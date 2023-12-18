Sistema de garantía interna de la calidad
El año 2009 la UOC aprobó el Manual del sistema de garantía interna de la calidad de la Universidad en el marco del programa AUDIT, impulsado por las agencias de calidad para favorecer el desarrollo y la implantación de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) de la formación universitaria. Este manual permitió integrar todas sus actividades para garantizar la calidad de las enseñanzas, ampliar los mecanismos de participación de los grupos de interés e incorporar la sistemática de revisión y mejora continua.
De acuerdo con el Real decreto 640/2021, los centros que tienen certificada la implantación de su Sistema de Garantía Interna de la Calidad y han acreditado como mínimo el 50% de los grados y el 50% de los másteres que imparten, pueden optar a la acreditación institucional. El 1 de marzo de 2022 la UOC recibe la Acreditación Institucional del Consejo de Universidades, que comporta la acreditación de todos los títulos universitarios oficiales de nivel de grado y máster que imparte y coordina la UOC por un período de seis años.
La figura siguiente muestra la estructura del SGIC actual:
Este SGIC se ha diseñado en línea con los estándares de calidad internacionales. Apuesta, pues, por un enfoque por un enfoque a procesos en sentido amplio para dar cabida e integrar cualquier proceso que la UOC pueda identificar y desarrollar en el futuro.