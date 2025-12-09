Alineada con la misión, la visión y los valores de la UOC, la política de calidad de la institución, aprobada el 9 de diciembre de 2025, evidencia el compromiso de los responsables máximos de la organización con el diseño, la implantación, la revisión y la mejora del Sistema de garantía interna de la calidad (SGIC), que da apoyo al despliegue de la estrategia.

El despliegue de la política de calidad, implica la observación de los principios básicos siguientes: