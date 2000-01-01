Inserción laboral
Conocer la satisfacción de los estudiantes y titulados en relación con su experiencia formativa y saber cuáles son las expectativas y necesidades del mercado laboral es condición necesaria para poder mejorar las titulaciones con el objetivo de aumentar el valor añadido para la sociedad y todas las personas. Para dar respuesta a esta necesidad, la UOC participa activamente en diferentes proyectos catalanes, estatales y europeos, cuyo objeto de estudio son estudiantes en activo, estudiantes recién graduados y graduados que llevan más de tres años insertados laboralmente, de los que se evalúan tanto la satisfacción como el impacto de sus estudios en el mercado laboral y en la sociedad.
Los resultados de estos estudios permiten a las instituciones universitarias tomar decisiones basadas en indicadores para garantizar que la oferta académica, el diseño de las propuestas formativas y los servicios de orientación dan respuesta a la demanda y las necesidades de la sociedad y el mundo profesional.
A continuación, presentamos una selección de los estudios más representativos y prestigiosos en los que la UOC participa, así como otros observatorios y proyectos en activo:
Estudiantes en activo
Alcance: Países Catalanes.
Población encuestada: estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de grado y máster universitario de las veinte universidades públicas y privadas participantes.
1.ª edición: 2016 (bianual).
Última actualización: 2022.
Estudio en curso: 2.ª edición (2020-2022).
Objetivos: generar una base sólida de conocimiento que permita proporcionar datos y elementos de análisis comunes para las universidades de la Red Vives de Universidades sobre las características de los estudiantes y su satisfacción con la universidad y la docencia, y favorecer el establecimiento de políticas universitarias desde la perspectiva de la equidad.
Metodología: encuesta en línea.
Para más información: Vía Universitaria
Informes publicados (2020-2022):
Estudiantes recién graduados
Alcance: Cataluña
Población encuestada: estudiantes recién graduados de los estudios universitarios de grados y másteres universitarios.
1.ª edición: 2015 (anual).
Última actualización: 2021.
Estudio en curso: 7.ª edición (2021).
Objetivos: la encuesta proporciona indicadores comunes para la mejora de las enseñanzas en las dimensiones de satisfacción con la enseñanza y el aprendizaje, los servicios y los equipamientos, el impacto personal que ha tenido en el estudiante, etc.
Metodología: encuesta en línea.
Para más información: AQU - Satisfacción de los titulados recientes
Consulta los datos de la UOC: EUC Datos
Informes publicados (2021):
Alcance: Cataluña.
Población encuestada: titulados de enseñanzas oficiales de grado, máster universitario y doctorado (antes primero y segundo ciclo de la anterior ordenación universitaria) que hace tres años que están en el mercado laboral. Están representadas todas las universidades públicas y privadas del sistema universitario catalán (SUC).
1.ª edición: 2001 (trienal).
Última actualización: 2021.
Estudio en curso: 8ª edición (2021-2023).
Objetivos:
- Ajuste de la oferta y la demanda: tasa de empleo, tasa de adecuación, tasa de estabilidad, salario.
- Diseño de la propuesta formativa: competencias adquiridas frente a las demandadas, funciones, ramas de actividades económicas, diseño del prácticum, tipología de empresas.
- Servicios de orientación: trabajo durante los estudios y adecuación posterior, factores de contratación y mejora profesional, competencias adquiridas, etc.
Metodología: encuesta en línea y por vía telefónica.
Para más información: AQU - Perspectiva de los titulados
Consulta los datos de la UOC: EUC Datos
Informes publicados (SUC 2023):
Alcance: Cataluña
Población encuestada: empresas con actividad productiva; profesorado de primaria y secundaria; cuerpos de la Administración pública, y sector de la salud.
1.ª edición: 2014 (puntual).
Última actualización: 2023.
Estudio en curso: 4a edición (2024-2027).
Objetivos: conocer la percepción de los empleadores en cuanto a las competencias y la formación universitaria de los titulados recientemente. La finalidad es que las universidades puedan desarrollar políticas de mejora en el sistema universitario en cuanto a la oferta académica y los programas formativos, y acercar así la formación universitaria a las necesidades del mercado laboral.
Metodología: encuesta en línea y por vía telefónica.
Para más información: AQU - Perspectiva de los empleadores
Informes publicados (2020-2023):