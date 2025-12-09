Política de calidad
Alineada con la misión, la visión y los valores de la UOC, la política de calidad de la institución, aprobada el 9 de diciembre de 2025, evidencia el compromiso de los responsables máximos de la organización con el diseño, la implantación, la revisión y la mejora del Sistema de garantía interna de la calidad (SGIC), que da apoyo al despliegue de la estrategia.
El despliegue de la política de calidad, implica la observación de los principios básicos siguientes:
01
Calidad como eje estratégico:
Disponer de un Plan de Calidad que, inherente a la estrategia institucional, establezca los objetivos estratégicos vinculados a la gestión de la calidad y asegure la aplicación de los principios definidos en esta política.
02
Rigor y mejora continua a partir de la evidencia:
Impulsar en todos los ámbitos de actividad de la organización una cultura de calidad basada en el rigor, la mejora continua y el análisis sistemático de datos como base para la toma de decisiones, con el fin de alcanzar la excelencia en la actividad académica y de gestión.
03
Compromiso con los grupos de interés:
Integrar la visión de los grupos de interés, internos y externos, en los procesos de mejora continua, promoviendo la implicación de la comunidad universitaria y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
04
Compromiso con el talento como motor de calidad:
Garantizar el reconocimiento, la capacitación y el desarrollo continuo de todas las personas que forman parte de la Universidad, con el objetivo de orientar la docencia, la investigación y la gestión hacia la excelencia.
05
Oferta formativa con impacto:
Diseñar y desarrollar una oferta formativa orientada a la excelencia, que anticipe y responda a los retos sociales y a las demandas del mercado laboral, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente de acuerdo con los criterios de calidad establecidos por las agencias y el marco del EEES (ESG).
06
Modelo educativo inclusivo e innovador:
Velar por que el modelo educativo de la universidad responda a su misión y visión, fomentando la inclusión, la innovación docente, el aseguramiento de la integridad académica y facilitando la transformación digital educativa.
07
Excelencia e integridad científica:
Velar por la excelencia e integridad científica, garantizando el cumplimiento de los códigos éticos, el fomento de la ciencia abierta y la evaluación de la investigación por méritos de calidad e impacto.
08
Impacto de la investigación:
Fomentar una actividad de investigación, transferencia y promoción de la cultura de alcance global que, mediante la cooperación internacional y la atracción de talento, se oriente al cumplimiento de las misiones de investigación, a la resolución de retos globales, la sostenibilidad y la innovación, y que tenga un impacto y retorno efectivo en las personas, el territorio y el tejido cultural productivo.
09
Eficiencia y agilidad del modelo organizativo:
Optimizar los procesos de gestión para incrementar la agilidad, el rendimiento operativo y la eficiencia, garantizando un servicio de calidad adecuado a las necesidades de los grupos de interés, internos y externos, y a los retos estratégicos de la universidad.