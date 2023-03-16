La exposición "Sacar la mirada de los ojos. Epistemología estética de la (baja) visión" culmina más de diez años de trabajo artístico y de investigación de la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Brígida Maestres , que ha construido con dibujos y fotografías el universo particular que le muestran sus ojos. Diagnosticada de "baja visión" desde la niñez en Venezuela, Maestres elabora a través del arte un manifiesto político y vital que reivindica su mirada, lejos de las patologías y de la idea de carencia.

Con esta exposición, que estará abierta al público en la sede de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el Poblenou de Barcelona durante cuatro meses, Maestres quiere "sacar a la gente del sueño de la normalidad. Los invito a vivir en la periferia —la artista solo tiene visión lateral— y a cuestionar las etiquetas de discapacidad e inclusión. Lo que quiero decir es que lo que denominamos normalidad en realidad constituye un ámbito muy reducido".

La exposición consta de obras creadas por Maestres a lo largo de una década que plasman su visión de la realidad con el objetivo de reivindicar y despatologizar lo que el estamento médico denomina "baja visión". Además de la obra gráfica, la exposición incluye también la proyección de un vídeo que recoge el proceso creativo y de investigación de la artista: Animismo del ojo inquieto.

"Cuando se etiqueta a una persona como cuatro ojos o discapacitada, esto tiene un efecto en ella. Se confunde la etiqueta con cómo es en realidad aquella persona. A mí los médicos me decían que tenía "un resto de visión". Mi creación artística me ha permitido descolonizar el discurso y poner de manifiesto la problemática de la normalidad. Reivindico un cuerpo que, por la violencia de las palabras, ha sido disminuido", explica Maestres, que también es investigadora del grupo CARENET de la UOC, adscrito al Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC) .

La exposición está comisariada por la artista venezolana Ángela Bonadies e impulsada por los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y el Área de Cultura, con la colaboración de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC.

Para el director de Cultura, Lluís Rius, "esta quinta exposición en el campus consolida una acción cultural que aborda retos sociopolíticos contemporáneos como la construcción social de la normalidad y la necesidad de repensar los imaginarios dominantes".