Campus

Estudis d'Arts i Humanitats

People Looking at Art

Pensar la cultura, comprendre el món

"Als Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC oferim una formació multidisciplinària que convida a comprendre les cultures, les societats i les diverses formes d'expressió humana al llarg del temps, i a desenvolupar una mirada crítica sobre el món."

Anna Busquets. Directora dels Estudis d'Arts i Humanitats

Pensar la cultura, comprendre el món

Als Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC oferim una formació multidisciplinària i flexible orientada a comprendre les cultures, les societats i les formes d'expressió humanes en tota la seva diversitat i al llarg del temps. Volem impulsar la reflexió i el pensament crític per interpretar els reptes i transformacions del món actual.

Estructurem la nostra activitat acadèmica en grans àrees de coneixement: humanitats, llengua i literatura, gestió cultural i arts. Així mateix, integrem el Centre d'Idiomes Moderns, que centralitza i coordina l'oferta d'aprenentatge de llengües de la Universitat.

Pel que fa a la recerca, treballem per comprendre millor la complexitat de les llengües, les cultures i les societats del món, tant des d'una perspectiva històrica com en relació amb els reptes del present. Estudiem processos de canvi i continuïtat, formes de creació i representació, pràctiques culturals i maneres de produir, transmetre i divulgar coneixement pròpies de les arts i les humanitats.

A través de la nostra oferta formativa i de la nostra activitat acadèmica, proporcionem als estudiants eines per analitzar i interpretar els fenòmens històrics, culturals, artístics, lingüístics i socials des d'una perspectiva transversal, rigorosa, crítica i connectada amb els debats del món actual.

Anna Busquets
Directora dels Estudis d'Arts i Humanitats

Equip

PROFESSORAT

Personal docent investigador dels Estudis

Consulta el directori
PERSONAL DE GESTIÓ

Gloria Maria Pujol Carmona
Administradora d’Estudis
gpujol@uoc.edu

PERSONAL DE GESTIÓ

Núria Ramos Martí
nramosmar@uoc.edu

Divulgació dels estudis

Arts i Humanitats

Blog dels Estudis d'Arts i Humanitats UOC. 

Art Matters

Blog sobre art contemporani i cultura digital. 

Centre d'Idiomes Moderns

Blog dels idiomes de la UOC. 

Cultura sense límits

Blog de l'Àrea de Gestió Cultural de la UOC. 

Gestió d'esdeveniments

Blog del Postgrau de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius. 

Koiné

Blog del Màster Universitari de Mediterrània Antiga. 

Llengua i literatura catalanes

Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. 

Llibre digital

Blog del Màster d'Edició Digital. 

Tradiling

Blog de traducció i llengua. 

Artnodes

Journal on Art, Science and Technology

Espai coordinat per diversos estudis de la UOC, dedicat a la reflexió i l’estudi de les interseccions entre art, ciència i tecnologia.

Dictatorships & Democracies

Journal of History and Culture

Dictatorships & Democracies (D&D) és una revista en línia d’accés obert, editada a Barcelona per la UOC i la Fundació Carles Pi i Sunyer, que estudia els moviments socials, intel·lectuals i la democratització des d’una perspectiva comparada i transnacional.

Digithum

A Relational Perspective on Culture and Society

Revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats que difon articles de reflexió o resultats d'investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l'era digital.

 

LletrA

La literatura catalana a internet

LletrA és una iniciativa de la UOC, l'Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya per a la difusió de la literatura catalana.

Actualitat

Vídeos

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Agenda

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    Enllaços d’interés

    Hac Te

    Hub d’Art, Ciència i Tecnologia

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    Compromís amb la cultura

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