Estudios de Educación
Innovación educativa y transformación social
"En los Estudios de Educación de la UOC formamos a profesionales capaces de interpretar los cambios del mundo educativo y social y de convertirlos en oportunidades de transformación."
Jordi Planella Ribera. Director de los Estudios de Educación
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