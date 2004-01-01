La UOC als rànquings
La UOC, com la resta d’universitats del nostre país que ofereixen un servei públic, ha de retre comptes de l’activitat i del retorn que fa a la societat. L’evolució dels sistemes d’informació de l’entorn actual i el gran volum de dades disponibles han generalitzat una voluntat de transparència, propiciada també per la normativa vigent. L’existència i difusió d’un gran nombre de dades ha activat la creació de molts rànquings d’àmbit espanyol, europeu i mundial amb enfocaments i objectes d’anàlisi diferents.
Igualment, han sorgit nombrosos observatoris, impulsats tant per universitats com per organismes independents (com l’IREG), que ens permeten conèixer el rigor i l’objectivitat amb la qual s’han elaborat i faciliten la interpretació dels seus resultats.
Els rànquings universitaris s’han consolidat com a eines de consulta, comparació i valoració de les institucions universitàries. Per saber-ne més contacta amb Lidia Toda Adell: ltoda@uoc.edu
A continuació, presentem una selecció dels rànquings més representatius i prestigiosos en els quals la UOC és present:
U-Multirank
Abast: Global
Àmbit: Multidimensional i autoconfigurable
Any de començament: 2014
Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing
Metodologia: Permet valorar diferents aspectes de la qualitat de les universitats: docència, recerca, internacionalització, transferència i impacte regional. S’ha dissenyat per a donar suport a la millora contínua, i el seu format permet personalitzar-lo en funció dels indicadors que es vulguin valorar; tant és així que no consisteix en una única llista d’institucions. Permet observar les institucions sense perdre el que les distingeix de la resta.
Consulta la metodologia del rànquing en detall.
Ranking CyD
Abast: Estatal
Àmbit: Multidimensional i autoconfigurable
Any de començament: 2014
Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing
Metodologia: Permet valorar diferents aspectes de la qualitat de les universitats: docència, recerca, internacionalització, transferència i impacte regional. Aquest rànquing s’ha dissenyat per a donar suport a la millora contínua, i el seu format permet personalitzar-lo en funció dels indicadors que es vulguin valorar; tant és així que no consisteix en una única llista d’institucions.
Consulta la metodologia del rànquing en detall.
Shanghai ranking of world universities
Abast: Global
Àmbit: Posicionament, prestigi, recerca
Any de començament: 2009
Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing
Metodologia: Posiciona les institucions del món segons el seu pes en 52 disciplines. Mesura quatre indicadors bibliomètrics i un de prestigi del personal docent investigador. En algunes àrees de coneixement té en consideració, entre altres indicadors, el nombre de premis Nobel del professorat i dels titulats de la universitat.
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THE World University Rankings
Abast: Global
Àmbit: Excel·lència institucional
Any de començament: 2004
Darrera actualització: Posicionament de la UOC als rànquings
Metodologia:
THE World University Rankings: Rànquing d’escala mundial de la revista Times Higher Education que permet classificar les universitats a partir de tretze indicadors que representen de la manera més àmplia possible les missions bàsiques de les institucions d’ensenyament superior (la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la perspectiva internacional).
THE World University Rankings - Subject Ranking: Rànquing d’escala mundial que utilitza la mateixa metodologia i els mateixos indicadors que el THE World University Rankings però que classifica els seus resultats per àrees de coneixement.
Consulta la metodologia dels rànquings en detall.
THE Young University Rankings
Abast: Global
Àmbit: Universitats joves (menys de 50 anys)
Any de començament: 2012
Darrera actualització: Posicionament de la UOC als rànquings
Metodologia: Rànquing de les millors institucions del món de 50 anys o menys. Fa servir els mateixos 13 indicadors que al THE World University Ranking, però minitza el pes de la reputació de la institució.
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THE Europe Teaching Rankings
Abast: Europeu
Àmbit: Excel·lència del professorat
Any de començament: 2018 (pilot)
Darrera actualització: Posicionament de la UOC als rànquings
Metodologia: Pilot de rànquing d’àmbit europeu de la revista Times Higher Education que mesura l’excel·lència del professorat i se centra en l’entorn d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants. Aquest pilot classifica les universitats a partir d’una enquesta feta a més de 30.000 estudiants universitaris on valoren el professorat i la seva interacció, tenint en compte aspectes com, per exemple, si les classes els representen un repte o si el professorat incentiva el pensament crític.
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Webometrics
Abast: Global
Àmbit: Presència i impacte a la xarxa
Any de començament: 2004
Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing
Metodologia: Mesura un gran nombre d’universitats de tot el món classificades per volum de contingut publicat al web, visibilitat i impacte de la institució. L’objectiu del rànquing no és avaluar el disseny o la usabilitat dels llocs web, sinó la seva presència i el rendiment a la xarxa, entenent el web com una eina clau per al futur de la universitat i la seva missió.
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Scimago rankings
Abast: Global
Àmbit: Rendiment de recerca i docència
Any de començament: 2009
Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing
Metodologia: El rànquing classifica institucions educatives i de recerca a escala mundial basant-se en indicadors que mesuren l’impacte de la recerca, la producció d’innovació i l’impacte social mesurat a partir de la visibilitat web. Consulta la metodologia del rànquing en detall.
U-Ranking
Abast: Estatal
Àmbit: Volum, productivitat universitària centrada en recerca
Any de començament: 2013
Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing
Metodologia: L’u-Ranking, de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià de Recerques Econòmiques (Ivie), ofereix una sèrie d’indicadors sintètics per a facilitar la tria d’universitat als futurs estudiants. Mostra resultats de rendiment i de volum de les tres missions de la universitat: a) la docència, b) la recerca i c) la innovació i el desenvolupament tecnològic.
Consulta la metodologia del rànquing en detall.