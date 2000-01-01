Campus

Estudios de Artes y Humanidades

People Looking at Art

Pensar la cultura, comprender el mundo

"En los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC ofrecemos una formación multidisciplinar que invita a comprender las culturas, las sociedades y las diversas formas de expresión humana a lo largo del tiempo, y a desarrollar una mirada crítica sobre el mundo."

Anna Busquets. Directora de los Estudios de Artes y Humanidades

Pensar la cultura, comprender el mundo

En los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC ofrecemos una formación multidisciplinaria y flexible orientada a comprender las culturas, las sociedades y las formas de expresión humanas en toda su diversidad y a lo largo del tiempo. Queremos impulsar la reflexión y el pensamiento crítico para interpretar los retos y transformaciones del mundo actual.

Estructuramos nuestra actividad académica en grandes áreas de conocimiento: humanidades, lengua y literatura, gestión cultural y artes. Asimismo, integramos el Centro de Idiomas Modernos, que centraliza y coordina la oferta de aprendizaje de lenguas de la universidad.

En cuanto a la investigación, trabajamos para comprender mejor la complejidad de las lenguas, las culturas y las sociedades del mundo, tanto desde una perspectiva histórica como en relación con los retos del presente. Estudiamos procesos de cambio y continuidad, formas de creación y representación, prácticas culturales y formas de producir, transmitir y divulgar conocimiento propias de las artes y las humanidades.

A través de nuestra oferta formativa y nuestra actividad académica, proporcionamos a los estudiantes herramientas para analizar e interpretar los fenómenos históricos, culturales, artísticos, lingüísticos y sociales desde una perspectiva transversal, rigurosa, crítica y conectada con los debates del mundo actual.

Anna Busquets
Directora dels Estudis d'Arts i Humanitats

Equipo

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Administradora de Estudios
gpujol@uoc.edu

PERSONAL DE GESTIÓN

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nramosmar@uoc.edu

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Artes y Humanidades

Blog de los Estudios de Artes y Humanidades UOC. 

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Blog sobre arte contemporáneo y cultura digital.

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Blog de los idiomas de la UOC.

Cultura sin límites

Blog del Área de Gestión Cultural de la UOC.

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Blog del Posgrado de Gestión de Eventos Culturales, Deportivos y Corporativos.

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Blog del Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo.

Lengua y literatura catalanas

Blog del Grado de Lengua y Literatura Catalanas. 

Libro digital

Blog del Máster de Edición Digital.

Tradiling

Blog de traducción y lengua.

Artnodes

Journal on Art, Science and Technology

Espacio coordinado por diversos estudios de la UOC, dedicado a la reflexión y el estudio de las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología. 

Dictatorships & Democracies

Journal of History and Culture

Dictatorships & Democracies (D&D) es una revista en línea de acceso abierto, editada en Barcelona por la UOC y la Fundación Carles Pi i Sunyer, que estudia los movimientos sociales, intelectuales y la democratización desde una perspectiva comparada y transnacional.

Digithum

A Relational Perspective on Culture and Society

Revista impulsada por los Estudios de Artes y Humanidades que difunde artículos de reflexión o resultados de investigaciones sobre las transformaciones de las humanidades y las ciencias sociales en la era digital.

LletrA

Literatura catalana en línea

LletrA es una iniciativa de la UOC, el Instituto Ramon Llull y la Institución de las Letras Catalanas de la Generalitat de Cataluña que tienen como objetivo la difusión de la literatura catalana.

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