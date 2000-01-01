Estudios de Psicología
Ciencia y compromiso al servicio de las personas
"La misión de los Estudios de Psicología de la UOC es promover la creación y la difusión de conocimiento en los ámbitos propios de la psicología."
Sergi Macip Simó. Director de los Estudios de Psicología
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