Campus

Estudios de Educación

Student raising hand in classroom at the high school

Innovación educativa y transformación social

"En los Estudios de Educación de la UOC formamos a profesionales capaces de interpretar los cambios del mundo educativo y social y de convertirlos en oportunidades de transformación."

Jordi Planella Ribera. Director de los Estudios de Educación

Innovación educativa y transformación social

En los Estudios de Educación de la UOC formamos a profesionales capaces de interpretar los cambios del mundo educativo y social y de convertirlos en oportunidades de transformación. Profesionales con criterio, capacidad crítica y liderazgo para impulsar proyectos que respondan a los retos presentes y anticipen los del futuro.

Nuestra propuesta formativa combina innovación pedagógica, entornos digitales de aprendizaje, trabajo colaborativo y conocimiento basado en la investigación. Entendemos la tecnología no solo como una herramienta, sino como un espacio que transforma la manera de aprender, de enseñar, de relacionarnos y de construir comunidad.

Ofrecemos una formación conectada con la realidad, con las profesiones y con los grandes desafíos contemporáneos. Preparamos a profesionales de todo el mundo para intervenir en contextos educativos y sociales diversos, acompañar a personas a lo largo de trayectorias vitales significativas y tomar decisiones con responsabilidad, sensibilidad y mirada crítica.

Nuestra investigación se centra en las transformaciones educativas, sociales, culturales y digitales que configuran la sociedad contemporánea, con una clara orientación a la generación de conocimiento relevante, transferible y con impacto.

Queremos contribuir a construir una educación más abierta, inclusiva, crítica y transformadora.

Jordi Planella Ribera
Director de los Estudios de Educación

Equipo

PROFESORADO

Personal docente investigador de los Estudios

Consulta el directorio
Personal de gestión

Toni Martínez Aceituno
Administrador de Estudios
jmartineza@uoc.edu

Grupos de investigación

Accede

Divulgación de los estudios

Actualidad

Vídeos

Ver más

wDRQfXfrBN4
1h 2m 25s
ZWq-YX6EWw8
7m 45s
3fZ437I63yg
3m 47s
0J9_5VFVCag
1h 37m 33s
GcMHvC6_wUg
4m 48s

Agenda

Ver más

    Enlaces de interés

    Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social

    Más información

    Cátedra UOC – Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras: Empleabilidad e Inclusión

    Más información

    ¿Quieres más información?

    Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

    Género
    ¿En qué idioma deseas recibir la información?