Campus

Ciencias de la Salud

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Ciencias de la Salud:

Informes de los estudios

Informe de evaluación interna*Informe de evaluación externoConvocatoria
18/06/2020 [pdf]03/02/2021 [pdf]Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario
Máster Universitario en Nutrición y Salud
08/11/2018 [pdf]13/12/2019 [pdf]Máster Universitario en Neuropsicología
14/07/2016 [pdf]07/06/2017 [pdf]Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario
21/07/2015 [pdf]05/09/2016 [pdf]Máster Universitario en Nutrición y Salud
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de las titulaciones

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

Pendiente de publicación

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