"La missió dels Estudis de Psicologia de la UOC és promoure la creació i la difusió de coneixement en els àmbits propis de la psicologia."
Sergi Macip Simó. Director dels Estudis de Psicologia
La missió dels Estudis de Psicologia de la UOC és promoure la creació i la difusió de coneixement en els àmbits propis de la psicologia.
Volem ser referents en la docència, la innovació i la recerca, al servei d'una formació de qualitat i pensant en l'estudiantat com a agent transformador de la seva realitat.
Amb una metodologia docent innovadora, basada en l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i el treball en xarxa, connectem el coneixement actualitzat i la recerca en els àmbits d'especialització dels Estudis per donar resposta als reptes actuals en la salut, les organitzacions i el benestar social.
L'oferta formativa dels Estudis s'orienta a aconseguir l'excel·lència en la formació de professionals d'arreu del món que treballaran amb persones en situacions vitals rellevants, a fi de promoure una posició crítica i responsable davant d'una societat en transformació constant.
La nostra recerca se centra, prioritàriament, en l'estudi de les transformacions en l'àmbit de la salut, les organitzacions i la qualitat de vida, en el marc de la societat del coneixement.
Sergi Macip Simó
Director dels Estudis de Psicologia
Anna Buil Feliu
Administradora d’Estudis
abuilfe@uoc.edu
Aida Soto Pla
Tècnica d’Administració d’Estudis
sotopla@uoc.edu
Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
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