Artes y Humanidades
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Artes y Humanidades:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes de las titulaciones
|Informe de evaluación interna*
|Informe de evaluación externo
|Convocatoria
|11/03/2021 [pdf]
|18/11/2021 [pdf]
|Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UCC-UVic)
|08/05/2020 [pdf]
|31/03/2021 [pdf]
|Grado en Ciencias Sociales
Máster en Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas
|07/03/2019 [pdf]
|17/01/2019 [pdf]
|Máster Universitario en Mediterráneo Antiguo (UOC, UAB, UAH)
Máster Universitario en Gestión Cultural (UOC, UdG)
|06/07/2015 [pdf]
|27/01/2016 [pdf]
|Grado en Humanidades
Grado en Lengua y Literatura Catalanas
Máster en Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes de las titulaciones
- Grados
- Másters universitarios
- Titulaciones en extinción