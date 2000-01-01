Compromiso con la cultura
Descubre la actualidad cultural de la UOC: noticias, agenda, proyectos e iniciativas en curso.
Fomentamos la experiencia cultural y la creación de vínculos entre los colectivos que forman la comunidad UOC y la sociedad.
Conectamos la creatividad y la acción cultural con los retos del mundo contemporáneo.
- Promovemos el conocimiento abierto, la interdisciplinariedad y la cooperación en red.
ActualidadMostrar más
Mariam Barghouti, periodista palestina: "Lo que está pasando en Cisjordania es una forma de limpieza étnica"
La residente internacional del CCCB y la UOC es una referente internacional por su trabajo sobre el terreno en Cisjordania y su cobertura de la situación que se vive en la región
Abiertas las bases del Premio Lletra 2026
Presenta tu candidatura al mejor proyecto digital para la lectura y la literatura catalana
La artista Marla Esturi gana la Residencia UOC RuralCrea 2026
La UOC y ACVic Centre d'Arts Contemporànies becarán el proyecto artístico y rural ganador, que se centrará en el aislamiento y el malestar emocional de los jóvenes de las zonas rurales de Osona
Política Lingüística y la UOC firman un convenio para impulsar el Voluntariat per la llengua
Gracias a la naturaleza en línea de la universidad, el acuerdo pone en marcha el primer programa de voluntariado lingüístico del sistema universitario catalán con vocación global. La iniciativa permitirá que el estudiantado obtenga créditos si participa en el programa de voluntariado
La UOC inaugura una exposición que cuestiona la perspectiva médica sobre otros tipos de visión
La exposición estará abierta al público en la sede de la universidad en el Poblenou de Barcelona durante cuatro meses
La V Jornada de la Cátedra UNESCO Pau Casals critica la falsa creatividad de la IA
Investigadores, pensadores y artistas han reflexionado sobre el uso de la IA en la música y la creación artística
Destacados
Escucha "Las Glosas"
Estudiantes de la Escuela de Doctorado participan en un nuevo formato del pódcast "Punzadas Sonoras" de Radio Primavera Sound
Recupera el coloquio posfunción Sala Beckett - UOC sobre "Abraça'm fins que m'adormi"
Una conversación con Cesc Colomina, Guillem Sánchez Garcia, Roc Bernadí y la profesora Irene Montiel moderada por la profesora Adriana Nicolau.
Participa en el Nodo Cultura
Un espacio de conexión entre personas que compartís el interés por la cultura para poner en común ideas, impulsar proyectos y crecer
AgendaVer más
ProyectosVer más
Residencias internacionales
Programa de residencias internacionales del CCCB, en colaboración con la UOC, que acoge en Barcelona a nueve figuras del pensamiento y la creación de todo el mundo entre los años 2024 y 2027.
Premio Lletra
Galardón al mejor proyecto digital de fomento de la lectura y la literatura catalana convocado por la Fundación Prudenci Bertrana y la UOC.
Llum BCN
La UOC participa en el Llum BCN 2026, el festival de artes lumínicas de Barcelona, con una instalación creada por estudiantes de la universidad en colaboración con el artista Jorge Rivera.
Pódcast de ciencia y tecnología Evidentement
Evidentement es un pódcast de divulgación científica en catalán impulsado por el Institut d'Estudis Catalans y la UOC.
Coro aVeus
aVeus es un proyecto que une arte, investigación e innovación para crear una voz coral sintética con inteligencia artificial, con motivo del 30.º aniversario de la UOC.
Fondo de arte y cultura digital
La UOC impulsa un fondo de arte y cultura digital con la participación de artistas de referencia, como Playmodes o Alba G. Corral.
Programa de exposiciones
La UOC abre un espacio expositivo en el campus de Barcelona con una programación dirigida a la comunidad universitaria y al público general.
Lengua y cultura
Publicaciones en abierto
Blogs
Blogs impulsados por los estudios y por profesores, investigadores, proyectos o áreas de gestión de la UOC.
Revistas académicas
Revistas digitales de acceso abierto impulsadas por los estudios o los centros de investigación de la UOC.
En red
HacTe
Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona, impulsado por instituciones catalanas de referencia para crear un polo global de investigación, formación, difusión, transferencia y producción en estos ámbitos.
Campus de les Arts
Plataforma que agrupa diferentes universidades y centros de educación universitaria o superior que ofrecen grados y posgrados artísticos.
Red Vives de Universidades
Institución sin ánimo de lucro que representa y coordina la acción conjunta de 22 universidades en la docencia, la investigación, las actividades culturales y la normalización de la lengua catalana.
Plan de Cultura
El Plan de cultura 2025-2027 de la UOC consolida la cultura como cuarto pilar de la misión universitaria e impulsa, por primera vez, una política cultural propia con una visión abierta, crítica e inclusiva. A través de una hoja de ruta transversal e interdisciplinar, el Plan promueve la creatividad, los derechos culturales y la conexión con el territorio, reforzando el papel de la Universidad como agente activo de cambio social. Fruto de un proceso participativo, esta hoja de ruta nace para activar el pensamiento crítico y fortalecer a toda la comunidad UOC.
Te animamos a descargar el Plan y a participar en él. ¡Recuerda que la cultura también la haces tú!