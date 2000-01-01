Estudis d'Arts i Humanitats
Pensar la cultura, comprendre el món
"Als Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC oferim una formació multidisciplinària que convida a comprendre les cultures, les societats i les diverses formes d'expressió humana al llarg del temps, i a desenvolupar una mirada crítica sobre el món."
Anna Busquets. Directora dels Estudis d'Arts i Humanitats
Equip
Personal docent investigador dels Estudis
Divulgació dels estudis
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Gestió d'esdeveniments
Blog del Postgrau de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius.
Artnodes
Espai coordinat per diversos estudis de la UOC, dedicat a la reflexió i l’estudi de les interseccions entre art, ciència i tecnologia.
Dictatorships & Democracies
Dictatorships & Democracies (D&D) és una revista en línia d’accés obert, editada a Barcelona per la UOC i la Fundació Carles Pi i Sunyer, que estudia els moviments socials, intel·lectuals i la democratització des d’una perspectiva comparada i transnacional.
Digithum
Revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats que difon articles de reflexió o resultats d'investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l'era digital.
LletrA
LletrA és una iniciativa de la UOC, l'Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya per a la difusió de la literatura catalana.
Actualitat
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