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Informes de calidad de las titulaciones

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales

Para más información sobre la calidad de las titulaciones de la UOC, AQU Catalunya publica los informes de calidad de las titulaciones a través del portal: EUC - Estudios Universitarios de Cataluña.

Del mismo modo, el registro internacional EQAR, que inscribe las agencias que han demostrado el cumplimiento de los estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el EEES, publica los informes de calidad de las titulaciones europeas, incluyendo las titulaciones de la UOC, en la base de datos: DEQAR - Database of External Quality Assurance Results

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