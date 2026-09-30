"En els Estudis d'Educació de la UOC formem professionals capaços d'interpretar els canvis del món educatiu i social i de convertir-los en oportunitats de transformació."
Jordi Planella Ribera. Director dels Estudis d'Educació
En els Estudis d'Educació de la UOC formem professionals capaços d'interpretar els canvis del món educatiu i social i de convertir-los en oportunitats de transformació. Professionals amb criteri, capacitat crítica i lideratge per impulsar projectes que responguin als reptes presents i anticipin els del futur.
La nostra proposta formativa combina innovació pedagògica, entorns digitals d'aprenentatge, treball col·laboratiu i coneixement basat en la recerca. Entenem la tecnologia no només com una eina, sinó com un espai que transforma la manera d'aprendre, d'ensenyar, de relacionar-nos i de construir comunitat.
Oferim una formació connectada amb la realitat, amb les professions i amb els grans desafiaments contemporanis. Preparem professionals d'arreu del món per intervenir en contextos educatius i socials diversos, acompanyar persones al llarg de trajectòries vitals significatives i prendre decisions amb responsabilitat, sensibilitat i mirada crítica.
La nostra recerca se centra en les transformacions educatives, socials, culturals i digitals que configuren la societat contemporània, amb una clara orientació a la generació de coneixement rellevant, transferible i amb impacte.
Volem contribuir a construir una educació més oberta, inclusiva, crítica i transformadora.
Jordi Planella Ribera
Director dels Estudis d'Educació
Toni Martínez Aceituno
Administrador d’Estudis
jmartineza@uoc.edu
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