De acuerdo con el Real decreto 640/2021, los centros que tienen certificada la implantación de su Sistema de Garantía Interna de la Calidad y han acreditado como mínimo el 50% de los grados y el 50% de los másteres que imparten, pueden optar a la acreditación institucional. El 1 de marzo de 2022 la UOC recibe la Acreditación Institucional del Consejo de Universidades, que comporta la acreditación de todos los títulos universitarios oficiales de nivel de grado y máster que imparte y coordina la UOC por un período de seis años.

La figura siguiente muestra la estructura del SGIC actual: