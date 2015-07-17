Psicología y Ciencias de la Educación
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes para la acreditación
|Informe de evaluación interna*
|Informe de evaluación externa
|Convocatoria
|05/05/2021 [pdf]
|04/11/2021 [pdf]
|Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior
|20/11/2018 [pdf]
|02/07/2019 [pdf]
|Máster Universitario en Educación y TIC (e-learning)
Máster Universitario en Ocupación y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral
|19/07/2016 [pdf]
|17/04/2017 [pdf]
|Grado en Educación Social
Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
|17/07/2015 [pdf]
|04/03/2016 [pdf]
|Grado en Psicología
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes de las titulaciones
- Grados
- Másteres universitarios
- Titulaciones en extinción
Evaluación
Evaluación
Registro de Universidades, Centros y Títulos
Pendiente de publicación