Psicologia i Ciències de l'Educació
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació:
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes per a l'acreditació
|Informe d'avaluació interna*
|Informe d'avaluació externa
|Convocatòria
|05/05/2021 [pdf]
|04/11/2021 [pdf]
|Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat de l'Educació Superior
|20/11/2018 [pdf]
|02/07/2019 [pdf]
|Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning)
Màster Universitari en Ocupació i Mercat de Treball: intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral
|19/07/2016 [pdf]
|17/04/2017 [pdf]
|Grau en Educació Social
Màster Universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
|17/07/2015 [pdf]
|04/03/2016 [pdf]
|Grau en Psicologia
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes de les titulacions
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció
Avalució
Avalució
Avaluació
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols
Pendent de publicació