Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Situados a la vanguardia de la comunicación y el diseño
"En los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC formamos a profesionales de la comunicación, la información y el diseño desde una mirada global, interdisciplinaria y crítica."
Gemma San Cornelio Esquerdo. Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Equipo
Personal docente investigador de los Estudios
Núria Busquets Pérez
Administradora de Estudios
Divulgación de los estudios
- Investigación
- Jornadas y congresos
- Blogs y revistas
- MoJoInnova
- Memorias
- Calidad
UOC Labs
Estudios de doctorado
Humanidades y Comunicación
Línea de investigación sobre Comunicación, Cultura y sociedad, Historia y arte, Lenguaje y literatura
Educación y TIC (e-learning)
Learning, Media and Entertainment
Sociedad, Tecnología y Cultura
Línea de investigación sobre Comunicación y nuevos medios
Doctorado industrial
Empresa y Universidad
Relación de actividades en las que participa el profesorado de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, y de las actividades que organiza.
XXI Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño
Irma Marco participa en este congreso con la ponencia "#internetflags Workshops: Diseño Para El Arte Público Participativo", del 10 al 12 de marzo, en Dublín.
X Congrés Internacional d'Història i Cinema
Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia "Género, nacionalcatolicismo y violencias franquistas en el cine español: una propuesta metodológica", del 16 al 18 de diciembre, en Barcelona.
Expandiendo los Márgenes 2026. Congreso internacional de investigación en diseño.
UOC Nexus. Historias que transforman: El voluntariado de la UOC | Edición: Barcelona
Prospectiva de la Comunicación Interna en España. La visión de la dirección general.
FACTCHECK Final conference
Alexandre López-Borrull participa en aquesta conferència a Porto
Seminario de Estudios Culturales IV: Imaginarios, saberes e identidades de frontera
VIII Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital
Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés, el 4 de Novembre, a Barcelona.
VII Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización
Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia “La disputa por los sentidos del odio: el cine como contranarrativa en Marina, unplugged y El club del odio", el 16 y 17 de octubre, online.
#internetflags: tejiendo el conocimiento abierto
Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia “La disputa por los sentidos del odio: el cine como contranarrativa en Marina, unplugged y El club del odio", el 16 y 17 de octubre, online.
AOIR Conference
Andrea Rosales participa en este congreso con la ponencia “Agenda-setting an AI resistance movements in Spain", del 14 al 16 de octubre, en México.
XIV Congreso Internacional de GECA: Políticas del pop: estética, identidades y cambio social
Jordi Sánchez Navarro participa en este congreso con la ponencia "Superestar (Netflix, 2025): del trash al canon. Recanonización, camp y ambivalencia en la restitución nostálgica", del 6 al 8 de octubre, en Madrid.
Annual EUPRERA Congress
Ferran Lalueza participa en este congreso con la ponencia “Beyond DEI Rhetoric: Web Visibility, Signaling and Accountability in Leading Global PR Agencies", de 16 al 18 de septiembre, en Málaga.
11th European Communication Conference (ECC2026)
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia “CISEELAP_2: The role of internal communication in public sector wellbeing", de 8 al 11 de septiembre, en Brno (República Checa).
Simposium Gráfica. XII Trobada Internacional de Recerca en Disseny Gràfic i Publicitat
Lluc Massaguer y Marc Compte participan en este congreso con la ponencia “Estudiar Disseny online. Reptes en la distància i la diversitat", e Irma Marco y Elena Bartomeu con la ponencia "Agència material en objectes editorials", del 2 al 4 de septiembre, en Barcelona.
III Congreso Internacional de Antropología Feminista
Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia “No era esto: dudas, deseo y arrepentimiento materno en el cine español reciente. Un análisis de Mamífera, Ama y Salve María", del 1 al 3 de julio, en Tarragona.
IAMCR 2026
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponència “Connections and Networks in Digital Journalism", del 28 de junio al de 2 de julio, en Galway.
ICORIA 2026: The 24th International Conference on Research in Advertising (ICORIA) 2026
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Peers, influencers, and gender differences: understanding adolescent perception and engagement with mental health content on social media", del 25 al 27 de junio, en Barcelona.
Conecta Fiction
Cristina Pujol asiste a este congreso, del 26 al 28 de mayo, en Magaluf (Mallorca).
Congres SEP
Silvia Martinez participa en este congreso con la ponencia “¿Cómo aborda el periodismo el discurso del odio? Estudio del encuadre y la narrativa en los principales diarios españoles", del 11 al 12 de junio, en Gandía.
18es JORNADES CATALANES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Àlex López participa en este congreso como miembro del comité científico, el 4 y el 5 de junio, en Barcelona.
Matchmaking event. Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society
Mireia Fernández-Ardèvol asiste a este congreso, el 28 y 29 de mayo, en Londres.
II Encuentro Foro Crossmedia-Valencia
Silvia Martínez participa con una ponencia, el 22 de mayo, en Valencia.
Jornada presentació resultats projecte SMARS (Salut Mental, Adolescents i Xarxes Socials) UOC-UPF External
Mireia Montaña participa en este congreso como organizadora, el 22 de mayo, en Barcelona.Silvia Martínez participa con una ponencia, el 22 de mayo, en Valencia.
I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con una ponencia sobre los dobles estándares de la IA y el taller "¿Desconectadas? El índice catalán de brecha digital", el 13 y 14 de mayo en Barcelona.
X Congreso Internacional AE-IC
Marta Lopera, Sara Suárez y Marc Compte participan en este congreso con las ponencias “De la neurodiversidad a la identidad sexual: políticas de representación en la serie de televisión Atypical", "Prácticas de resistencia a la vigilancia de las personas mayores en España. Presento este paper que acabamos de publicar: Suárez-Gonzalo, S., Peiruza-Parga, J., & Fernández-Ardèvol, M. (2026). Navigating Digital Surveillance in Later Life: Determinants of Identity Masking and Data Protection Practices. Media and Communication, 14, Article 11500. https://doi.org/10.17645/mac.11500" y "Proyecto CISEELAP_2: El Rol de la Comunicación Interna en el Bienestar del Sector Público" del 19 al 22 de mayo en Pontevedra.
I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales
Mireia Montaña asiste a este congreso, el 13 y 14 de mayo en Barcelona.
16º CRECS 2026
Àlex López participa en este congreso con la ponencia “Percepciones y prácticas editoriales ante la desinformación: resultados de una encuesta a revistas académicas Española", del 6 al 8 de mayo, en Cuenca.
XX Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas
Marc Compte participa en este congreso como ponente, del 3 al 5 de mayo, en Barcelona.
Media Realities Symposium
Daniel Aranda participa en este congreso con la ponencia “Gamblification of video games as anew media reality: dark patterns, affective control and youth", del 28 al 30 de abril, en Suecia.
II Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual
Sonia Herrera y Mariana Freijomil participan en este congreso con las ponencias “Contra la mirada aporófoba: precariedad y resistencias feminizadas en el cine social español contemporáneo hecho por mujeres" y "Refundar(se) en el archivo: enfermedad, cuidados y autoría relacional en Sóc filla de ma mare (2023) y Filmei paxaros voando (2024)", del 26 al 30 de abril, en Castellón.
Transitions and Beyond: Women's Work in Spanish and Portuguese Cinema & TV
Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia “Longing for belonging: exploring nostalgia in the affects of contemporary women filmmakers in Spain towards their counterparts in the 1970s.", del 20 al 21 de marzo, en la University of Cambridge.
X Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento Crítico: Poder, Tecnologías y Sociedad
Daniel Aranda participa en este congreso del 24 al 27 de marzo, en Sevilla.
CoDI 2026
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “El retorno de la ciencia abierta a la sociedad: la importancia de la comunicación científica", del 18 al 20 de febrero, en la Universitat de Barcelona.
XVII Congreso Internacional LATINA de Comunicación Social
Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponencia “Cuando la ciencia se convierte en campo de batalla: la politización del discurso científico” y Lluís Pastor con la ponencia "Análisis de las comunicaciones espontáneas con difuntos a partir de las reglas heurísticas de comunicación. Cómo los testigos se persuaden de la realidad de la experiencia", del 10 al 12 de diciembre, en línea.
KOL o influencers: cómo evoluciona el sector de la comunicación en social media
Congreso H: Seminario de Otoño
Marta Lopera asiste al seminario, del 20 al 27 de noviembre en Madrid.
The 4th Sustainable Publishing Forum
Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponencia “Quality in the Era of Quantity: Two Sides of the Same Science”, el 13 y 14 de noviembre en Barcelona.
I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas 2025
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “Estudio de las narrativas, estrategias de comunicación y consumos en la música popular en un contexto de plataformización de la cultura”, del 28 al 30 de octubre en Bilbao.
IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores
Marta Lopera participa en este congreso con la ponencia “Anora: prostitución, liberalismo y los límites de la autonomía femenina”, el 25 de octubre en la Universidad de Salamanca.
Congreso Internacional de Surcos. Asociación de Estudios Cinematográficos
Cristina Pujol, Sonia Herrera, Mariana Freijomil y Jordi Sánchez Navarro participan en este congreso con ponencias individuales, del 24 al 26 de octubre en Calanda (Teruel).
XI Congreso Internacional sobre Comunicación e Información Digital
Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponencia “La inteligencia artificial generativa y la desinformación: mapeo y clasificación temática de la literatura científica reciente”, el 22 y 23 de octubre, online.
13th International Congress of Educational Sciences and Development
Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia “Educación, diseño y juego. Una mirada crítica a la cultura digital”, del 15 al 17 de octubre, online.
International Scientific Conference "Information and Communication in Organizations: New Forms of Expression"
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia “Internal communication and emotional health in the work environment. A case study in the Public Sector of Spain”, del 9 al 10 de octubre en Vilnius (Lituania).
ECREA Film and Television's Transformations in the Streaming Era
Cristina Pujol y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 8 al 9 de octubre en Bolonia.
II Webinar "Igualdad, Género y Ruralidad"
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “Feminismo e igualdad en la comunicación digital”, el 8 de octubre en Bilbao.
IBERSID Zaragoza
Candella Ollé participa en este congreso con la ponencia "Análisis de las estrategias de evaluación académica en ciencia abierta en Europa: los casos de Inglaterra, Finlandia, Holanda, Noruega y España", del 1 al 3 de octubre en Zaragoza.
ECREA European Conference on Health Communication
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia “Navigating the Skepticism: Adolescents’ Perceptions of Mental Health Content on Social Media”, del 24 al 27 de septiembre en Braga (Portugal).
INRED 2025, XI Congreso de innovación educativa y docencia en red
Irma Marco participa en este congreso con la ponencia “Innovación en diseño y Cultura Maker. Hacia una alfabetización digital crítica”, del 16 al 18 de julio en Valencia.
Jornadas de Periodismo Digital
Silvia Martínez participa en el "Panel de expertos: desafíos y alianzas en el nuevo ecosistema informativo", y en la entrevista "El desafío de la IA y las plataformas: Transformación y supervivencia del negocio periodístico digital".
ICORIA
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia “The virtual takeover: a bibliometric analysis of AI influencers in research”, del 25 al 28 de junio en Rotterdam.
Creativitat en temps d'IA: Amenaces vs. oportunitats de la IA per a la indústria creativa
Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia “IAs i ganivets”, el 13 de junio en Manresa.
Seminario Ciencia Ciudadana en Valencia-Proyecto OpenScienceSpain
Candela Ollé participa en este congreso en la organización y la moderación de proyectos, el 6 de junio en Valencia.
Congrés Internacional de Recerca en Comunicació
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia “Valoració del compromís social i mediambiental de les principals agències i consultories de comunicació i relacions públiques espanyoles”, del 5 al 6 de junio en Barcelona.
Congreso SEP
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “De los verificadores a las notas de comunidad en un contexto de desinformación: retos e implicaciones”, del 5 al 6 de junio en Madrid.
Real and imagined spaces in Film
Cristina Pujol y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 29 al 30 de mayo en la Universidad de Zaragoza.
III Conference of the Communication and Citizenship Section of the AEIC
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Presentación de comunicaciones L5. Desinformación y discursos de odio”, el 22 de mayo en Barcelona.
Frames of Change: Historicizing Recent European Cinema
Cristina Pujol asiste a este congreso del 22 al 23 de mayo en la Universidad Complutense de Madrid.
Fira Fair data
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Les meves dades obertes, el seu article de recerca: el nostre coneixement?”, el 18 de mayo en Barcelona.
XIII Coloquio Internacional Ciencias de la Documentación
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Datos abiertos y conocimiento compartido”, el 8 de mayo en la Universidad de Salamanca.
Jornada Periodismo: Información Vs. Desinformación
Silvia Martínez participa en la organización de la Jornada y en la moderación de una mesa redonda con académicos y periodistas, el 10 de abril en Valencia.
25º aniversario de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
AUGAC #Rederas: Posant llum a la foscor (IA, fake news i benestar emocional)
Mireia Montaña participa en este congreso en la mesa redonda "Salut mental: usuaris i gestors", con Mònika Jiménez (UPF) y Clara Virós (UPF) y moderada por Ferran Llunell (UPF), el 13 de marzo en la UB, Barcelona.
e-Society Conference
Daniel Aranda participa como ponente en este congreso, del 28 de febrero al 3 de marzo en Madeira.
CODI Congreso de divulgación Transferencia e Impacto Social
Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponència “Lucha contra la desinformación: la divulgación con propósito” y Sandra Sanz con la ponencia "Gestión del conocimiento y design thinking: métodos para generar innovación en zonas rurales”, del 12 al 14 de marzo, en Ourense.
La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?
Anna Clua participa en la mesa redonda "La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?", con Lorena Garrido (UAB) y Rosa Lázaro Castellanos (UB) y moderada por Núria Ferran, el 7 de marzo en la UB.
I Cumbre iberoamericana de investigación en periodismo colaborativo, medios de proximidad, inteligencia artificial y desinformación en la era digital
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Retos de la desinformación: el contexto de la IA y los social media", el 24 de enero en formato virtual.
Presentación Estudio sobre los mecanismos de queja ante discursos de odio racistas y LGTBI-fóbicos en los medios
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Retos de la desinformación: el contexto de la IA y los social media", el 24 de enero en formato virtual.
XVI Congreso Internacional LATINA de Comunicación Social
Marc Compte Pujol participa en este congreso con la ponencia "Impacto de la comunicación interna en la salud emocional de los trabajadores: Análisis de la influencia de los modelos informativo, persuasivo y dialógico en la Administración Pública", del 11 al 13 de diciembre en formato virtual.
I Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual 2024
Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia "Desmontando a "la madre". Maternajes y subversión en el cine español del siglo XXI", del 27 al 29 de noviembre en Castellón de la Plana.
III Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing (CINyN)
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "DE LA CRISIS CREATIVA EN LA INDUSTRIA PUBLICITARIA: UNA POSIBLE NUEVA VISIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR", del 21 al 22 de noviembre en formato virtual.
DIGRAES24
Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 11 al 14 de noviembre en Madrid.
DIGRAES24
Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 11 al 14 de noviembre en Madrid.
XII Congreso Nacional de Aprendizaje-Servicio Universitario
Amalia Creus participa en este congreso con la ponencia "Comunicación oral", del 25 al 27 de septiembre en Palma de Mallorca.
ECREA 2024 - 10th European Communication Conference
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con las ponencias "Life transitions and media transitions: How retirement and widowhood shape media usage in later life (Mireia Fernández-Ardèvol & Loredana Ivan)" y "Structural relationships between algorithmic awareness and factors often associated with digital inequalities (Andrea Rosales, Sara Suárez, Mireia Fernández-Ardèvol)", del 24 al 27 de septiembre en Lubliana, Eslovènia. El congreso también contará con la participación de Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro.
Socio-Gerontechnology Network 2024 Annual Meeting: Shifting Relations: Ageing in a Datafied World
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con las ponencias "'Older adults' perceptions and behaviors regarding online surveillance by social institutions" y "Studying surveillance in later life: A reflection on methodologies and epistemologies of the Ageing-in-Data cross-national study", del 19 al 20 de septiembre en Viena, Austria.
5th International Data Power Conference
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con las ponencias "Ageism and the digital exclusion loop: the role of (limited) data", y "Understanding perceptions of online surveillance among older adults: a six-country perspective", del 4 al 6 de septiembre en formato virtual.
X Symposium grafica
Lluc Massaguer y Elena Bartomeu participan en este congreso con la ponencia "Workshop Materialitat i Agència", del 4 al 6 de septiembre en Barcelona.
Congrés Internacional sobre Estudis de Diversitat Sexual a Iberoamèrica: Desitjos, espais i identitats
Anna Clua participa en este congreso con la ponencia "Vells i nous dilemes al voltant de l’estudi del treball sexual. Activisme vs. extractivisme en el context anti-woke", del 17 al 19 de julio en la Facultat de Educación y Psicología de Gerona.
International Conference on Social Media & Society
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "From beauty tips to diagnosis of psychological disorders: Content Analysis on mental health discourse in top teenage Spanish Influencers’ Social Media accounts", del 15 al 19 de julio en Londres.
Thirty-First International Conference on Learning
Dolores Costa participa en este congreso con la ponencia "Opening Our Classroom Doors: Professor practitioner Co-teaching", del 10 al 12 de julio en Utrecht.
Curso Manuel Mindán: Ética ecológica
Sonia Herrera coordina la mesa "Comunicación formal e informal de los valores ecológicos", del 3 al 5 de julio en Calanda (Teruel).
Interacción 2024
Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Análisis de las competencias demandadas en materia de accesibilidad web en las ofertas laborales de diseño gráfico y comunicación visual en España", del 19 al 21 de junio en la Coruña.
XXI Congreso Internacional de Investigación Educativa
Candela Ollé participa en este congreso con el taller "El colectivo investigador ante la ciencia abierta: nuevas formas de publicar y nuevos modelos de evaluación", del 19 al 21 de junio en Barcelona.
III Paris Conference on Education (PCE2024)
Amalia Creus participa en este congreso con la ponencia "Challenges of Digital Assessment in Times of Generative Artificial Intelligence: The Experience of the Universitat Oberta De Catalunya", del 13 al 17 de junio en Paris.
XVIII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas (2024)
Marc Compte y Ferran Lalueza, participan en este congreso con las ponencias "La comunicación de la RSC, una aproximación desde las agencias de relaciones públicas" y "¿Podemos hacer que la inteligencia artificial generativa hable bien de nosotros? Jugando a condicionar los contenidos de ChatGPT, Bard y Bing Chat desde una perspectiva ética de las relaciones públicas" respectivamente, del 12 al 14 de junio en Ourense.
FAIR data 2024
Candela Ollé modera la mesa redonda "Les dades de recerca des de la pràctica investigadora", el 11 de junio en la UPF de Ciutadella, Barcelona.
Congreso SEP
Silvia Martínez y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso con la ponencia "Podcast y medios de comunicación: plataformas y estrategias de distribución para captar audiencias", del 6 al 7 de junio en Aranjuez (Madrid).
VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació Societat Catalana de Comunicació (SCC)
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Influencers i adolescents com a creadors i receptors de continguts sobre salut mental a les xarxes socials. Estudi del discurs i la seva incidència en els trastorns psicològics i el seu estigma", el 6 de junio en Barcelona.
Move.net
Àlex López, Candela Ollé y Sandra Sanz participan en este congreso con la ponencia "Rebelión Científica. De los laboratorios a la acción pasando por la redes sociales", del 15 al 17 de mayo en Sevilla.
Cumulus conference
Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Material Agency in Book Design", del 15 al 17 de mayo en Budapest.
Media Frictions International Symposium
Cristina Pujol y Daniel Aranda participan en este congreso, del 2 al 3 de mayo en Jönköping University, Suècia.
III Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS)
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Proyecto SMARS: Investigación sobre la creación y la recepción de contenidos sobre salud mental entre adolescentes en las redes sociales. Discurso, incidencia y alfabetización digital sobre los trastornos psicológicos y su estigma", del 24 al 26 de abril en Madrid.
IV Congreso sobre Innovación docente y Transferencia de conocimiento - UCM
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "La ciencia abierta y la publicación en revistas", el 18 de abril de forma virtual.
19th International Colloquium of the North American Catalan Society
Ignasi Gozalo participa en este congreso con la ponencia "Famílies hostils, comunitats d’ hospitalitat (una anàlisi comparativa de l’estrany en el cinema documental català post-crisi)", del 17 al 20 de abril en The University of Minnesota, Twin Cities.
Media Industries 2024
Cristina Pujol participa en este congreso, del 16 al 19 de abril en el King's College de Londres.
iConference 2024 Wisdom, Well-being, Win-win
Montserrat García participa en este congreso con la ponencia "Lenguajes controlados en la indexación de la literatura científica: el caso de la pandemia de 1918", del 15 al 18 de abril en formato virtual.
Ressonàncies
Silvia Martínez participa en este congreso, el 13 de abril en Barcelona.
RII Forum
Pablo Lara y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso donde se presentaran los resultados softskills y futurización, del 10 al 12 de abril en Italia.
IV Congrés de competències digitals al llarg de la vida
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponencia "Com mesurar la inclusió digital?", del 8 al 9 de abril en Barcelona.
7th International Communication and Media Studies Conference Peace-ing it Together: Reconsidering Communication, Community and the Media in the Anthropocene
Toni Roig participa en este congreso con la ponencia "Narratives and social imaginaries for climate action: the case of the Citizens' Assembly for Climate of Catalonia", del 4 al 7 de abril en Famagusta, Xipre.
Society for Cinema and Media Studies
Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia "Imaginaries of Benidorm: playing hide and seek with the welfare", del 14 al 17 de marzo en formato online.
Congreso H. IV Congreso de Comunicación, medios audiovisuales y análisis
Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia "Deseo y desolación en el cine de Paula Ortiz", y Ferran Lalueza y Àlex López con la ponencia "¿Potencia Twitch los discursos de odio y la desinformación entre la juventud? Estudio de escenarios", del 15 al 16 de febrero en formato virtual.
XI Congreso de Aprendizaje Servicio Universitario
Amalia Creus y Inés Martins participan en este congreso con la ponencia "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education", del 25 al 27 de enero en Barcelona.
Media Imaginaries 2023
Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia "The turn of the media industry to the imaginary of the arts: the new artist-in-residence model of script development in Spain", del 15 al 17 de marzo en Lund University (Suecia).
IV CONGRESO DE EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL
Daniel Aranda participa en este congreso con la ponencia "Educación Mediática y Competencia Digital en la Formación de los Profesionales de la Información y la Comunicación", del 30 de marzo al 1 de arbil en Segovia.
Congrès Internacional AERA (American Educational Research Association)
Amalia Creus e Inés Martins participan en este congreso, Inés con las ponencias "Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective" y "Media Discourses on Migration and Education in Post-Pandemic Times", y Amalia presenta la comunicación "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education" y coordina el simposio "Crossing Borders to Connect Routes: Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective", del 13 al 16 de abril en Chicago.
The 20th Annual ICA Mobile Preconference 2023: Keeping it Real After 20 Years: Reclaiming Mobile Communication scholarship in a Phone-Less Future
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponencia "Reflections on the evolution of mobile practices in the old age", el 24 de mayo en Toronto (Canada).
ICA 2023
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponència "When awareness is not enough (to break stereotypes): intersections between ICTs-related sexism and ageism in Italy", el 25 de mayo en Toronto (Canada).
III Jornadas Salud Digital: Influencers, oportunidades y retos en la promoción de la salud
Ferran Lalueza asiste a este congreso por un tema del proyecto MINECO, el 1 de junio en Madrid.
Locating Media Industries - Cities, Spaces, Places
Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia "Localizing the new spaces of media creation in Spain: the artist-in-residence model of script development in Catalonia", del 19 al 21 de junio en Londres.
Data Justice Conference
Andrea Rosales participa en este congreso con la ponencia "Who is algorithmic aware? A quantitative study of the key factors determining the level of algorithmic awareness in Spain and its limits", del 19 al 20 de junio de forma virtual.
XVII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas
Marc Compte, Elisenda Estanyol y Ferran Lalueza participan en este congreso con las ponencias "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa" Marc, y "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa", Elisenda y Ferran, del 28 al 30 de junio en Bilbao.
I CONGRESO INTERNACIONAL Comunicación en la Sociedad Digital Retos en la era de la desinformación
Àlex López participa en este congreso con la ponencia "Comunicació virtual via vídeo", del 29 al 30 de junio de forma virtual.
XII Congreso CIDUI 2023
Lluc Massaguer, Inés Martins y Marc Compte participan en este congreso con la ponencia "Innovació en l'avaluació formativa en línia a través del codisseny. El cas dels tallers presencials als Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC", del 4 al 6 de julio en Lérida.
IAMCR 2023
Mireia Montaña y Judith Clares participan en este congreso con las ponencias "Buy, eat, and be happy: advertising and childhood obesity in Spain. Analysis of the food advertising offline and online discourse aimed at Spanish children between 2018 and 2022" y "The impact of the transposition of the 2018/1808 directive on audio-visual communications services in Spain: The VOD portal. Filmin as case study" respectivament, del 9 al 13 de julio de forma virtual y presencial en Lyon.
VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació
Marc Compte participa en este congreso con las ponencias "La praxi comunicativa dels Ajuntaments de la província de Barcelona", "La influència de la funció de la comunicació interna l'organització. Una mirada des de la direcció general", y "La tecnologia com a punt de trobada entre l'art publicitari i la planificació de mitjans", el 14 de julio en Barcelona.
IX Symposium grafica
Lluc Massaguer y Elena Bartomeu participan en este congreso con la ponencia "L'agència material en el disseny: connexions sensorials", del 6 al 8 de septiembre en Lisboa.
Aging in Data project, Annual meeting 2023
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponencia "Data Ageism: A critical exploration of high-quality data", del 23 al 25 de septiembre en University of Graz, Graz (Austria).
Open Science Fair
Candela Ollé y Àlex López participan en este congreso con la ponencia "Reforming Research Assessment in Spain: the point of view of Quality Assurance Agencies/The way to Open Science: the case of Spanish researchers" y presentación del póster al congreso internacional, del 25 al 27 de septiembre en Madrid.
Annual Meeting Socio-gerontechnology Network
Andrea Rosales y Mireia Fernández-Ardèvol participan en este congreso con la ponencia "Silicon Valley ageism – Ideologies and practices of expulsion in the technology industry" y "Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it", del 28 al 29 de septiembre en Utrech.
Jornada INAECU
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "Los desafíos de la ciencia abierta para los investigadores", el 25 de octubre en Madrid, UC3M.
1er Foro Iberoamericano de Investigación y Diseño
Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Impacto del diseño gráfico en la accesibilidad digital: una aproximación transversal desde el sector", del 6 al 8 de noviembre en Madrid.
Emojis narrativos. ¿De qué hablan y cómo hablan los emojis?
Silvia Martínez y Judith Clares participan en este congreso con la ponencia "Las representaciones de género en social media: revisión bibliográfica e impacto en la identidad de género en Europa", del 26 al 27 de octubre de forma virtual.
Gendercom
Silvia Martínez y Judith Clares participan en este congreso con la ponencia "Las representaciones de género en social media: revisión bibliográfica e impacto en la identidad de género en Europa", del 26 al 27 de octubre de forma virtual.
Debat comunicació persuasiva en alimentació
Mireia Montaña participa en este debate el 14 de noviembre en Barcelona.
Intracom
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 29 al 30 de noviembre en Barcelona.
Jornada sobre la trazabilidad de las decisiones públicas
Marc Compte participa en esta jornada con la ponencia "Reptes d'innovació", el 11 de diciembre en Barcelona.
Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 18 al 19 de diciembre en Barcelona.
9th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Summit
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 18 al 19 de diciembre en Barcelona.
ECREA 2022
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Teaching strategic communication in Spanish online universities", el 9 de febrero de forma virtual.
#JornadaGenderUOC: perspectiva de genero en la docencia universitaria
Anna Clua participa en esta jornada UOC en la mesa de debate: De què parlem quan parlem de perspectiva de gènere a la docència?, el 10 de marzo en Can Jaumeandreu, Barcelona.
RII FORUM
Pablo Lara participa en este congreso con las ponencias "Disseny de macrotendencies" y "Softskills per a l'Humanisme digital", del 20 al 22 de abril en Atenas.
IV Jornadas de Innovación Educativa en Comunicación y Alfabetización Mediática
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "Las universidades españolas y la Agenda 2030", del 28 al 29 de mayo de forma virtual.
International Scientific Conference: Expressions of information and communication theory and practice 2022
Marc Compte participa en este congreso como ponente, del 28 al 29 de abril de forma virtual.
Child and Teen Consumption Conference
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Media consumption and children body image: perception, idealization, and influence in the construction of future identity and consumption patterns", del 4 al 6 de mayo en la Universidad Complutense de Madrid.
12ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
Àlex Lòpez participa en este congreso con la ponencia "Retos de la revistas académicas ante la desinformación", del 5 al 6 de mayo en León.
72nd Annual ICA Conference
Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Interactions with Positive Body-Focused Content on Social Media and Adolescents’ Body Image", del 6 al 30 de mayo en Paris.
Datause
Pablo Lara participa en este congreso con la ponencia "Legacy caso estudio del café a partir de los datos abiertos", del 17 al 19 de mayo en Valencia.
II Jornades Internacionals Data Feminism
Anna Clua va como invitada en la mesa "Projectes d’ús de Data pels Drets de les Dones", el 17 de mayo en La CIBA. Santa Coloma de Gramenet.
Ciclo retos. La participación ciudadana y la nueva ruralidad.
Silvia Martínez participa en esta jornada, el 24 de mayo en Valencia.
Jornades catalanes de documentació
Candela Ollé, participa en la mesa redonda de ciencia abierta, del 25 al 27 de mayo en Barcelona.
XVI Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas: «Disciplina Académica y Realidad Profesional en el Escenario Internacional»
Marc Compte participa en este congreso como coordinador científico, y con la ponencia "La función estratégica de la Comunicación Interna antes y durante la pandemia del Covid-19", y Ferran Lalueza con la ponencia "Gestionando a macroinfluencers: la interacción de los profesionales de las relaciones públicas con los nuevos prescriptores del entorno digital", del 25 al 27 de mayo en el Campus de Jerez de la Frontera (Universidad de Cádiz).
Labs & Conference Veröffentlicht Building a European Cultural Backbone
Efraín Foglia participa en este congreso con la ponencia "L'impacte sociocultural del podcast i de les plataformes en línia per a les comunitats de pràctica", del 27 al 28 de mayo en Linz, Àustria.
Festa de la Ciència
Sílvia Martínez, participa en esta jornada con la microconversación "Intel·ligència artificial: biaixos d'algorismes i xatbots abordats des d'una perspectiva ètica", el 28 de mayo en Barcelona.
XXVIII Congreso Internacional de la SEP
Sílvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Factchecking colaborativo y desinformación en Ucrania: el caso del bombardeo al hospital maternal en Mariúpol", del 10 al 11 de junio en Valencia.
VIII Congreso Internacional de Cultura Visual
Ines Martins participa en este congreso con la ponencia "Estudio de recepción juvenil de la publicidad española: significando el Femvertising en España", del 16 al 17 de junio de forma virtual.
Seminario Ciencia Abierta
Candela Ollé y Àlex López, participan en este seminario, el 22 de junio en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales.
Design Research Society 2022 (DRS)
Lluc Massaguer asiste a este congreso, del 27 de junio al 1 de julio en Barcelona.
VIII Congreso Internacional de la AE-IC
Mireia Montaña y Cristina Pujol participan en este congreso con las ponencias "Obesidad infantil y consumo mediático en niños y niñas españoles de 5 a 9 años", y "El espejismo de la descentralización: los espacios de desarrollo y creación audiovisual en España" respectivamente, del 28 de junio al 1 de julio en Bellaterra, UAB.
AEIC
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "Género en conflicto: cobertura sobre feminismo y género en los canales de YouTube de RT, RT en Español, RT America y RT UK", del 28 de junio al 1 de julio en Barcelona.
EDULERN 2022
Amalia Creus participa en este congreso con dos comunicaciones, del 4 al 6 de julio en Palma de Mallorca.
INRED 2022
Lluc Massaguer y Gemma San Cornelio participan en este congreso con la ponencia "Retos para la evaluación online de estudios de diseño", del 6 al 8 de julio en Valencia.
V Congrés Internacional de Recerca en Comunicació
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Quina funció tenen els departaments de comunicació de les universitats catalanes? Una anàlisi des de la perspectiva de les relacions públiques", el 8 de julio en Barcelona.
ALCES XXI
Ignasi Gozalo, participa en estas jornadas de trabajo y de presentaciones de proyectos sobre educación y comunidades pedagógicas, del 14 al 17 de julio en Ovideo.
Interacción 2022 - XXII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador
Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Accessibility in Spanish Universities, evaluation through their policies: Communications about accessibility during COVID-19", del 7 al 9 de septiembre en Teruel.
Conferencia Internacional de Comunicación y Tecnologías Aplicadas 2022
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "The selection criteria of the public relations and communication agencies in Spain", del 7 al 9 de septiembre de forma virtual.
II Jornada de ocupabilidad y salidas profesionales en el ámbito del social media
EUPRERA 23rd Annual Congress "Public relations in the risk society"
Marc Compte participa en este congreso con las ponencias "What on earth do communication professionals do? The anatomy of communication management" y "The function of Internal Communication: Transformation or Transubstantiation?", del 21 al 24 de septiembre en Viena.
ENAS & NANAS joint conference 2022: Narratives and Counter Narratives of Aging and Old Age: Reflexivity in Aging Studies
Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso, del 28 de septiembre al 1 de octubre de forma virtual.
ECREA 2022
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Newspapers strategies to increase audience reach: from alerts and newsletters to the rise of podcast", del 19 al 22 de octubre en Aarhus (Dinamarca).
Congreso internacional de ciencias regionales
Pablo Lara y Sandra Sanz participan en este congreso con las ponencias "Futurización en la nueva ruralidad" y "Formación, tecnología y nueva ruralidad: retos y oportunidades para la vertebración del territorio" respectivamente, del 19 al 22 de octubre en Granada.
SAX 2022. La trobada anual de la comunitat guifi·net
Efraín Foglia participa con la ponencia "XOB. Xarxa oberta de barris y xrcb.cat", del 4 al 6 de noviembre en Madrid.
SAX 2022. La trobada anual de la comunitat guifi·net
Efraín Foglia participa con la ponencia "XOB. Xarxa oberta de barris y xrcb.cat", del 4 al 6 de noviembre en Madrid.
CES Winter School 'Resistências anticoloniais e racismo institucional'
Amalia Creus e Inés Martins participan en esta jornada, del 10 al 13 de noviembre en Madrid.
8th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Pre-Summit: Building Bridges in Uncertain Times: Finding Commonalities Through Communication
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Measuring online reputation for wholesome stakeholder relations", del 11 al 12 de noviembre de forma virtual.
III Fira virtual d'ocupació
Mireia Fernández-Ardèvol y Sandra Sanz, participan con la ponenica "Edatisme", impartiéndola y moderándola respectivamente. También participan Cristina Pujol moderando la ponencia "Green Shooting y Eco-Managers en la industria audiovisual: nuevos perfiles profesionales para hacer los rodajes sostenibles", y Lluc Massaguer moderando la ponencia "Preparados, listos... ¡cohete! Puntos clave para crear nuestro espacio creativo en el mercado laboral", del 16 al 17 de noviembre de forma virtual.
XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo
Ana Isabel Bernal Triviño, Candela Ollé y Sandra Sanz participan en este congreso con las ponencias "Las estrategias implantadas de Cosmopolitan, El Hormiguero, Antena 3 Noticias y Sport en TikTok : De los orígenes a la actualidad" y "El desafío de TikTok para los medios en España" respectivamente, del 21 al 22 de noviembre de forma virtual.
III Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2022
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Contribution to the design of visual informative materials for chronic patients" y Mireia Montaña participa con las ponencias "Femvertising y el rol de la mujer en la publicidad: estudio de caso de los ganadores al premio Los Anuncios del Año desde 2006 al 2021" y "Neuroadvertising. How to focus the advertising creative process to connect with the consumer’s mind", del 24 al 25 de noviembre de forma virtual.
INTRACOM 2022. II Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación
Elisenda Estanyol, Silvia Martínez, Daniel Aranda y Mireia Montaña participan en este congreso con la ponencia "Ciudadanía digital: la percepción de los jóvenes sobre las posibilidades que ofrece la tecnología y sobre sus habilidades para una participación y deliberación crítica digital", del 5 al 9 de diciembre en Tenerife.
EDUNOVATIC 2022
Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Mejorando la evaluación formativa en docencia universitaria virtual y asíncrona a través del codiseño y la innovación. El caso de los talleres presenciales de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC", del 14 al 15 de diciembre de forma virtual.
BlueCom, I Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul
Toni Roig y Gemma San Cornelio participan en este congreso con las ponencias "Historias, imaginación y futuros posibles en la comunicación medioambiental ante la emergencia climática" y "Visualidades mediáticas y narrativas medioambientales" respectivamente, del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Castellón.
Fake news y negacionismo en tiempos de pandemia e infodemia
Àlex López participa en esta conferencia dentro del ciclo “Covid-19, un análisis interdisciplinario”, el 11 de febrero en la Casa Golferichs de Barcelona.
Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional
Silvia Martínez imparte este webinar en los CFGS: AEG Ikastetxea de Gipuzkoa, CEBANC de Donostia, Colegio Sedavi de Valencia, GrupoStudium de Sevilla, GSD Las Suertes de Madrid, IES Valle Inclán de Madrid, Sta. Mª de los Apóstoles de Jaén, IES María de Zayas y Sotomayor de Madrid y Salesianos Laviaga Castillo de Zaragoza, el 23 de marzo de forma virtual.
Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología
Candela Ollé y Silvia Martínez participan en este congreso como miembras del grup de investigación GAME y del Plan internacional, con la ponencia "Proyecto Safer Cities for Girls: modelo y aplicabilidad", el 25 de marzo de forma virtual.
ICIRKM 2021: 15. International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management
Montserrat García, participa en este congreso con la ponencia “Controlled Vocabularies and Information Retrieval: 1918 Pandemic’s Scientific Literature as a Surprising Example”, del 12 al 13 de abril de forma virtual.
VI Congreso Comunicación y Pensamiento: La revolución de los prosumers: Youtubers e instagramers
Àlex López participa en este comgreso con la ponencia “Pautas comunicativas de las teorías negacionistas de la COVID-19", del 28 al 30 de abril de forma virtual.
Todo en el cine es fantástico "Nuevas narrativas del cine fantástico y de terror"
CRECS. Conferencia internacional sobre revistas científicas
Àlex López participa en este congreso con la ponencia “Transparencia de las revistas científicas: propuesta de indicadores y recomendaciones. Mari Vállez. Universitat de Barcelona. España. En colaboración con Candela Ollé, Mario Pérez-Montoro", del 25 al 27 de mayo de forma virtual.
Segunda sesión de la RCIB 2021: Experiencias en la RCIb para informar las decisiones en salud durante la pandemia de la covid-19
Àlex López, participa en este congreso con la ponencia “Covid-19: la infodemia como reto para una mejor comunicación científica" el 26 de mayo de forma virtual.
Congreso internacional SEP
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Retos y oportunidades de la docencia del marketing de contenidos en periodismo" y, Silvia Martínez participa con Elvira García de Torres en la comunicación "Informarse con chatbots: desafíos deontológicos y normativos del uso de la inteligencia artificial en el periodismo", del 27 al 28 de mayo en Sevilla.
XI Congreso CIDUI 2020+1 Más allá de las competencias: nuevos retos en la sociedad digital
Silvia Sivera participa en este congreso con la ponencia “Ventanas para la estimulación de la creatividad en aulas virtuales”, del 30 de mayo al 2 de junio, en La Farga Centro de Actividades de Hospitalet de Llobregat.
Seminario Maredata 2021
Àlex López organiza y participa en este seminario con la ponencia "Ciència Abierta y COVID-19, ¿caminos paralelos?", el 4 de junio de forma virtual.
Debate Asociación Española de protocolo
Elisenda Estanyol participa en el debate "Pasado, presente y futuro de los estudios de Protocolo y Organización de Eventos", el 10 de junio de forma virtual.
C de C 2021
Mireia Montaña participa en las jornadas del Club de Creativos, del 17 al 19 de junio, en Donosti.
Jornadas sobre Ciencia abierta: reflexiones desde la edición academica y universitaria
Candela Ollé participa como ponente en la mesa redonda: "Ciencia abierta y Edición académica", el 17 de junio de forma virtual.
Retos y desafíos jurídicos de las Redes sociales como herramienta de comunicación
XV Congreso Internacional de Investigación Relaciones Públicas: Comunicar en la Economía y en la Sociedad de la Confianza
Ferran Lalueza y Elisenda Estanyol participan en este congreso con la ponencia “¿Los medios median menos? Evolución del peso de la función de gabinete de prensa en el mix de las relaciones públicas”, del 30 de junio al 2 de julio, en Pontevedra.
IAMCR2021
Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “Rethinking borders and boundaries: beyond the global/local dichotomy in communication studies" y, con otros investigadores, con la comunicación "Fact-checking and visual verification across cultures”, del 11 al 15 de julio de forma virtual.
ECREA 2021
Andrea Rosales participa en este congreso con la ponencia "Behind the screens: the ethical dilemmas of media technology industries described by programmers", del 6 al 9 de septiembre de forma virtual.
XVIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Cómo presentar una actividad, escrita o audiovisual, en línea” y, Sílvia Sivera con la ponencia "Docencia creativa en las aulas virtuales: cuándo, cómo y para qué", Amalia Creus con la ponencia "Prácticas sociales virtuales y trabajos finales participativos: aprendizaje auténtico, conectado a la comunidad y comprometido con la mejora social" y, Silvia Martínez con la ponencia "Social media y formación: retos y oportunidades para la innovación docente", del 28 al 30 de septiembre de forma virtual.
MAC
Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "El periodisme mòbil: de les aules al carrer", el 29 de septiembre en Granollers.
EUPRERA 2021 Annual Congress
Marc Compte participa en este congreso referente europeo en educación e investigación en relaciones públicas, con la ponencia "The Selection Criteria of the Public Relations and Communication Agencies in Spain", del 7 al 9 de octubre en Pamplona.
Congreso Mediaflows 2021
Silvia Martínez, Candela Ollé, Leila Mohammadi, Cristina Pujol y Sandra Sanz participan en este congreso con la ponencia "De las calles a internet: Análisis del discurso narrativo del urbanismo feminista" y, Daniel Aranda, Mireia Montaña y Elisenda Estanyol con la ponencia "Digital youth work: educación social y alfabetización digital crítica", del 27 al 29 de octubre de forma virtual.
IV Jornadas científicas de comunicación estratégica y organizacional de AEIC
Elisenda Estanyol participa en este congreso con la ponencia "La organización de eventos deportivos en las Federaciones Españolas y su adaptación al Covid", del 27 al 29 de octubre en Malaga.
Small Cinemas Conference 2021
Judith Clares participa en este congreso sobre conservación y circulación de pequeñas cinematografías, del 28 al 29 de octubre en Santiago de Compostela.
VIII Congreso internacional de metodologías en investigación de la comunicación 2021
Jennifer García participa en este congreso con la ponencia "Observación participante y entrevistas en profundidad: una metodología para el análisis de los cambios en las necesidades de los urbanitas", del 2 al 4 de noviembre en Madrid.
Festival de diseño LATENT
Lluc Massaguer participa en este festival en una mesa redonda de creativos y diseñadores, el 6 de noviembre en Terrassa.
14th annual International Conference of Education, Research and Innovation
Amalia Creus participa en este congreso con la ponencia "Who wants to be creative? a qualitative study of the imaginaries and expectations of university students regarding creativity and the creative profession", del 8 al 9 de noviembre en formato virtual.
XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo
Ana Bernal Triviño participa en este congreso con la ponencia "Innovación en medios de comunicación durante la crisis del coronavirus", del 15 al 17 de noviembre en Bilbao.
9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño
Amalia Creus, Pablo Lara, Lluc Massaguer y Gemma San Cornelio participan en este congreso con las siguientes ponencias respectivamente: "Diseñar experiencias de aprendizaje: diseño instruccional para la formación online de diseñadores. El caso de la Universidad Oberta de Catalunya", "Escenarios educación diseño post-covid y Propuesta de una herramienta de macrotendencias integrada en el proceso de Design Thinking", "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC" y, "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC", del 22 al 24 de noviembre en Madrid.
Seminario internazionale "Cultura e Rivitalizzazione urbana. Città, periferia, territori creativi"
Jennifer García participa en este congreso con la ponencia "Preserving urban revitalization and citizen engagement and participation during COVID-19 in cultural and creative districts", del 22 al 24 de noviembre en Roma.
VIII Congreso Internacional CIUDADES CREATIVAS
Jennifer García participa en este congreso con la ponencia "Espacios urbanos culturales y creativos. Digitalización a pasos de gigante en el distrito del Digbeth (Birmingham, Reino Unido) como respuesta al COVID-19", del 1 al 2 de diciembre en Madrid.
EURYKA
Anna Clua participa como ponente en la conferencia "Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities" del 21 al 24 de enero en Bruselas.
Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes
Anna Clua presenta el vídeo "Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes", el 24 de enero en el Pati Llimona de Barcelona.
Fake news: cómo se construye la desinformación y cómo podemos combatirla
Silvia Martínez participa como ponente en este webinar interactivo, el 13 de febrero online.
Fitness Creativo: taller de técnicas para mejorar la creatividad
Sílvia Sivera participa como ponente en esta actividad en el CIPFP Mislata, el 18 de febrero en Valencia.
Narrativas del siglo XXI: más formas de contar historias
Candela Ollé participa como moderadora y ponente con la ponencia "Narrativas digitales: aliados en la promoción de la lectura", el 27 de febrero en Barcelona.
V Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento
Àlex López, Sílvia Martínez y Jordi Sánchez-Navarro participan con la ponencia "Fake news, más allá de la verificación: gestión y contexto", del 1 al 3 de abril online.
Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional
Elisenda Estanyol participa como ponente en esta actividad en el IES Ruiz Gijón, el 20 de abril en Sevilla.
3er Congreso Catalan de Acústica
Silvia Sivera participa moderando la mesa redonda "Audiobranding: como asociamos unívocamente la marca y su acústica", en el edificio Creapolis de ESADE el 28 de abril en Sant Cugat del Vallès.
Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional
Gemma San Cornelio participa como ponente en esta actividad en el IES Llanes, el 7 de mayo en Sevilla.
Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional
Sílvia Martínez participa como ponente en esta actividad en el CEFOR Izquierdo, el 13 de mayo en Zaragoza.
16as Jornadas Catalanas de Información y Documentación
Àlex López participa como miembro del comité científico en estas jornades de Información y Documentación, del 14 al 15 de mayo en Barcelona.
CRECS 2020
Àlex López i Candela Ollé participan con la ponencia "Transparencia de las revistas científicas: propuesta de indicadores y recomendaciones", del 21 al 22 de mayo en León.
Webinar: Propuestas creativas para inspirar nuevas dinámicas en las aulas virtuales
Los festivales de cine tras la crisis sanitaria: reflexiones y propuestas de futuro
XVII Jornada de Investigación de la Universidad de La Sale Bajío, León, Gto México
Àlex López participa con la ponencia "Datos de investigación: retos de gestión y producción científica", el 25 de junio online.
VII Congreso Internacional de la AE-IC
Àlex López y Candela Ollé participan con la ponencia "La curación de contenidos científicos en tiempos de fake science, una aproximación entre las ciencias de la información y la comunicación" y Núria Ferran con la ponencia "Mujeres y Wikipedia", del 7 al 9 de julio en Valencia.
IAMCR
Leila Mohammadi participa con la ponencia "There Is an App for That: A Study of Social Egg Freezing Mobile Applications Efficiency from Women’s Perspective", del 12 al 17 de julio de forma virtual.
Marias também têm força
Anna Clua participa en este evento sobre violencia contra las mujeres, el 1 de octubre de forma virtual.
CUICIID 2020
Sandra Sanz y Elisenda Estanyol participan en este congreso con las ponencias "Dimensiones de análisis para la innovación en entornos formativos virtuales a partir del uso de información basada en el usuario" y "Tratamiento del término protocolo en la prensa escrita española y la opinión de los académicos al respecto" respectivamente, del 7 al 8 de octubre de forma virtual.
3er Congreso Català d'Acústica
Sílvia Sivera participa en este congreso moderando una mesa de debate con el título "Audiobranding: com associem unívocament la marca i la seva acústica", el 14 de octubre de forma virtual.
CINCOMA
Jordi Sánchez-Navarro, Judith Clares y Toni Roig participan en este congreso con la ponencia "El Papel del VOD en la distribución audiovisual post COVID-19. La estrategia de Disney como estudio de caso", del 20 al 23 de octubre de forma virtual.
#FightingCOVID - Debate online
Sílvia Sivera participa en esta sesión para hablar sobre el canvio del sistema educativo a raiz de la pandemia de la COVID-19, el 20 de octubre de forma virtual.
II Congreso Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas
Ana Clua participa en este congreso sobre violencias machistas, del 26 al 28 de octubre de forma virtual.
Jornada de Revistas de RACO: Calidad y visibilidad de las revistas
Àlex López-Borrull y Candela Ollé participan com a ponente y moderadora respectivamente, en la sesión "El cambio acelerado y exigente de las revistas científicas" el 27 de octubre de forma virtual.
Coloquios IUSEN de buenas prácticas de investigación
Àlex López-Borrull participa en una mesa redonda con la ponencia "Revistas Depredadoras: ¿están todas las que son, y son todas las que están?", el 11 de noviembre de forma virtual.
Educación emergente en situación de pandemia
Efraín Foglia participa en esta actividad sobre educación emergente en situación de pandemia organizada por el Museo del Diseño de Barcelona, el 19 de noviembre de forma virtual.
Curso Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos
Elisenda Estanyol participa en este curso co-organizado entre la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) y la UOC del 26 al 28 de noviembre en Maó (Menorca).
Noche Europea de la Investigación
Candela Ollé participa como ponente con la ponencia "Imaginarios de género en los medios de comunicación: cómo potenciar el pensamiento crítico" el 27 de noviembre de forma virtual.
Sitges Next
Sílvia Sivera participa en este festival sobre innovación en comunicación publicitaria con la charla "¿Y si nos atrevemos a innovar en la formación de los nuevos comunicadores?" el 27 de noviembre en Sitges.
Foro interseccional sobre violencias de género
Anna Clua participa en este evento sobre violencia contra las mujeres, el 27 de noviembre de forma virtual.
XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social
Mireia Montaña y Elisenda Estanyol participan en este congreso con la ponencia "¿Cómo utilizan Twitter los políticos europeos? Análisis de la campaña electoral al parlamento europeo de 2019", del 2 al 4 de diciembre de forma virtual.
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