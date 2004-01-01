La UOC en los ránquines
La UOC, como el resto de universidades de nuestro país que ofrecen un servicio público, tiene que rendir cuentas de la actividad y del retorno que hace a la sociedad. La evolución de los sistemas de información del entorno actual y el gran volumen de datos disponibles han generalizado una voluntad de transparencia, propiciada también por la normativa vigente. La existencia y difusión de un gran número de datos ha activado la creación de muchos ránquines de ámbito español, europeo y mundial con enfoques y objetos de análisis diferentes.
Igualmente, han surgido numerosos observatorios, impulsados tanto por universidades como por organismos independientes (como el IREG), que nos permiten conocer el rigor y la objetividad con la que se han elaborado y facilitan la interpretación de sus resultados.
Los ránquines universitarios se han consolidado como herramientas de consulta, comparación y valoración de las instituciones universitarias. Para más información contacta con Lidia Toda Adell: ltoda@uoc.edu
A continuación, presentamos una selección de los ránquines más representativos y prestigiosos en los que la UOC está presente:
U-Multirank
Alcance: Global
Ámbito: Multidimensional y autoconfigurable
Año de inicio: 2014
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en el ranquin
Descripción: Permite valorar diferentes aspectos de la calidad de las universidades: docencia, investigación, internacionalización, transferencia e impacto regional. Se ha diseñado para apoyar la mejora continua, y su formato permite personalizarlo en función de los indicadores que quieran valorarse; tanto es así que no consiste en una única lista de instituciones. Permite observar las instituciones sin perder lo que las distingue del resto.
Consulta la metodología del ranquin en detalle.
Ranking CyD
Alcance: Estatal
Ámbito: Multidimensional y autoconfigurable
Año de inicio: 2014
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en el ranquin
Metodología: Permite valorar distintos aspectos de la calidad de las universidades: docencia, investigación, internacionalización, transferencia e impacto regional. Este ranquin se ha diseñado para apoyar la mejora continua, y su formato permite personalizarlo en función de los indicadores que quieran valorarse; tanto es así que no consiste en una única lista de instituciones.
Consulta la metodología del ranquin en detalle.
Shanghai ranking of world universities
Alcance: Global
Ámbito: Posicionamiento, prestigio, investigación
Año de inicio: 2009
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en el ranquin
Metodología: Posiciona a las instituciones del mundo según su peso en 52 disciplinas. Mide cuatro indicadores bibliométricos y uno de prestigio del personal docente investigador. En algunas áreas de conocimiento tiene en consideración, entre otros indicadores, el número de premios Nobel del profesorado y de los titulados de la universidad.
Consulta la metodología del ranquin en detalle.
THE World University Rankings
Alcance: Global
Ámbito: Excelencia institucional
Año de inicio: 2004
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en los ránquines
Metodología:
THE World University Rankings: Ranquin de escala mundial de la revista Times Higher Education que permite clasificar las universidades a partir de trece indicadores que representan de la forma más amplia posible las misiones básicas de las instituciones de educación superior (la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la perspectiva internacional).
THE World University Rankings - Subject Ranking: Ranquin de escala mundial que utiliza la misma metodología y los mismos indicadores que el THE World University Rankings pero que clasifica sus resultados por áreas de conocimiento.
THE Young University Rankings
Alcance: Global
Ámbito: Universidades jóvenes (menos de 50 años)
Año de inicio: 2012
Última actualización: Posicionamento de la UOC en los ránquines
Metodología: Ranquin de las mejores instituciones del mundo de 50 años o menos. Usa los mismos 13 indicadores que el THE World University Rankings, pero minimiza el peso de la reputación de la institución.
Consulta la metodología del ranquin en detalle.
THE Europe Teaching Rankings
Alcance: Europeo
Ámbito: Excelencia del profesorado
Año de inicio: 2018 (piloto)
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en los ránquines
Metodología: Piloto de ranquin de ámbito europeo de la revista Times Higher Education que mide la excelencia del profesorado y se centra en el entorno de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Este piloto clasifica las universidades a partir de una encuesta hecha a más de 30.000 estudiantes universitarios donde valoran al profesorado y su interacción, teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, si las clases les suponen un reto o si el profesorado incentiva el pensamiento crítico.
Webometrics
Alcance: Global
Ámbito: Presencia e impacto en la red
Año de inicio: 2004
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en el ranquin
Metodología: Mide un gran número de universidades de todo el mundo clasificadas por volumen de contenido publicado en la web, visibilidad e impacto de la institución. El objetivo del ranquin no es evaluar el diseño o la usabilidad de los sitios web, sino su presencia y el rendimiento en la red, entendiendo la web como una herramienta clave para el futuro de la universidad y su misión.
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Scimago rankings
Alcance: Global
Ámbito: Rendimiento de investigación y docencia
Año de inicio: 2009
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en el ranquin
Metodología: El ranquin clasifica instituciones educativas y de investigación a escala mundial basándose en indicadores que miden el impacto de la investigación, la producción de innovación y el impacto social medido a partir de la visibilidad web.
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U-Ranking
Alcance: Estatal
Ámbito: Volumen, productividad universitaria centrada en investigación
Año de inicio: 2013
Última actualización: Posicionamiento de la UOC en el ranquin
Metodología: El u-Ranking, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), ofrece una serie de indicadores sintéticos para facilitar la elección de universidad a los futuros estudiantes. Muestra resultados de rendimiento y de volumen de las tres misiones de la universidad: a) la docencia, b) la investigación y c) la innovación y el desarrollo tecnológico.
Consulta la metodología del ranquin en detalle.