La rendició de comptes és un compromís de servei públic adreçat a tota la societat:

  • Els gestors de govern, per gestionar els recursos amb la màxima eficiència.
  • Les universitats, per avaluar i elevar constantment la qualitat dels programes formatius.
  • Els futurs estudiants, que mereixen una oferta acadèmica excel·lent.
  • La societat en general, com a receptora dels professionals i investigadors que formem.
Infografia_Qualitat_Cicle_millora

Pots consultar les dades del Sistema Universitari Català a través del portal:

Portal EUC dades: Indicadors d'inserció laboral i satisfacció dels titulats i les titulades

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