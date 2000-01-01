Inserció laboral
Conèixer la satisfacció dels estudiants i els titulats en relació amb la seva experiència formativa i saber quines són les expectatives i les necessitats del mercat laboral és condició necessària per a poder millorar les titulacions amb l’objectiu d’augmentar el valor afegit per a la societat i a totes les persones. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, la UOC participa de manera activa en diferents projectes catalans, estatals i europeus, que tenen com a objecte d’estudi estudiants en actiu, estudiants acabats de graduar i graduats que fa més de tres anys que estan inserits laboralment, dels quals s’avaluen tant la satisfacció com l’impacte dels seus estudis en el mercat laboral i en la societat.
Els resultats d’aquests estudis permeten a les institucions universitàries prendre decisions basades en indicadors per a garantir que l’oferta acadèmica, el disseny de les propostes formatives i els serveis d’orientació donen resposta a la demanda i les necessitats de la societat i el món professional.
A continuació, presentem una selecció dels estudis més representatius i prestigiosos en els quals la UOC participa, així com altres observatoris i projectes en actiu:
Estudiants en actiu
Abast: Països Catalans.
Població enquestada: estudiants matriculats de les titulacions oficials de grau i màster universitari de les vint universitats públiques i privades participants.
1a. edició: 2016 (bianual).
Darrera actualització: 2022.
Estudi en curs: 3a. edició (2020-2022).
Objectius: generar una base sòlida de coneixement que permeti fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats sobre les característiques dels estudiants i la seva satisfacció amb la universitat i la docència, i afavorir l’establiment de polítiques universitàries des de la perspectiva de l’equitat.
Metodologia: Enquesta en línia.
Per a més informació: Via Universitària.
Informes publicats (2020-2022):
Estudiants acabats de graduar
Abast: Catalunya.
Població enquestada: estudiants acabats de graduar dels estudis universitaris de graus i màsters universitaris.
1a. edició: 2015 (anual).
Darrera actualització: 2021.
Estudi en curs: 7a. edició (2021).
Objectius: l’enquesta proporciona indicadors comuns per a la millora dels ensenyaments en les dimensions de satisfacció amb l’ensenyament i l’aprenentatge, els serveis i els equipaments, l’impacte personal que ha tingut en l’estudiant, etc.
Metodologia: enquesta en línia.
Per a més informació: AQU - Satisfacció dels titulats recents.
Consulta les dades de la UOC: EUC Dades
Informes publicats (2021):
Abast: Catalunya.
Població enquestada: titulats d’ensenyaments oficials de grau, màster universitari i doctorat (abans primer i segon cicle de l’anterior ordenació universitària) que fa tres anys que estan en el mercat laboral. Hi estan representades totes les universitats públiques i privades del sistema universitari català.
1a. edició: 2001 (triennal).
Darrera actualització: 2021.
Estudi en curs: 8a. edició (2021-2023).
Objectius:
1. Ajustament de l’oferta i la demanda: taxa d’ocupació, taxa d’adequació, taxa d’estabilitat, salari.
2. Disseny de la proposta formativa: competències adquirides enfront de les demanades, funcions, branques d’activitats econòmiques, disseny del pràcticum, tipologia d’empreses.
3. Serveis d’orientació: treball durant els estudis i adequació posterior, factors de contractació i millora professional, competències adquirides, etc.
Metodologia: enquesta en línia i per via telefònica.
Per a més informació: AQU - Perspectiva dels titulats.
Consulta les dades de la UOC: EUC Dades
Informes publicats SUC (2023):
Abast: Catalunya.
Població enquestada: empreses amb activitat productiva; professorat de primària i secundària; cossos de l’Administració pública, i sector de la salut.
1a. edició: 2014 (puntual).
Darrera actualització: 2023.
Estudi en curs: 4a. edició (2024-2027).
Objectius: conèixer la percepció dels ocupadors quant a les competències i la formació universitària dels titulats recentment. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l’oferta acadèmica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les necessitats del mercat laboral. Metodologia: enquesta en línia i per via telefònica.
Per a més informació: AQU - Perspectiva dels ocupadors.
Informes publicats (2020-2023):