Estudios de Artes y Humanidades
Pensar la cultura, comprender el mundo
"En los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC ofrecemos una formación multidisciplinar que invita a comprender las culturas, las sociedades y las diversas formas de expresión humana a lo largo del tiempo, y a desarrollar una mirada crítica sobre el mundo."
Anna Busquets. Directora de los Estudios de Artes y Humanidades
Equipo
Personal docente investigador de los Estudios
Divulgación de los estudios
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Artnodes
Espacio coordinado por diversos estudios de la UOC, dedicado a la reflexión y el estudio de las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología.
Dictatorships & Democracies
Dictatorships & Democracies (D&D) es una revista en línea de acceso abierto, editada en Barcelona por la UOC y la Fundación Carles Pi i Sunyer, que estudia los movimientos sociales, intelectuales y la democratización desde una perspectiva comparada y transnacional.
Digithum
Revista impulsada por los Estudios de Artes y Humanidades que difunde artículos de reflexión o resultados de investigaciones sobre las transformaciones de las humanidades y las ciencias sociales en la era digital.
LletrA
LletrA es una iniciativa de la UOC, el Instituto Ramon Llull y la Institución de las Letras Catalanas de la Generalitat de Cataluña que tienen como objetivo la difusión de la literatura catalana.
Actualidad
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