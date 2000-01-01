La rendición de cuentas es un compromiso de servicio público dirigido a toda la sociedad:

Los gestores de gobierno , para gestionar los recursos con la máxima eficiencia.

, para gestionar los recursos con la máxima eficiencia. Las universidades , para evaluar y elevar constantemente la calidad de los programas formativos.

, para evaluar y elevar constantemente la calidad de los programas formativos. Los futuros estudiantes , que merecen una oferta académica excelente.

, que merecen una oferta académica excelente. La sociedad en general, como receptora de los profesionales e investigadores a los que formamos.

Los indicadores son los resultados de los que dispone la universidad para analizar y valorar su actividad y el grado de consecución establecido en cada uno de sus ámbitos de actuación. Son los mecanismos de los que disponen las universidades para abordar el seguimiento de las titulaciones y realizar un análisis valorativo de la titulación, planteado como una reflexión desde una perspectiva académica del funcionamiento de la propia titulación.