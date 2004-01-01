Igualmente, han surgido numerosos observatorios, impulsados tanto por universidades como por organismos independientes (como el IREG), que nos permiten conocer el rigor y la objetividad con la que se han elaborado y facilitan la interpretación de sus resultados.

Los ránquines universitarios se han consolidado como herramientas de consulta, comparación y valoración de las instituciones universitarias. Para más información contacta con Lidia Toda Adell: ltoda@uoc.edu