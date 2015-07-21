Ciències de la Salut
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Salut:
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes de les titulacions
|Informe d'avaluació intern*
|Informe d'avaluació extern
|Convocatòria
|18/06/2020 [pdf]
|03/02/2021 [pdf]
|Màster Universitari en Treball Social Sanitari
Màster Universitari de Nutrició i Salut
|08/11/2018 [pdf]
|13/12/2019 [pdf]
|Màster Universitari en Neuropsicologia
|14/07/2016 [pdf]
|07/06/2017 [pdf]
|Màster Universitari en Treball Social Sanitari
|21/07/2015 [pdf]
|05/09/2016 [pdf]
|Màster Universitari en Nutrició i Salut
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes de les titulacions
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció