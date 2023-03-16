Como universidad nativa digital, el compromiso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con el conocimiento abierto ha sido una constante desde sus inicios. Con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto , que se celebra del 19 al 25 de octubre, la UOC inaugura la exposición "Tejiendo la ciencia abierta" , una mirada para mostrar cómo este movimiento trascendental en el ámbito de la investigación se traslada de la teoría a la práctica en el día a día de la UOC y del personal investigador.

La exposición, organizada por el Área de Cultura, Lengua y Publicaciones y los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, ha sido comisariada por Candela Ollé , profesora de estos estudios y experta en acceso abierto. Ollé ha querido plasmar un concepto complejo y lleno de matices en un discurso visual accesible y comprensible.

Se inaugurará el 20 de octubre a las 13.30 h y se podrá visitar en la sede de la UOC (hall 1, calle del Perú, 52, Barcelona) hasta el 19 de marzo del año que viene. Para asistir a la inauguración, es necesario inscribirse previamente en este enlace ; la exposición se puede visitar libremente los sábados por la mañana de 10 a 14 h.

"El compromiso de la UOC con la ciencia abierta es sostenido y estructural. En 2010 aprobó la política institucional de acceso abierto y fue pionera en sumarse a las primeras declaraciones internacionales de este principio. Hoy, la UOC no solo cumple los mandatos legales respecto a esta cuestión, sino que lidera con el ejemplo, dispone de un ecosistema completo de revistas científicas en modelo diamante (gratuitas para leer y para publicar), ha consolidado el repositorio institucional O2 , ha desplegado el Plan de acción alineado con CoARA para la reforma de la evaluación y tiene el apoyo diario de la Oficina de Ciencia Abierta ", explica Ollé.

Hoja de ruta, protagonistas e infraestructuras

La ciencia abierta es un movimiento global que transforma el sistema de investigación y se compromete a devolver a la sociedad el conocimiento generado y a abrir todo el ciclo de la investigación, con el objetivo de promover la transparencia, la eficiencia, la reproducibilidad y la responsabilidad. "Tejiendo la ciencia abierta" pone de manifiesto el papel de la UOC como institución líder en ciencia abierta en España y muestra aspectos como las hojas de ruta que sigue, sus protagonistas —personal investigador, personal bibliotecario y otros perfiles— y las infraestructuras que la hacen posible.

Entre las infraestructuras que permiten implementar el concepto de ciencia abierta en la UOC, se encuentra el Portal de producción científica , que funciona como el escaparate de la actividad investigadora, y el O2 Repositorio UOC, donde se custodian y se pueden consultar en abierto las publicaciones. Más allá de la UOC, el Observatorio del acceso abierto de las universidades catalanas analiza el estado del conocimiento abierto en el país.

Uno de los conceptos que cuestiona la ciencia abierta es el conocido factor de impacto (JIF), una medida que tradicionalmente ha sido utilizada para evaluar la calidad de la producción científica de un investigador o investigadora, pero que ha provocado graves distorsiones, como la autocitación coercitiva, el sensacionalismo y un sesgo estadístico importante. La ciencia abierta propone cambiar el paradigma dominante de "publica o muere" (publish or perish) y avanzar hacia una evaluación responsable de la investigación, utilizando indicadores cualitativos y narrativos, en lugar de delegar la evaluación a una cifra automatizada de la revista en la que se ha publicado.

#internetflags: tejiendo el conocimiento abierto

La exposición se complementa con el taller de pancartas #internetflags , que ha aportado una dimensión material y participativa en el espacio, y que tuvo lugar el 16 de octubre en el Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación del campus UOC.

El taller, a cargo de la artista e investigadora de la UOC Irma Marco , se concibió como una actividad práctica que conecta directamente con el discurso de la exposición, y hace hincapié en la creación colaborativa y la reflexión en torno al valor del conocimiento abierto.

Mediante métodos de design thinking, las personas participantes trabajaron en la creación de pancartas de gran formato con mensajes de texto pintados a mano que relacionan la experiencia cotidiana del internet móvil con el acceso al conocimiento. Se plantearon preguntas como las oportunidades y los retos que puede implicar la ubicuidad digital, o cómo evitar que los algoritmos y la saturación informativa produzcan desinformación.

La actividad se desarrolló a lo largo del día y se dividió en dos sesiones: mañana y tarde. Se dirigía tanto a la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente e investigador, y personal de gestión) como a la ciudadanía interesada en el diseño y la cultura libre. Marco y miembros de su grupo de investigación, Mediaccions , guiaron a las personas participantes en la elaboración de las pancartas que posteriormente formarán parte del espacio expositivo.

Este taller se ha llevado a cabo en colaboración con la biblioteca El Poblenou - Manuel Arranz, que acogerá algunas de las pancartas que se han producido en el taller, y el Instituto El Joncar.