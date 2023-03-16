La UOC inaugura una exposició que qüestiona la perspectiva mèdica sobre altres tipus de visió"Treure la mirada dels ulls" és la proposta de l'artista, professora i investigadora Brígida Maestres per repensar una suposada normalitat
Una jornada marcarà el començament de la mostra el 10 de març
L'exposició "Treure la mirada dels ulls. Epistemologia estètica de la (baixa) visió" culmina més de deu anys de treball artístic i de recerca de la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació Brígida Maestres, que ha construït amb dibuixos i fotografies l'univers particular que li mostren els seus ulls. Diagnosticada de "baixa visió" des de la infantesa a Veneçuela, Maestres elabora a través de l'art un manifest polític i vital que reivindica la seva mirada, lluny de les patologies i de la idea de mancança.
Amb aquesta exposició, que estarà oberta al públic a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al Poblenou de Barcelona durant quatre mesos, Maestres vol "treure la gent del somni de la normalitat. Els convido a viure a la perifèria —l'artista té només visió lateral— i a qüestionar les etiquetes de discapacitat i inclusió. El que vull dir és que allò que anomenem normalitat en realitat constitueix un àmbit molt reduït".
L'exposició consta d'obres creades per Maestres al llarg d'una dècada que plasmen la seva visió de la realitat amb l'objectiu de reivindicar i despatologitzar el que l'estament mèdic anomena "baixa visió". A més de l'obra gràfica i en relleu, l'exposició inclou també la projecció d'un vídeo que recull el procés creatiu i de recerca de l'artista: Animisme de l'ull inquiet, comissariat per l'artista veneçolana Ángela Bonadies.
"Quan s'etiqueta una persona com a quatre ulls o discapacitada, això té un efecte en ella. Es confon l'etiqueta amb com és en realitat aquella persona. A mi els metges em deien que tenia "una resta de visió". La meva creació artística m'ha permès descolonitzar el discurs i posar de manifest la problemàtica de la normalitat. Reivindico un cos que, per la violència de les paraules, ha estat disminuït", explica Maestres, que també és investigadora del grup CARENET de la UOC, adscrit al Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals (UOC-TRÀNSIC).
L'exposició està comissariada per l'artista veneçolana Ángela Bonadies i impulsada pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Àrea de Cultura, amb la col·laboració de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de la Universitat.
Per al director de Cultura, Lluís Rius, "aquesta cinquena exposició al campus consolida una acció cultural que aborda reptes sociopolítics contemporanis com la construcció social de la normalitat i la necessitat de repensar els imaginaris dominants".
Una revisió crítica de l'anomenada discapacitat
El 10 de març a les 18 h tindrà lloc la inauguració institucional de l'exposició en un acte al campus UOC, en què participarà Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura. "Més enllà de les aules, la UOC es construeix nodrint-se de les visions perifèriques, aquelles que desborden la norma per eixamplar els horitzons del coneixement. Aquesta exposició no és només art, és una invitació a habitar la diferència i a reconèixer que la riquesa de la nostra comunitat resideix, precisament, en allò que trenca la nostra mirada habitual", explica Jiménez.
La jornada inclourà el col·loqui "Diàlegs en la perifèria", amb la intervenció de les professores dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigadores del grup CARENET, adscrit a l'UOC-TRÀNSIC, Asun Pié i Miriam Arenas, que moderarà Jordi Planella, director dels mateixos estudis. També participarà en la inauguració Maria Olivella, directora de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió. "La jornada és una invitació a revisar de manera crítica què entenem per discapacitat, més enllà del conegut 33 % que estableix la llei. L'objectiu és abordar la discapacitat com una construcció que es produeix a través de discursos, pràctiques i normes que defineixen què és considerat normal, funcional o valuós", assegura Olivella.
A més d'aquesta exposició, l'artista, professora i investigadora Brígida Maestres planeja exportar el seu projecte a àmbits comunitaris —el vídeo Animisme de l'ull inquiet ja es va poder veure al Centre Cívic Font d'en Fargas— i continuar treballant en aquest viatge "per descolonitzar la meva mirada i el discurs de la societat". Maestres es mostra agraïda a la UOC "per haver fet aquest pas, que explora qui hi ha a la perifèria de la Universitat, i per abraçar una nova manera de fer recerca basada en el llenguatge de l'art. El meu propòsit és fer viure experiències a la gent. És aquesta la millor manera en la qual es pot transferir el coneixement".
Per facilitar la visita a l'exposició, la UOC obrirà les portes també els dissabtes de les 10 a les 14 h amb entrada lliure, amb l'objectiu que pugui ser visitada pel públic general.