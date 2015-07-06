Arts i Humanitats
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Arts i Humanitats:
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes de les titulacions
|Informe d'avaluació intern*
|Informe d'avaluació extern
|Convocatòria
|11/03/2021 [pdf]
|18/11/2021 [pdf]
|Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC, UCC-UVic)
|08/05/2020 [pdf]
|31/03/2021 [pdf]
|Grau en Ciències Socials
Màster Universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies
|07/03/2019 [pdf]
|17/01/2019 [pdf]
|Màster Universitari en Mediterrània Antiga (UOC, UAB, UAH)
Màster Universitari en Gestió Cultural (UOC, UdG)
|06/07/2015 [pdf]
|27/01/2016 [pdf]
|Grau en Humanitats
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Màster Universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes de les titulacions
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció