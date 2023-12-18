Sistema de garantia interna de la qualitat
L’any 2009 la UOC va aprovar el Manual del sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat en el marc del programa AUDIT, impulsat per les agències de qualitat per a afavorir el desenvolupament i la implantació d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la formació universitària. Aquest manual, que va ser certificat l’any 2009 per l’AQU, va permetre integrar totes les seves activitats per a garantir la qualitat dels ensenyaments, ampliar els mecanismes de participació dels grups d’interès i incorporar la sistemàtica de revisió i millora contínua.
D'acord amb el Reial decret 640/2021, els centres que tenen certificada la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat i han acreditat com a mínim el 50 % dels graus i el 50 % dels màsters que imparteixen poden optar a l'acreditació institucional. L’1 de març de 2022 la UOC rep l’Acreditació Institucional del Consejo de Universidades, que comporta l'acreditació de tots els títols universitaris oficials de nivell de grau i màster que imparteix i coordina la UOC per un període de sis anys renovables.
La figura següent mostra l’estructura de l’SGIQ actual:
Aquest SGIQ s’ha dissenyat en línia amb els estàndards de qualitat internacionals. Aposta, doncs, per un enfocament a processos en sentit ampli per a donar cabuda i integrar qualsevol procés que la UOC pugui identificar i desenvolupar en el futur.