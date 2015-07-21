Ciencias de la Salud
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Ciencias de la Salud:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes para la acreditación
|Informe de evaluación interna*
|Informe de evaluación externo
|Convocatoria
|18/06/2020 [pdf]
|03/02/2021 [pdf]
|Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario
Máster Universitario en Nutrición y Salud
|08/11/2018 [pdf]
|13/12/2019 [pdf]
|Máster Universitario en Neuropsicología
|14/07/2016 [pdf]
|07/06/2017 [pdf]
|Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario
|21/07/2015 [pdf]
|05/09/2016 [pdf]
|Máster Universitario en Nutrición y Salud
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes de las titulaciones
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció
Evaluación
Evaluación
Registro de Universidades, Centros y Títulos
Pendiente de publicación