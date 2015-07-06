Campus

Arts i Humanitats

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Arts i Humanitats:

Informes dels estudis

Informe d'avaluació intern*Informe d'avaluació externConvocatòria
11/03/2021 [pdf]18/11/2021 [pdf]Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC, UCC-UVic)
08/05/2020 [pdf]31/03/2021 [pdf]Grau en Ciències Socials
Màster Universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies
07/03/2019 [pdf]17/01/2019 [pdf]Màster Universitari en Mediterrània Antiga (UOC, UAB, UAH)
Màster Universitari en Gestió Cultural (UOC, UdG)
06/07/2015 [pdf]27/01/2016 [pdf]Grau en Humanitats
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Màster Universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes de les titulacions

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Memòria

Memòria de la titulació (2024)

Avaluació

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Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Avaluació

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Memòria

Memòria de la titulació (2023)

Avaluació

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Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Avaluació

Image

Memòria

Memòria de la titulació (2024)

Avaluació

Image

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Avaluació

Image

Memòria

Memòria de la titulació (2024)

Avaluació

Image

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes