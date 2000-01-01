Resultados
Los indicadores del sistema garantizan la transparencia y la equidad en el análisis de la información de las titulaciones y facilitan la rendición de cuentas, en sintonía con los referentes europeos en materia de calidad en la educación superior.
Estos indicadores —que incluyen resultados académicos, de satisfacción y de inserción— nos permiten analizar nuestra actividad, medir el grado de consecución de los objetivos y definir acciones de mejora continua.
Ciclo de mejora contínua
La rendición de cuentas es un compromiso de servicio público dirigido a toda la sociedad:
- Los gestores de gobierno, para gestionar los recursos con la máxima eficiencia.
- Las universidades, para evaluar y elevar constantemente la calidad de los programas formativos.
- Los futuros estudiantes, que merecen una oferta académica excelente.
- La sociedad en general, como receptora de los profesionales e investigadores a los que formamos.
Los indicadores son los resultados de los que dispone la universidad para analizar y valorar su actividad y el grado de consecución establecido en cada uno de sus ámbitos de actuación. Son los mecanismos de los que disponen las universidades para abordar el seguimiento de las titulaciones y realizar un análisis valorativo de la titulación, planteado como una reflexión desde una perspectiva académica del funcionamiento de la propia titulación.