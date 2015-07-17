Campus

Psicología y Ciencias de la Educación

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación:

Informes de los estudios

Informe de evaluación interna*Informe de evaluación externaConvocatoria
05/05/2021 [pdf]04/11/2021 [pdf]Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior
20/11/2018 [pdf]02/07/2019 [pdf]Máster Universitario en Educación y TIC (e-learning)
Máster Universitario en Ocupación y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral
19/07/2016 [pdf]17/04/2017 [pdf]Grado en Educación Social
Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
17/07/2015 [pdf]04/03/2016 [pdf]Grado en Psicología
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de las titulaciones

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

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Pendiente de publicación

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