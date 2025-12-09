Política de qualitat
Alineada amb la missió, la visió i els valors de la UOC, la política de qualitat de la institució, aprovada el 9 de desembre de 2025, evidencia el compromís dels responsables màxims de l’organització amb el disseny, la implantació, la revisió i la millora del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que dona suport al desplegament de l’estratègia.
El desplegament de la política de qualitat implica l’observació dels principis bàsics següents:
01
Qualitat com a eix estratègic:
Disposar d’un Pla de Qualitat que, inherent a l'estratègia institucional, estableixi els objectius estratègics vinculats a la gestió de la qualitat, i asseguri l’aplicació dels principis definits en aquesta política.
02
Rigor i millora continua a partir de l’evidència:
Impulsar en tots els àmbits d'activitat de l'organització una cultura de qualitat basada en el rigor, la millora contínua i l'anàlisi sistemàtica de dades com a base per a la presa de decisions, per tal d’assolir l'excel·lència de l'activitat acadèmica i de gestió.
03
Compromís amb els grups d’interès:
Integrar la visió dels grups d'interès, interns i externs, en els processos de millora contínua, promovent la implicació de la comunitat universitària, i garantint la transparència i la rendició de comptes.
04
Compromís amb el talent com a motor de qualitat:
Garantir el reconeixement, la capacitació i el desenvolupament continuat de totes les persones que formen part de la Universitat, per tal d’orientar la docència, la recerca i la gestió a l'excel·lència.
05
Oferta formativa amb impacte:
Dissenyar i desenvolupar una oferta formativa orientada a l’excel·lència, que anticipi i respongui als reptes socials i a les demandes del mercat laboral i asseguri el compliment de legislació vigent, d’acord amb els criteris de qualitat establerts per les agències i el marc de l’EEES (ESG).
06
Model educatiu inclusiu i innovador:
Vetllar perquè el model educatiu de la universitat respongui a la seva missió i visió, fomentant la inclusió, la innovació docent, l'assegurament de la integritat acadèmica i facilitant la transformació digital educativa.
07
Excel·lència i integritat científica:
Vetllar per l’excel·lència i integritat científica, garantint el compliment dels codis ètics, el foment de la ciència oberta i l’avaluació de la recerca per mèrits de qualitat i impacte.
08
Recerca amb impacte:
Fomentar una activitat de recerca, transferència i promoció de la cultura d'abast global que, mitjançant la cooperació internacional i l'atracció de talent, s’orienti al compliment de les missions de recerca; a la resolució de reptes globals, la sostenibilitat i la innovació; i tingui un impacte i retorn efectiu en les persones, el territori i el teixit cultural productiu.
09
Eficiència i agilitat del model organitzatiu:
Optimitzar els processos de gestió per incrementar l’agilitat, el rendiment operatiu i l’eficiència, garantint un servei de qualitat adequat a les necessitats dels grups d’interès, interns i externs, i als reptes estratègics de la universitat.