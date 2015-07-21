Campus

Ciències de la Salut

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Salut:

Informes dels estudis

Informe d'avaluació intern*Informe d'avaluació externConvocatòria
18/06/2020 [pdf]03/02/2021 [pdf]Màster Universitari en Treball Social Sanitari
Màster Universitari de Nutrició i Salut
08/11/2018 [pdf]13/12/2019 [pdf]Màster Universitari en Neuropsicologia
14/07/2016 [pdf]07/06/2017 [pdf]Màster Universitari en Treball Social Sanitari
21/07/2015 [pdf]05/09/2016 [pdf]Màster Universitari en Nutrició i Salut
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes de les titulacions

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Titulacions

RUCT