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Estudios de Psicología

Metodologia educativa

Ciencia y compromiso al servicio de las personas

"La misión de los Estudios de Psicología de la UOC es promover la creación y la difusión de conocimiento en los ámbitos propios de la psicología."

Sergi Macip Simó. Director de los Estudios de Psicología

Ciencia y compromiso al servicio de las personas

La misión de los Estudios de Psicología de la UOC es promover la creación y la difusión de conocimiento en los ámbitos propios de la psicología.

Queremos ser referentes en la docencia, la innovación y la investigación, al servicio de una formación de calidad y pensando en el estudiantado como agente transformador de su realidad.

Con una metodología docente innovadora, basada en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo en red, conectamos el conocimiento actualizado y la investigación en los ámbitos de especialización de los Estudios para dar respuesta a los retos actuales en la salud, las organizaciones y el bienestar social.

La oferta formativa de los Estudios se orienta a conseguir la excelencia en la formación de profesionales de todo el mundo que trabajarán con personas en situaciones vitales relevantes, con el fin de promover una posición crítica y responsable ante una sociedad en transformación constante.

Nuestra investigación se centra, prioritariamente, en el estudio de las transformaciones en el ámbito de la salud, las organizaciones y la calidad de vida, en el marco de la sociedad del conocimiento.

Sergi Macip Simó
Director de los Estudios de Psicología

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