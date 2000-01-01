Inserción laboral

Los resultados de estos estudios permiten a las instituciones universitarias tomar decisiones basadas en indicadores para garantizar que la oferta académica, el diseño de las propuestas formativas y los servicios de orientación dan respuesta a la demanda y las necesidades de la sociedad y el mundo profesional.

A continuación, presentamos una selección de los estudios más representativos y prestigiosos en los que la UOC participa, así como otros observatorios y proyectos en activo: