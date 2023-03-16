La UOC inaugura una exposición que cuestiona la perspectiva médica sobre otros tipos de visión"Sacar la mirada de los ojos" es la propuesta de la artista, profesora e investigadora Brígida Maestres para repensar una supuesta normalidad
Una jornada marcará el inicio de la muestra el 10 de marzo
La exposición "Sacar la mirada de los ojos. Epistemología estética de la (baja) visión" culmina más de diez años de trabajo artístico y de investigación de la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Brígida Maestres, que ha construido con dibujos y fotografías el universo particular que le muestran sus ojos. Diagnosticada de "baja visión" desde la niñez en Venezuela, Maestres elabora a través del arte un manifiesto político y vital que reivindica su mirada, lejos de las patologías y de la idea de carencia.
Con esta exposición, que estará abierta al público en la sede de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el Poblenou de Barcelona durante cuatro meses, Maestres quiere "sacar a la gente del sueño de la normalidad. Los invito a vivir en la periferia —la artista solo tiene visión lateral— y a cuestionar las etiquetas de discapacidad e inclusión. Lo que quiero decir es que lo que denominamos normalidad en realidad constituye un ámbito muy reducido".
La exposición consta de obras creadas por Maestres a lo largo de una década que plasman su visión de la realidad con el objetivo de reivindicar y despatologizar lo que el estamento médico denomina "baja visión". Además de la obra gráfica, la exposición incluye también la proyección de un vídeo que recoge el proceso creativo y de investigación de la artista: Animismo del ojo inquieto.
"Cuando se etiqueta a una persona como cuatro ojos o discapacitada, esto tiene un efecto en ella. Se confunde la etiqueta con cómo es en realidad aquella persona. A mí los médicos me decían que tenía "un resto de visión". Mi creación artística me ha permitido descolonizar el discurso y poner de manifiesto la problemática de la normalidad. Reivindico un cuerpo que, por la violencia de las palabras, ha sido disminuido", explica Maestres, que también es investigadora del grupo CARENET de la UOC, adscrito al Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC).
La exposición está comisariada por la artista venezolana Ángela Bonadies e impulsada por los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y el Área de Cultura, con la colaboración de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la UOC.
Para el director de Cultura, Lluís Rius, "esta quinta exposición en el campus consolida una acción cultural que aborda retos sociopolíticos contemporáneos como la construcción social de la normalidad y la necesidad de repensar los imaginarios dominantes".
Una revisión crítica de la llamada discapacidad
El 10 de marzo a las 18 h tendrá lugar la inauguración institucional de la exposición en un acto en el campus UOC, en el que participará Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura. "Más allá de las aulas, la UOC se construye nutriéndose de las visiones periféricas, aquellas que desbordan la norma para ensanchar los horizontes del conocimiento. Esta exposición no es solamente arte, es una invitación a habitar la diferencia y a reconocer que la riqueza de nuestra comunidad reside, precisamente, en lo que rompe nuestra mirada habitual", explica Jiménez.
La jornada incluirá el coloquio "Diálogos en la periferia", con la intervención de las profesoras de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación e investigadoras del grupo CARENET, adscrito a la UOC-TRÀNSIC, Asun Pié y Miriam Arenas, que moderará Jordi Planella, director de los mismos estudios. También participará en la inauguración Maria Olivella, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión. "La jornada es una invitación a revisar de forma crítica qué entendemos por discapacidad, más allá del conocido 33 % que establece la ley. El objetivo es abordar la discapacidad como una construcción que se produce a través de discursos, prácticas y normas que definen lo que es considerado normal, funcional o valioso", asegura Olivella.
Además de esta exposición, la artista, profesora e investigadora Brígida Maestres planea exportar su proyecto a ámbitos comunitarios —el vídeo Animismo del ojo inquieto ya se pudo ver en el Centro Cívico Font d'en Fargas— y seguir trabajando en este viaje "para descolonizar mi mirada y el discurso de la sociedad". Maestres se muestra agradecida a la UOC "por haber dado este paso, que explora quién hay en la periferia de esta universidad, y por abrazar una nueva manera de hacer investigación basada en el lenguaje del arte. Mi propósito es hacer vivir experiencias a la gente. Esta es la mejor forma en la que se puede transferir el conocimiento".
Para facilitar la visita a la exposición, la UOC abrirá sus puertas también los sábados de las 10 a las 14 h con entrada libre, con el objetivo de que pueda ser visitada por el público general.