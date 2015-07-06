Campus

Artes y Humanidades

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Artes y Humanidades:

Informes de los estudios

Informe de evaluación interna*Informe de evaluación externoConvocatoria
11/03/2021 [pdf]18/11/2021 [pdf]Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UCC-UVic)
08/05/2020 [pdf]31/03/2021 [pdf]Grado en Ciencias Sociales
Máster en Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas
07/03/2019 [pdf]17/01/2019 [pdf]Máster Universitario en Mediterráneo Antiguo (UOC, UAB, UAH)
Máster Universitario en Gestión Cultural (UOC, UdG)
06/07/2015 [pdf]27/01/2016 [pdf]Grado en Humanidades
Grado en Lengua y Literatura Catalanas
Máster en Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de las titulaciones

Evaluación

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Evaluación

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

RUCT

Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

EUC Informes

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

RUCT

Informes Marco de Verificación, Seguimento y Acreditación AQU

EUC Informes

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

RUCT

Informes Marco de Verificación, Seguimento y Acreditación AQU

EUC Informes

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Seguimiento del curso

2019-2020

2018-2019

2017-2018

 

Modificación (si procede)