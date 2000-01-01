Resultats
Els indicadors del sistema garanteixen la transparència i l'equitat en l'anàlisi de la informació de les titulacions i faciliten la rendició de comptes, en sintonia amb els referents europeus en matèria de qualitat en l'ensenyament superior.
Aquests indicadors —que inclouen resultats acadèmics, de satisfacció i d'inserció— ens permeten analitzar la nostra activitat, mesurar el grau d'assoliment dels objectius i definir accions de millora contínua.
Cicle de millora contínua
La rendició de comptes és un compromís de servei públic adreçat a tota la societat:
- Els gestors de govern, per gestionar els recursos amb la màxima eficiència.
- Les universitats, per avaluar i elevar constantment la qualitat dels programes formatius.
- Els futurs estudiants, que mereixen una oferta acadèmica excel·lent.
- La societat en general, com a receptora dels professionals i investigadors que formem.