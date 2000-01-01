Campus

Estudis de Psicologia

Metodologia educativa

Ciència i compromís al servei de les persones

"La missió dels Estudis de Psicologia de la UOC és promoure la creació i la difusió de coneixement en els àmbits propis de la psicologia."

Sergi Macip Simó. Director dels Estudis de Psicologia

Ciència i compromís al servei de les persones

La missió dels Estudis de Psicologia de la UOC és promoure la creació i la difusió de coneixement en els àmbits propis de la psicologia.

Volem ser referents en la docència, la innovació i la recerca, al servei d'una formació de qualitat i pensant en l'estudiantat com a agent transformador de la seva realitat.

Amb una metodologia docent innovadora, basada en l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en xarxa, connectem el coneixement actualitzat i la recerca en els àmbits d'especialització dels Estudis per donar resposta als reptes actuals en la salut, les organitzacions i el benestar social.

L'oferta formativa dels Estudis s'orienta a aconseguir l'excel·lència en la formació de professionals d'arreu del món que treballaran amb persones en situacions vitals rellevants, a fi de promoure una posició crítica i responsable davant d'una societat en transformació constant.

La nostra recerca se centra, prioritàriament, en l'estudi de les transformacions en l'àmbit de la salut, les organitzacions i la qualitat de vida, en el marc de la societat del coneixement.

Sergi Macip Simó
Director dels Estudis de Psicologia

Equip

PROFESSORAT

Personal docent investigador dels Estudis

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Personal de gestió

Anna Buil Feliu
Administradora d’Estudis
abuilfe@uoc.edu

Personal de gestió

Aida Soto Pla

Tècnica d’Administració d’Estudis
sotopla@uoc.edu

Grups de recerca

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Divulgació dels estudis

Actualitat

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