Campus

Psicologia i Ciències de l'Educació

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació:

Informes dels estudis

Informe d'avaluació interna*Informe d'avaluació externaConvocatòria
05/05/2021 [pdf]04/11/2021 [pdf]Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat de l'Educació Superior
20/11/2018 [pdf]02/07/2019 [pdf]Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning)
Màster Universitari en Ocupació i Mercat de Treball: intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral
19/07/2016 [pdf]17/04/2017 [pdf]Grau en Educació Social
Màster Universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
17/07/2015 [pdf]04/03/2016 [pdf]Grau en Psicologia
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes de les titulacions

Avalució

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Avalució

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acredtiació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acredtiació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acredtiació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

Pendent de publicació

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT