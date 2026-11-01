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Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación

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Situados a la vanguardia de la comunicación y el diseño

"En los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC formamos a profesionales de la comunicación, la información y el diseño desde una mirada global, interdisciplinaria y crítica."

Gemma San Cornelio Esquerdo. Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación

Situados a la vanguardia de la comunicación y el diseño

En los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC hace más de veinticinco años que formamos a profesionales de la comunicación, la información y el diseño desde una mirada global, interdisciplinaria y crítica, con el fin de dar respuesta a los retos sociales.

Ofrecemos una formación en línea flexible, práctica y conectada con el sector profesional en los ámbitos del periodismo, la publicidad, la comunicación corporativa, el diseño gráfico y de marca, el social media y la gestión de la información. Nuestros programas, atentos a las tendencias del sector, fomentan la creatividad y el rigor académico, con una visión 360 innovadora de la comunicación.

Nuestra investigación, puntera en su ámbito, impulsa líneas y temáticas de gran relevancia social, como el impacto de la inteligencia artificial en diferentes segmentos sociales y profesionales de la comunicación, los fenómenos comunicativos y la desinformación en las redes sociales, las culturas de la producción y los imaginarios audiovisuales. Asimismo, es especialmente sensible al impacto medioambiental, la perspectiva de género, el edadismo y el racismo, entre otras discriminaciones presentes en los medios digitales.

Mediante la innovación en las metodologías y las perspectivas teóricas del diseño y otras industrias creativas, nuestra tarea investigadora quiere ser una pieza clave para construir un futuro sostenible de manera crítica y responsable. 

Gemma San Cornelio Esquerdo
Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación

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Relación de actividades en las que participa el profesorado de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, y de las actividades que organiza.

Actividades Profesorado

XXI Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño

Irma Marco participa en este congreso con la ponencia "#internetflags Workshops: Diseño Para El Arte Público Participativo", del 10 al 12 de marzo, en Dublín.

10/03/2027
Actividades Estudios

VII Premios MoJoInnova UOC-EFE 2027

23/11/2026

Activitades profesorado

X Congrés Internacional d'Història i Cinema

Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia "Género, nacionalcatolicismo y violencias franquistas en el cine español: una propuesta metodológica", del 16 al 18 de diciembre, en Barcelona.

16/12/2026
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

10/12/2026
Actividades Estudios

Expandiendo los Márgenes 2026. Congreso internacional de investigación en diseño.

03/12/2026
Actividades Estudios

Collabtype EXM26: Diseño analógico de tipografía modular

30/11/2026
Actividades Estudios

UOC Nexus. Historias que transforman: El voluntariado de la UOC | Edición: Barcelona

25/11/2026
Actividades Estudios

Prospectiva de la Comunicación Interna en España. La visión de la dirección general.

23/11/2026
Actividades Estudios

Taller: Desinformación y normalización del discurso de odio en España

17/11/2026
Actividades Profesorado

FACTCHECK Final conference

Alexandre López-Borrull participa en aquesta conferència a Porto

11/11/2026
Actividades Estudios

Projectes en moviment - II Jornada sobre IA aplicada a la gestió documental i de continguts

10/11/2026
Actividades Estudios

Repensar la inclusión para transformar la universidad - Diálogos sobre accesibilidad, equidad y anticapacitismo en educación superior

09/11/2026
Actividades Estudios

Seminario de Estudios Culturales IV: Imaginarios, saberes e identidades de frontera

05/11/2026
Activitats Professorat

VIII Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital

Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés, el 4 de Novembre, a Barcelona.

04/11/2026
Actividades Estudios

¿Codiseñar o vampirizar? El rol del diseño en los procesos comunitarios

21/10/2026
Actividades profesorado

VII Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización

Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia “La disputa por los sentidos del odio: el cine como contranarrativa en Marina, unplugged y El club del odio", el 16 y 17 de octubre, online.

16/10/2026
Actividades Estudios

#internetflags: tejiendo el conocimiento abierto

Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia “La disputa por los sentidos del odio: el cine como contranarrativa en Marina, unplugged y El club del odio", el 16 y 17 de octubre, online.

16/10/2026
Actividades profesorado

AOIR Conference

Andrea Rosales participa en este congreso con la ponencia “Agenda-setting an AI resistance movements in Spain", del 14 al 16 de octubre, en México.

14/10/2026
Actividades profesorado

XIV Congreso Internacional de GECA: Políticas del pop: estética, identidades y cambio social

Jordi Sánchez Navarro participa en este congreso con la ponencia "Superestar (Netflix, 2025): del trash al canon. Recanonización, camp y ambivalencia en la restitución nostálgica", del 6 al 8 de octubre, en Madrid.

06/10/2026
Actividades profesorado

Annual EUPRERA Congress

Ferran Lalueza participa en este congreso con la ponencia “Beyond DEI Rhetoric: Web Visibility, Signaling and Accountability in Leading Global PR Agencies", de 16 al 18 de septiembre, en Málaga.

16/09/2026
Actividades profesorado

11th European Communication Conference (ECC2026)

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia “CISEELAP_2: The role of internal communication in public sector wellbeing", de 8 al 11 de septiembre, en Brno (República Checa).

08/09/2026
Actividades profesorado

Simposium Gráfica. XII Trobada Internacional de Recerca en Disseny Gràfic i Publicitat

Lluc Massaguer y Marc Compte participan en este congreso con la ponencia “Estudiar Disseny online. Reptes en la distància i la diversitat", e Irma Marco y Elena Bartomeu con la ponencia "Agència material en objectes editorials", del 2 al 4 de septiembre, en Barcelona.

02/09/2026
Actividades profesorado

III Congreso Internacional de Antropología Feminista

Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia “No era esto: dudas, deseo y arrepentimiento materno en el cine español reciente. Un análisis de Mamífera, Ama y Salve María", del 1 al 3 de julio, en Tarragona.

01/07/2026
Actividades profesorado

IAMCR 2026

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponència “Connections and Networks in Digital Journalism", del 28 de junio al de 2 de julio, en Galway.

28/06/2026
Actividades profesorado

ICORIA 2026: The 24th International Conference on Research in Advertising (ICORIA) 2026

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Peers, influencers, and gender differences: understanding adolescent perception and engagement with mental health content on social media", del 25 al 27 de junio, en Barcelona.

28/06/2026
Actividades profesorado

Conecta Fiction

Cristina Pujol asiste a este congreso, del 26 al 28 de mayo, en Magaluf (Mallorca).

26/06/2026
Actividades profesorado

Congres SEP

Silvia Martinez participa en este congreso con la ponencia “¿Cómo aborda el periodismo el discurso del odio? Estudio del encuadre y la narrativa en los principales diarios españoles", del 11 al 12 de junio, en Gandía.

11/06/2026
Actividades profesorado

18es JORNADES CATALANES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Àlex López participa en este congreso como miembro del comité científico, el 4 y el 5 de junio, en Barcelona.

04/06/2026
Actividades profesorado

Matchmaking event. Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society

Mireia Fernández-Ardèvol asiste a este congreso, el 28 y 29 de mayo, en Londres.

28/05/2026
Actividades Estudios

10.º Aniversario del Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

28/05/2026
Actividades profesorado

II Encuentro Foro Crossmedia-Valencia

Silvia Martínez participa con una ponencia, el 22 de mayo, en Valencia.

22/05/2026
Actividades profesorado

Jornada presentació resultats projecte SMARS (Salut Mental, Adolescents i Xarxes Socials) UOC-UPF External

Mireia Montaña participa en este congreso como organizadora, el 22 de mayo, en Barcelona.Silvia Martínez participa con una ponencia, el 22 de mayo, en Valencia.

22/05/2026
Actividades profesorado

I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con una ponencia sobre los dobles estándares de la IA y el taller "¿Desconectadas? El índice catalán de brecha digital", el 13 y 14 de mayo en Barcelona.

19/05/2026
Actividades profesorado

X Congreso Internacional AE-IC

Marta Lopera, Sara Suárez y Marc Compte participan en este congreso con las ponencias “De la neurodiversidad a la identidad sexual: políticas de representación en la serie de televisión Atypical", "Prácticas de resistencia a la vigilancia de las personas mayores en España. Presento este paper que acabamos de publicar: Suárez-Gonzalo, S., Peiruza-Parga, J., & Fernández-Ardèvol, M. (2026). Navigating Digital Surveillance in Later Life: Determinants of Identity Masking and Data Protection Practices. Media and Communication, 14, Article 11500. https://doi.org/10.17645/mac.11500" y "Proyecto CISEELAP_2: El Rol de la Comunicación Interna en el Bienestar del Sector Público" del 19 al 22 de mayo en Pontevedra.

19/05/2026
Actividades profesorado

I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales

Mireia Montaña asiste a este congreso, el 13 y 14 de mayo en Barcelona.

19/05/2026
Actividades profesorado

16º CRECS 2026

Àlex López participa en este congreso con la ponencia “Percepciones y prácticas editoriales ante la desinformación: resultados de una encuesta a revistas académicas Española", del 6 al 8 de mayo, en Cuenca.

06/05/2026
Actividades profesorado

XX Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas

Marc Compte participa en este congreso como ponente, del 3 al 5 de mayo, en Barcelona.

03/05/2026
Actividades profesorado

Media Realities Symposium

Daniel Aranda participa en este congreso con la ponencia “Gamblification of video games as anew media reality: dark patterns, affective control and youth", del 28 al 30 de abril, en Suecia.

28/04/2026
Actividades profesorado

II Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual

Sonia Herrera y Mariana Freijomil participan en este congreso con las ponencias “Contra la mirada aporófoba: precariedad y resistencias feminizadas en el cine social español contemporáneo hecho por mujeres" y "Refundar(se) en el archivo: enfermedad, cuidados y autoría relacional en Sóc filla de ma mare (2023) y Filmei paxaros voando (2024)", del 26 al 30 de abril, en Castellón.

26/04/2026
Actividades profesorado

Transitions and Beyond: Women's Work in Spanish and Portuguese Cinema & TV

Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia “Longing for belonging: exploring nostalgia in the affects of contemporary women filmmakers in Spain towards their counterparts in the 1970s.", del 20 al 21 de marzo, en la University of Cambridge.

20/03/2026
Actividades profesorado

X Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento Crítico: Poder, Tecnologías y Sociedad

Daniel Aranda participa en este congreso del 24 al 27 de marzo, en Sevilla.

20/03/2026
Actividades Estudios

Presentación del libro "Salida de emergencia: Feminismos y subversiones en la comunicación y la cultura"

05/03/2026
Actividades profesorado

CoDI 2026

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “El retorno de la ciencia abierta a la sociedad: la importancia de la comunicación científica", del 18 al 20 de febrero, en la Universitat de Barcelona.

18/02/2026
Actividades Estudios

Educación, migraciones y ciudad: retos para la equidad

11/02/2026
Actividades Estudios

Congreso internacional "Expandiendo los márgenes. Investigación en diseño". Presentación de resultados de la edición de 2024 e invitación a la segunda edición en diciembre de 2026.

11/02/2026
Actividades Estudios

Jornada de Recursos Educativos Abiertos (REA): innovación y colaboración

22/01/2026

Activitades profesorado

XVII Congreso Internacional LATINA de Comunicación Social

Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponencia “Cuando la ciencia se convierte en campo de batalla: la politización del discurso científico” y Lluís Pastor con la ponencia "Análisis de las comunicaciones espontáneas con difuntos a partir de las reglas heurísticas de comunicación. Cómo los testigos se persuaden de la realidad de la experiencia", del 10 al 12 de diciembre, en línea.

10/12/2025
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

04/12/2025
Actividades Estudios

I Jornada Comunicación y Jóvenes (#UOComYouth): Nuevos canales, formatos y narrativas

02/12/2025
Actividades Estudios

KOL o influencers: cómo evoluciona el sector de la comunicación en social media

27/11/2025
Actividades Estudios

III Jornada ImCreA: "La condición del archivo en la era de la virtualidad"

21/11/2025
Actividades profesorado

Congreso H: Seminario de Otoño

Marta Lopera asiste al seminario, del 20 al 27 de noviembre en Madrid.

20/11/2025
Actividades Estudios

III Jornada Estudios Culturales: CULTURA O BARBARIE. Tensiones en torno a la cultura en el siglo XXI

13/11/2025
Actividades profesorado

The 4th Sustainable Publishing Forum

Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponencia “Quality in the Era of Quantity: Two Sides of the Same Science”, el 13 y 14 de noviembre en Barcelona.

13/11/2025
Actividades Estudios

Presentación del libro "Diseño e imprenta, un tándem creativo"

29/10/2025
Actividades profesorado

I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas 2025

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “Estudio de las narrativas, estrategias de comunicación y consumos en la música popular en un contexto de plataformización de la cultura”, del 28 al 30 de octubre en Bilbao.

28/10/2025
Actividades profesorado

IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores

Marta Lopera participa en este congreso con la ponencia “Anora: prostitución, liberalismo y los límites de la autonomía femenina”, el 25 de octubre en la Universidad de Salamanca.

25/10/2025
Actividades profesorado

Congreso Internacional de Surcos. Asociación de Estudios Cinematográficos

Cristina Pujol, Sonia Herrera, Mariana Freijomil y Jordi Sánchez Navarro participan en este congreso con ponencias individuales, del 24 al 26 de octubre en Calanda (Teruel).

24/10/2025
Actividades profesorado

XI Congreso Internacional sobre Comunicación e Información Digital

Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponencia “La inteligencia artificial generativa y la desinformación: mapeo y clasificación temática de la literatura científica reciente”, el 22 y 23 de octubre, online.

22/10/2025
Actividades profesorado

13th International Congress of Educational Sciences and Development

Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia “Educación, diseño y juego. Una mirada crítica a la cultura digital”, del 15 al 17 de octubre, online.

15/10/2025
Actividades Estudios

¿El diseño gentrifica?

14/10/2025
Actividades profesorado

International Scientific Conference "Information and Communication in Organizations: New Forms of Expression"

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia “Internal communication and emotional health in the work environment. A case study in the Public Sector of Spain”, del 9 al 10 de octubre en Vilnius (Lituania).

09/10/2025
Actividades profesorado

ECREA Film and Television's Transformations in the Streaming Era

Cristina Pujol y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 8 al 9 de octubre en Bolonia.

08/10/2025
Actividades Estudios

Intel·ligència artificial aplicada a la gestió documental i de continguts. Cap a on anem? Oportunitats i desafiaments

08/10/2025
Actividades profesorado

II Webinar "Igualdad, Género y Ruralidad"

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “Feminismo e igualdad en la comunicación digital”, el 8 de octubre en Bilbao.

08/10/2025
Actividades profesorado

IBERSID Zaragoza

Candella Ollé participa en este congreso con la ponencia "Análisis de las estrategias de evaluación académica en ciencia abierta en Europa: los casos de Inglaterra, Finlandia, Holanda, Noruega y España", del 1 al 3 de octubre en Zaragoza.

01/10/2025
Actividades Estudios

IX Jornada MoJoInnova UOC-EFE 2025

30/09/2025
Actividades Estudios

VI Premios MoJoInnova UOC-EFE 2025

30/09/2025
Actividades Estudios

Presentación "Libro blanco de la comunicación interna de DIRCI"

30/09/2025
Actividades profesorado

ECREA European Conference on Health Communication

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia “Navigating the Skepticism: Adolescents’ Perceptions of Mental Health Content on Social Media”, del 24 al 27 de septiembre en Braga (Portugal).

24/09/2025
Actividades profesorado

INRED 2025, XI Congreso de innovación educativa y docencia en red

Irma Marco participa en este congreso con la ponencia “Innovación en diseño y Cultura Maker. Hacia una alfabetización digital crítica”, del 16 al 18 de julio en Valencia.

16/07/2025
Actividades profesorado

Jornadas de Periodismo Digital

Silvia Martínez participa en el "Panel de expertos: desafíos y alianzas en el nuevo ecosistema informativo", y en la entrevista "El desafío de la IA y las plataformas: Transformación y supervivencia del negocio periodístico digital".

10/07/2025
Actividades Estudios

II Jornada Comunicación y Música (#UOComMusic): Enfoques académicos y de innovación sobre música y comunicación

03/07/2025
Actividades profesorado

ICORIA

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia “The virtual takeover: a bibliometric analysis of AI influencers in research”, del 25 al 28 de junio en Rotterdam.

25/06/2025
Actividades profesorado

Creativitat en temps d'IA: Amenaces vs. oportunitats de la IA per a la indústria creativa

Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia “IAs i ganivets”, el 13 de junio en Manresa.

13/06/2025
Actividades profesorado

Seminario Ciencia Ciudadana en Valencia-Proyecto OpenScienceSpain

Candela Ollé participa en este congreso en la organización y la moderación de proyectos, el 6 de junio en Valencia.

06/06/2025
Actividades Estudios

Seminario Ciencia Ciudadana en Valencia-Proyecto OpenScienceSpain

06/06/2025
Actividades profesorado

Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia “Valoració del compromís social i mediambiental de les principals agències i consultories de comunicació i relacions públiques espanyoles”, del 5 al 6 de junio en Barcelona.

05/06/2025
Actividades profesorado

Congreso SEP

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “De los verificadores a las notas de comunidad en un contexto de desinformación: retos e implicaciones”, del 5 al 6 de junio en Madrid.

05/06/2025
Actividades profesorado

Real and imagined spaces in Film

Cristina Pujol y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 29 al 30 de mayo en la Universidad de Zaragoza.

29/05/2025
Actividades profesorado

III Conference of the Communication and Citizenship Section of the AEIC

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Presentación de comunicaciones L5. Desinformación y discursos de odio”, el 22 de mayo en Barcelona.

22/05/2025
Actividades profesorado

Frames of Change: Historicizing Recent European Cinema

Cristina Pujol asiste a este congreso del 22 al 23 de mayo en la Universidad Complutense de Madrid.

22/05/2025
Actividades profesorado

Fira Fair data

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Les meves dades obertes, el seu article de recerca: el nostre coneixement?”, el 18 de mayo en Barcelona.

18/05/2025
Actividades profesorado

XIII Coloquio Internacional Ciencias de la Documentación

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Datos abiertos y conocimiento compartido”, el 8 de mayo en la Universidad de Salamanca.

08/05/2025
Actividades profesorado

Jornada Periodismo: Información Vs. Desinformación

Silvia Martínez participa en la organización de la Jornada y en la moderación de una mesa redonda con académicos y periodistas, el 10 de abril en Valencia.

10/04/2025
Actividades Estudios

25º aniversario de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación

20/03/2025
Actividades profesorado

AUGAC #Rederas: Posant llum a la foscor (IA, fake news i benestar emocional)

Mireia Montaña participa en este congreso en la mesa redonda "Salut mental: usuaris i gestors", con Mònika Jiménez (UPF) y Clara Virós (UPF) y moderada por Ferran Llunell (UPF), el 13 de marzo en la UB, Barcelona.

13/03/2025
Actividades profesorado

e-Society Conference

Daniel Aranda participa como ponente en este congreso, del 28 de febrero al 3 de marzo en Madeira.

13/03/2025
Actividades profesorado

CODI Congreso de divulgación Transferencia e Impacto Social

Alexandre López-Borrull participa en este congreso con la ponència “Lucha contra la desinformación: la divulgación con propósito” y Sandra Sanz con la ponencia "Gestión del conocimiento y design thinking: métodos para generar innovación en zonas rurales”, del 12 al 14 de marzo, en Ourense.

12/03/2025
Actividades profesorado

La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?

Anna Clua participa en la mesa redonda "La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?", con Lorena Garrido (UAB) y Rosa Lázaro Castellanos (UB) y moderada por Núria Ferran, el 7 de marzo en la UB.

07/03/2025
Actividades profesorado

I Cumbre iberoamericana de investigación en periodismo colaborativo, medios de proximidad, inteligencia artificial y desinformación en la era digital

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Retos de la desinformación: el contexto de la IA y los social media", el 24 de enero en formato virtual.

24/01/2025
Actividades Estudios

Presentación Estudio sobre los mecanismos de queja ante discursos de odio racistas y LGTBI-fóbicos en los medios

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Retos de la desinformación: el contexto de la IA y los social media", el 24 de enero en formato virtual.

14/01/2025

Activitades profesorado

XVI Congreso Internacional LATINA de Comunicación Social

Marc Compte Pujol participa en este congreso con la ponencia "Impacto de la comunicación interna en la salud emocional de los trabajadores: Análisis de la influencia de los modelos informativo, persuasivo y dialógico en la Administración Pública", del 11 al 13 de diciembre en formato virtual.

11/12/2024
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

11/12/2024
Actividades Estudios

EXPANDIENDO LOS MÁRGENES. Congreso internacional de investigación en diseño

04/12/2024
Actividades profesorado

I Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual 2024

Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia "Desmontando a "la madre". Maternajes y subversión en el cine español del siglo XXI", del 27 al 29 de noviembre en Castellón de la Plana.

27/11/2024
Actividades Estudios

Simposio 'Imágenes, crisis y transformaciones ecosociales en el siglo XXI'

21/11/2024
Actividades profesorado

III Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing (CINyN)

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "DE LA CRISIS CREATIVA EN LA INDUSTRIA PUBLICITARIA: UNA POSIBLE NUEVA VISIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR", del 21 al 22 de noviembre en formato virtual.

21/11/2024
Actividades Estudios

Seminario: Cartografías críticas, herramientas de investigación para mapear las desigualdades urbanas

19/11/2024
Actividades Estudios

Evolución y usos de las redes sociales por parte de los movimientos y el activismo social

14/11/2024
Actividades profesorado

DIGRAES24

Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 11 al 14 de noviembre en Madrid.

11/11/2024
Actividades Estudios

DIGRAES24

Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso, del 11 al 14 de noviembre en Madrid.

11/11/2024
Actividades Estudios

II Jornada Estudios Culturales. Movilidades en contexto: cultura popular, comunicación y socialidades

25/10/2024
Actividades Estudios

Patrones oscuros. Diseño algorítmico y exclusión social

23/10/2024
Actividades Estudios

V Premios MoJoInnova UOC-EFE 2024

26/09/2024
Actividades Estudios

VIII Jornada de Periodismo Móvil - MoJoInnova UOC-EFE

26/09/2024
Actividades profesorado

XII Congreso Nacional de Aprendizaje-Servicio Universitario

Amalia Creus participa en este congreso con la ponencia "Comunicación oral", del 25 al 27 de septiembre en Palma de Mallorca.

25/09/2024
Actividades profesorado

ECREA 2024 - 10th European Communication Conference

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con las ponencias "Life transitions and media transitions: How retirement and widowhood shape media usage in later life (Mireia Fernández-Ardèvol & Loredana Ivan)" y "Structural relationships between algorithmic awareness and factors often associated with digital inequalities (Andrea Rosales, Sara Suárez, Mireia Fernández-Ardèvol)", del 24 al 27 de septiembre en Lubliana, Eslovènia. El congreso también contará con la participación de Daniel Aranda y Jordi Sánchez-Navarro.

24/09/2024
Actividades profesorado

Socio-Gerontechnology Network 2024 Annual Meeting: Shifting Relations: Ageing in a Datafied World

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con las ponencias "'Older adults' perceptions and behaviors regarding online surveillance by social institutions" y "Studying surveillance in later life: A reflection on methodologies and epistemologies of the Ageing-in-Data cross-national study", del 19 al 20 de septiembre en Viena, Austria.

19/09/2024
Actividades profesorado

5th International Data Power Conference

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con las ponencias "Ageism and the digital exclusion loop: the role of (limited) data", y "Understanding perceptions of online surveillance among older adults: a six-country perspective", del 4 al 6 de septiembre en formato virtual.

04/09/2024
Actividades profesorado

X Symposium grafica

Lluc Massaguer y Elena Bartomeu participan en este congreso con la ponencia "Workshop Materialitat i Agència", del 4 al 6 de septiembre en Barcelona.

04/09/2024
Actividades profesorado

Congrés Internacional sobre Estudis de Diversitat Sexual a Iberoamèrica: Desitjos, espais i identitats

Anna Clua participa en este congreso con la ponencia "Vells i nous dilemes al voltant de l’estudi del treball sexual. Activisme vs. extractivisme en el context anti-woke", del 17 al 19 de julio en la Facultat de Educación y Psicología de Gerona.

17/07/2024
Actividades profesorado

International Conference on Social Media & Society

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "From beauty tips to diagnosis of psychological disorders: Content Analysis on mental health discourse in top teenage Spanish Influencers’ Social Media accounts", del 15 al 19 de julio en Londres.

15/07/2024
Actividades profesorado

Thirty-First International Conference on Learning

Dolores Costa participa en este congreso con la ponencia "Opening Our Classroom Doors: Professor practitioner Co-teaching", del 10 al 12 de julio en Utrecht.

10/07/2024
Actividades Estudios

El periodismo y la comunicación deportiva en el contexto actual

03/07/2024
Actividades profesorado

Curso Manuel Mindán: Ética ecológica

Sonia Herrera coordina la mesa "Comunicación formal e informal de los valores ecológicos", del 3 al 5 de julio en Calanda (Teruel).

03/07/2024
Actividades Estudios

Seminario Datos abiertos de investigación en Humanidades

20/06/2024
Actividades profesorado

Interacción 2024

Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Análisis de las competencias demandadas en materia de accesibilidad web en las ofertas laborales de diseño gráfico y comunicación visual en España", del 19 al 21 de junio en la Coruña.

19/06/2024
Actividades profesorado

XXI Congreso Internacional de Investigación Educativa

Candela Ollé participa en este congreso con el taller "El colectivo investigador ante la ciencia abierta: nuevas formas de publicar y nuevos modelos de evaluación", del 19 al 21 de junio en Barcelona.

19/06/2024
Actividades profesorado

III Paris Conference on Education (PCE2024)

Amalia Creus participa en este congreso con la ponencia "Challenges of Digital Assessment in Times of Generative Artificial Intelligence: The Experience of the Universitat Oberta De Catalunya", del 13 al 17 de junio en Paris.

13/06/2024
Actividades Estudios

Periodismo de paz y feminismo: narrar los conflictos desde otro lugar

13/06/2024
Actividades profesorado

XVIII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas (2024)

Marc Compte y Ferran Lalueza, participan en este congreso con las ponencias "La comunicación de la RSC, una aproximación desde las agencias de relaciones públicas" y "¿Podemos hacer que la inteligencia artificial generativa hable bien de nosotros? Jugando a condicionar los contenidos de ChatGPT, Bard y Bing Chat desde una perspectiva ética de las relaciones públicas" respectivamente, del 12 al 14 de junio en Ourense.

12/06/2024
Actividades profesorado

FAIR data 2024

Candela Ollé modera la mesa redonda "Les dades de recerca des de la pràctica investigadora", el 11 de junio en la UPF de Ciutadella, Barcelona.

11/06/2024
Actividades profesorado

Congreso SEP

Silvia Martínez y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso con la ponencia "Podcast y medios de comunicación: plataformas y estrategias de distribución para captar audiencias", del 6 al 7 de junio en Aranjuez (Madrid).

06/06/2024
Actividades profesorado

VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació Societat Catalana de Comunicació (SCC)

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Influencers i adolescents com a creadors i receptors de continguts sobre salut mental a les xarxes socials. Estudi del discurs i la seva incidència en els trastorns psicològics i el seu estigma", el 6 de junio en Barcelona.

06/06/2024
Actividades Estudios

VII Edición de la Jornada Almanzora Comparte

23/05/2024
Actividades profesorado

Move.net

Àlex López, Candela Ollé y Sandra Sanz participan en este congreso con la ponencia "Rebelión Científica. De los laboratorios a la acción pasando por la redes sociales", del 15 al 17 de mayo en Sevilla.

15/05/2024
Actividades profesorado

Cumulus conference

Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Material Agency in Book Design", del 15 al 17 de mayo en Budapest.

15/05/2024
Actividades profesorado

Media Frictions International Symposium

Cristina Pujol y Daniel Aranda participan en este congreso, del 2 al 3 de mayo en Jönköping University, Suècia.

02/05/2024
Actividades Estudios

II Jornada Comunicación y Música (#UOComMusic): Prescriptores e influencers, función e impacto en el discurso y las narrativas de la industria musical

29/04/2024
Actividades profesorado

III Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS)

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Proyecto SMARS: Investigación sobre la creación y la recepción de contenidos sobre salud mental entre adolescentes en las redes sociales. Discurso, incidencia y alfabetización digital sobre los trastornos psicológicos y su estigma", del 24 al 26 de abril en Madrid.

24/04/2024
Actividades profesorado

IV Congreso sobre Innovación docente y Transferencia de conocimiento - UCM

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "La ciencia abierta y la publicación en revistas", el 18 de abril de forma virtual.

18/04/2024
Actividades profesorado

19th International Colloquium of the North American Catalan Society

Ignasi Gozalo participa en este congreso con la ponencia "Famílies hostils, comunitats d’ hospitalitat (una anàlisi comparativa de l’estrany en el cinema documental català post-crisi)", del 17 al 20 de abril en The University of Minnesota, Twin Cities.

17/04/2024
Actividades profesorado

Media Industries 2024

Cristina Pujol participa en este congreso, del 16 al 19 de abril en el King's College de Londres.

16/04/2024
Actividades profesorado

iConference 2024 Wisdom, Well-being, Win-win

Montserrat García participa en este congreso con la ponencia "Lenguajes controlados en la indexación de la literatura científica: el caso de la pandemia de 1918", del 15 al 18 de abril en formato virtual.

15/04/2024
Actividades profesorado

Ressonàncies

Silvia Martínez participa en este congreso, el 13 de abril en Barcelona.

13/04/2024
Actividades profesorado

RII Forum

Pablo Lara y Jordi Sánchez-Navarro participan en este congreso donde se presentaran los resultados softskills y futurización, del 10 al 12 de abril en Italia.

10/04/2024
Actividades profesorado

IV Congrés de competències digitals al llarg de la vida

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponencia "Com mesurar la inclusió digital?", del 8 al 9 de abril en Barcelona.

08/04/2024
Actividades profesorado

7th International Communication and Media Studies Conference Peace-ing it Together: Reconsidering Communication, Community and the Media in the Anthropocene

Toni Roig participa en este congreso con la ponencia "Narratives and social imaginaries for climate action: the case of the Citizens' Assembly for Climate of Catalonia", del 4 al 7 de abril en Famagusta, Xipre.

04/04/2024
Actividades profesorado

Society for Cinema and Media Studies

Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia "Imaginaries of Benidorm: playing hide and seek with the welfare", del 14 al 17 de marzo en formato online.

14/03/2024
Actividades profesorado

Congreso H. IV Congreso de Comunicación, medios audiovisuales y análisis

Sonia Herrera participa en este congreso con la ponencia "Deseo y desolación en el cine de Paula Ortiz", y Ferran Lalueza y Àlex López con la ponencia "¿Potencia Twitch los discursos de odio y la desinformación entre la juventud? Estudio de escenarios", del 15 al 16 de febrero en formato virtual.

15/02/2024
Actividades Estudios

Vídeo didáctico accesible. La inclusión en la producción multimedia

23/01/2024
Actividades Estudios

Hablemos de música: Encuentro de expertos y agentes del sector

18/01/2024

Actividades profesorado

XI Congreso de Aprendizaje Servicio Universitario

Amalia Creus y Inés Martins participan en este congreso con la ponencia "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education", del 25 al 27 de enero en Barcelona.

25/01/2023
Actividades profesorado

Media Imaginaries 2023

Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia "The turn of the media industry to the imaginary of the arts: the new artist-in-residence model of script development in Spain", del 15 al 17 de marzo en Lund University (Suecia).

15/03/2023
Actividades Estudios

Discursos del odio en las redes sociales

28/03/2023
Actividades profesorado

IV CONGRESO DE EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL

Daniel Aranda participa en este congreso con la ponencia "Educación Mediática y Competencia Digital en la Formación de los Profesionales de la Información y la Comunicación", del 30 de marzo al 1 de arbil en Segovia.

30/03/2023
Actividades profesorado

Congrès Internacional AERA (American Educational Research Association)

Amalia Creus e Inés Martins participan en este congreso, Inés con las ponencias "Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective" y "Media Discourses on Migration and Education in Post-Pandemic Times", y Amalia presenta la comunicación "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education" y coordina el simposio "Crossing Borders to Connect Routes: Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective", del 13 al 16 de abril en Chicago.

13/04/2023
Actividades Estudios

Feels: Rueda de prensa FemCat-UOC con Eulàlia Planes

23/05/2023
Actividades Estudios

Uso ético y legítimo de los datos

24/05/2023
Actividades Estudios

Salidas al mundo laboral: ¿Y ahora qué? El caso de Minoria Absoluta

24/05/2023
Actividades profesorado

The 20th Annual ICA Mobile Preconference 2023: Keeping it Real After 20 Years: Reclaiming Mobile Communication scholarship in a Phone-Less Future

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponencia "Reflections on the evolution of mobile practices in the old age", el 24 de mayo en Toronto (Canada).

24/05/2023
Actividades profesorado

ICA 2023

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponència "When awareness is not enough (to break stereotypes): intersections between ICTs-related sexism and ageism in Italy", el 25 de mayo en Toronto (Canada).

25/05/2023
Actividades profesorado

III Jornadas Salud Digital: Influencers, oportunidades y retos en la promoción de la salud

Ferran Lalueza asiste a este congreso por un tema del proyecto MINECO, el 1 de junio en Madrid.

01/06/2023
Actividades Estudios

Diálogos UOC sobre Cine y Cultura audiovisual #1: los podcast de ficción

13/06/2023
Actividades profesorado

Locating Media Industries - Cities, Spaces, Places

Cristina Pujol participa en este congreso con la ponencia "Localizing the new spaces of media creation in Spain: the artist-in-residence model of script development in Catalonia", del 19 al 21 de junio en Londres.

19/06/2023
Actividades profesorado

Data Justice Conference

Andrea Rosales participa en este congreso con la ponencia "Who is algorithmic aware? A quantitative study of the key factors determining the level of algorithmic awareness in Spain and its limits", del 19 al 20 de junio de forma virtual.

19/06/2023
Actividades Estudios

I Jornada Comunicación y Música (#UOComMusic): Evolución del discurso y las narrativas en la industria musical

20/06/2023
Actividades profesorado

XVII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas

Marc Compte, Elisenda Estanyol y Ferran Lalueza participan en este congreso con las ponencias "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa" Marc, y "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa", Elisenda y Ferran, del 28 al 30 de junio en Bilbao.

28/06/2023
Actividades profesorado

I CONGRESO INTERNACIONAL Comunicación en la Sociedad Digital Retos en la era de la desinformación

Àlex López participa en este congreso con la ponencia "Comunicació virtual via vídeo", del 29 al 30 de junio de forma virtual.

29/06/2023
Actividades profesorado

XII Congreso CIDUI 2023

Lluc Massaguer, Inés Martins y Marc Compte participan en este congreso con la ponencia "Innovació en l'avaluació formativa en línia a través del codisseny. El cas dels tallers presencials als Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC", del 4 al 6 de julio en Lérida.

04/07/2023
Actividades profesorado

IAMCR 2023

Mireia Montaña y Judith Clares participan en este congreso con las ponencias "Buy, eat, and be happy: advertising and childhood obesity in Spain. Analysis of the food advertising offline and online discourse aimed at Spanish children between 2018 and 2022" y "The impact of the transposition of the 2018/1808 directive on audio-visual communications services in Spain: The VOD portal. Filmin as case study" respectivament, del 9 al 13 de julio de forma virtual y presencial en Lyon.

09/07/2023
Actividades profesorado

VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

Marc Compte participa en este congreso con las ponencias "La praxi comunicativa dels Ajuntaments de la província de Barcelona", "La influència de la funció de la comunicació interna l'organització. Una mirada des de la direcció general", y "La tecnologia com a punt de trobada entre l'art publicitari i la planificació de mitjans", el 14 de julio en Barcelona.

14/07/2023
Actividades profesorado

IX Symposium grafica

Lluc Massaguer y Elena Bartomeu participan en este congreso con la ponencia "L'agència material en el disseny: connexions sensorials", del 6 al 8 de septiembre en Lisboa.

06/09/2023
Actividades profesorado

Aging in Data project, Annual meeting 2023

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso con la ponencia "Data Ageism: A critical exploration of high-quality data", del 23 al 25 de septiembre en University of Graz, Graz (Austria).

23/09/2023
Actividades profesorado

Open Science Fair

Candela Ollé y Àlex López participan en este congreso con la ponencia "Reforming Research Assessment in Spain: the point of view of Quality Assurance Agencies/The way to Open Science: the case of Spanish researchers" y presentación del póster al congreso internacional, del 25 al 27 de septiembre en Madrid.

25/09/2023
Actividades Estudios

VII JORNADA DE PERIODISMO MÓVIL - MOJOINNOVA UOC-EFE

26/09/2023
Actividades Estudios

Premios MoJo Innova 2023

26/09/2023
Actividades profesorado

Annual Meeting Socio-gerontechnology Network

Andrea Rosales y Mireia Fernández-Ardèvol participan en este congreso con la ponencia "Silicon Valley ageism – Ideologies and practices of expulsion in the technology industry" y "Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it", del 28 al 29 de septiembre en Utrech.

28/09/2023
Actividades Estudios

Diseño estratégico para la futurización

16/10/2023
Actividades Estudios

Precariedad escrita con Helvética. Agitando el relato profesional del diseño

18/10/2023
Actividades profesorado

Jornada INAECU

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "Los desafíos de la ciencia abierta para los investigadores", el 25 de octubre en Madrid, UC3M.

25/10/2023
Actividades profesorado

1er Foro Iberoamericano de Investigación y Diseño

Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Impacto del diseño gráfico en la accesibilidad digital: una aproximación transversal desde el sector", del 6 al 8 de noviembre en Madrid.

06/11/2023
Actividades Estudios

La ciudad vivida y la ciudad deseada: cartografiando los cuidados en la ciudad

10/11/2023
Actividades Estudios

Emojis narrativos. ¿De qué hablan y cómo hablan los emojis?

Silvia Martínez y Judith Clares participan en este congreso con la ponencia "Las representaciones de género en social media: revisión bibliográfica e impacto en la identidad de género en Europa", del 26 al 27 de octubre de forma virtual.

10/11/2023
Actividades profesorado

Gendercom

Silvia Martínez y Judith Clares participan en este congreso con la ponencia "Las representaciones de género en social media: revisión bibliográfica e impacto en la identidad de género en Europa", del 26 al 27 de octubre de forma virtual.

14/11/2023
Actividades profesorado

Debat comunicació persuasiva en alimentació

Mireia Montaña participa en este debate el 14 de noviembre en Barcelona.

14/11/2023
Actividades profesorado

Intracom

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 29 al 30 de noviembre en Barcelona.

29/11/2023
Actividades Estudios

II Jornada ImCreA: Mujeres y creación audiovisual: contextos, imaginarios y tradiciones

30/11/2023
Actividades profesorado

Jornada sobre la trazabilidad de las decisiones públicas

Marc Compte participa en esta jornada con la ponencia "Reptes d'innovació", el 11 de diciembre en Barcelona.

11/12/2023
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 18 al 19 de diciembre en Barcelona.

12/12/2023
Actividades profesorado

9th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Summit

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 18 al 19 de diciembre en Barcelona.

18/12/2023
Actividades Estudios

II Jornada sobre Salidas Profesionales del Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC

19/12/2023

Actividades Estudios

Ciclo Seminarios: Los retos del envejecimiento. Una mirada interdisciplinaria a la vejez

25/01/2022
Actividades profesorado

ECREA 2022

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Teaching strategic communication in Spanish online universities", el 9 de febrero de forma virtual.

09/02/2022
Actividades profesorado

#JornadaGenderUOC: perspectiva de genero en la docencia universitaria

Anna Clua participa en esta jornada UOC en la mesa de debate: De què parlem quan parlem de perspectiva de gènere a la docència?, el 10 de marzo en Can Jaumeandreu, Barcelona.

10/03/2022
Actividades Estudios

Seminar: Wizards of the Web, An Outsider's Journey Into Tech Culture, Programming, and Mathemagics

04/04/2022
Actividades profesorado

RII FORUM

Pablo Lara participa en este congreso con las ponencias "Disseny de macrotendencies" y "Softskills per a l'Humanisme digital", del 20 al 22 de abril en Atenas.

20/04/2022
Actividades profesorado

IV Jornadas de Innovación Educativa en Comunicación y Alfabetización Mediática

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "Las universidades españolas y la Agenda 2030", del 28 al 29 de mayo de forma virtual.

28/04/2022
Actividades profesorado

International Scientific Conference: Expressions of information and communication theory and practice 2022

Marc Compte participa en este congreso como ponente, del 28 al 29 de abril de forma virtual.

28/04/2022
Actividades Estudios

El valor del dato

03/05/2022
Actividades profesorado

Child and Teen Consumption Conference

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Media consumption and children body image: perception, idealization, and influence in the construction of future identity and consumption patterns", del 4 al 6 de mayo en la Universidad Complutense de Madrid.

04/05/2022
Actividades profesorado

12ª Conferencia internacional sobre revistas científicas

Àlex Lòpez participa en este congreso con la ponencia "Retos de la revistas académicas ante la desinformación", del 5 al 6 de mayo en León.

05/05/2022
Actividades profesorado

72nd Annual ICA Conference

Mireia Montaña participa en este congreso con la ponencia "Interactions with Positive Body-Focused Content on Social Media and Adolescents’ Body Image", del 6 al 30 de mayo en Paris.

06/05/2022
Actividades profesorado

Datause

Pablo Lara participa en este congreso con la ponencia "Legacy caso estudio del café a partir de los datos abiertos", del 17 al 19 de mayo en Valencia.

17/05/2022
Actividades profesorado

II Jornades Internacionals Data Feminism

Anna Clua va como invitada en la mesa "Projectes d’ús de Data pels Drets de les Dones", el 17 de mayo en La CIBA. Santa Coloma de Gramenet.

17/05/2022
Actividades profesorado

Ciclo retos. La participación ciudadana y la nueva ruralidad.

Silvia Martínez participa en esta jornada, el 24 de mayo en Valencia.

24/05/2022
Actividades profesorado

Jornades catalanes de documentació

Candela Ollé, participa en la mesa redonda de ciencia abierta, del 25 al 27 de mayo en Barcelona.

25/05/2022
Actividades profesorado

XVI Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas: «Disciplina Académica y Realidad Profesional en el Escenario Internacional»

Marc Compte participa en este congreso como coordinador científico, y con la ponencia "La función estratégica de la Comunicación Interna antes y durante la pandemia del Covid-19", y Ferran Lalueza con la ponencia "Gestionando a macroinfluencers: la interacción de los profesionales de las relaciones públicas con los nuevos prescriptores del entorno digital", del 25 al 27 de mayo en el Campus de Jerez de la Frontera (Universidad de Cádiz).

25/05/2022
Actividades profesorado

Labs & Conference Veröffentlicht Building a European Cultural Backbone

Efraín Foglia participa en este congreso con la ponencia "L'impacte sociocultural del podcast i de les plataformes en línia per a les comunitats de pràctica", del 27 al 28 de mayo en Linz, Àustria.

27/05/2022
Actividades profesorado

Festa de la Ciència

Sílvia Martínez, participa en esta jornada con la microconversación "Intel·ligència artificial: biaixos d'algorismes i xatbots abordats des d'una perspectiva ètica", el 28 de mayo en Barcelona.

28/05/2022
Actividades Estudios

VI Jornada de Periodismo Móvil - MoJoBCN UOC-EFE

02/06/2022
Actividades Estudios

Educacional escape rooms

08/06/2022
Actividades profesorado

XXVIII Congreso Internacional de la SEP

Sílvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Factchecking colaborativo y desinformación en Ucrania: el caso del bombardeo al hospital maternal en Mariúpol", del 10 al 11 de junio en Valencia.

10/06/2022
Actividades Estudios

Procesos de diseño orientados al futuro

14/06/2022
Actividades profesorado

VIII Congreso Internacional de Cultura Visual

Ines Martins participa en este congreso con la ponencia "Estudio de recepción juvenil de la publicidad española: significando el Femvertising en España", del 16 al 17 de junio de forma virtual.

16/06/2022
Actividades Estudios

I Jornada sobre Salidas Profesionales del Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC

21/06/2022
Actividades profesorado

Seminario Ciencia Abierta

Candela Ollé y Àlex López, participan en este seminario, el 22 de junio en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales.

22/06/2022
Actividades profesorado

Design Research Society 2022 (DRS)

Lluc Massaguer asiste a este congreso, del 27 de junio al 1 de julio en Barcelona.

27/06/2022
Actividades profesorado

VIII Congreso Internacional de la AE-IC

Mireia Montaña y Cristina Pujol participan en este congreso con las ponencias "Obesidad infantil y consumo mediático en niños y niñas españoles de 5 a 9 años", y "El espejismo de la descentralización: los espacios de desarrollo y creación audiovisual en España" respectivamente, del 28 de junio al 1 de julio en Bellaterra, UAB.

28/06/2022
Actividades profesorado

AEIC

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "Género en conflicto: cobertura sobre feminismo y género en los canales de YouTube de RT, RT en Español, RT America y RT UK", del 28 de junio al 1 de julio en Barcelona.

28/06/2022
Actividades profesorado

EDULERN 2022

Amalia Creus participa en este congreso con dos comunicaciones, del 4 al 6 de julio en Palma de Mallorca.

04/07/2022
Actividades profesorado

INRED 2022

Lluc Massaguer y Gemma San Cornelio participan en este congreso con la ponencia "Retos para la evaluación online de estudios de diseño", del 6 al 8 de julio en Valencia.

06/07/2022
Actividades profesorado

V Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Quina funció tenen els departaments de comunicació de les universitats catalanes? Una anàlisi des de la perspectiva de les relacions públiques", el 8 de julio en Barcelona.

08/07/2022
Actividades profesorado

ALCES XXI

Ignasi Gozalo, participa en estas jornadas de trabajo y de presentaciones de proyectos sobre educación y comunidades pedagógicas, del 14 al 17 de julio en Ovideo.

14/07/2022
Actividades profesorado

Interacción 2022 - XXII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador

Lluc Massaguer participa en este congreso con la ponencia "Accessibility in Spanish Universities, evaluation through their policies: Communications about accessibility during COVID-19", del 7 al 9 de septiembre en Teruel.

07/09/2022
Actividades profesorado

Conferencia Internacional de Comunicación y Tecnologías Aplicadas 2022

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "The selection criteria of the public relations and communication agencies in Spain", del 7 al 9 de septiembre de forma virtual.

07/09/2022
Actividades Estudios

II Jornada de ocupabilidad y salidas profesionales en el ámbito del social media

20/09/2022
Actividades profesorado

EUPRERA 23rd Annual Congress "Public relations in the risk society"

Marc Compte participa en este congreso con las ponencias "What on earth do communication professionals do? The anatomy of communication management" y "The function of Internal Communication: Transformation or Transubstantiation?", del 21 al 24 de septiembre en Viena.

21/09/2022
Actividades profesorado

ENAS & NANAS joint conference 2022: Narratives and Counter Narratives of Aging and Old Age: Reflexivity in Aging Studies

Mireia Fernández-Ardèvol participa en este congreso, del 28 de septiembre al 1 de octubre de forma virtual.

28/09/2022
Actividades profesorado

ECREA 2022

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia "Newspapers strategies to increase audience reach: from alerts and newsletters to the rise of podcast", del 19 al 22 de octubre en Aarhus (Dinamarca).

19/10/2022
Actividades profesorado

Congreso internacional de ciencias regionales

Pablo Lara y Sandra Sanz participan en este congreso con las ponencias "Futurización en la nueva ruralidad" y "Formación, tecnología y nueva ruralidad: retos y oportunidades para la vertebración del territorio" respectivamente, del 19 al 22 de octubre en Granada.

19/10/2022
Actividades Estudios

ImCreA (Imaginarios y prácticas de la creación audiovisual): "¿Cómo imaginamos el presente?"

27/10/2022
Actividades profesorado

SAX 2022. La trobada anual de la comunitat guifi·net

Efraín Foglia participa con la ponencia "XOB. Xarxa oberta de barris y xrcb.cat", del 4 al 6 de noviembre en Madrid.

04/11/2022
Actividades profesorado

SAX 2022. La trobada anual de la comunitat guifi·net

Efraín Foglia participa con la ponencia "XOB. Xarxa oberta de barris y xrcb.cat", del 4 al 6 de noviembre en Madrid.

04/11/2022
Actividades Estudios

Premios Internacionales de Periodismo Móvil UOC - Agencia EFE

09/11/2022
Actividades profesorado

CES Winter School 'Resistências anticoloniais e racismo institucional'

Amalia Creus e Inés Martins participan en esta jornada, del 10 al 13 de noviembre en Madrid.

10/11/2022
Actividades profesorado

8th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Pre-Summit: Building Bridges in Uncertain Times: Finding Commonalities Through Communication

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Measuring online reputation for wholesome stakeholder relations", del 11 al 12 de noviembre de forma virtual.

11/11/2022
Actividades profesorado

III Fira virtual d'ocupació

Mireia Fernández-Ardèvol y Sandra Sanz, participan con la ponenica "Edatisme", impartiéndola y moderándola respectivamente. También participan Cristina Pujol moderando la ponencia "Green Shooting y Eco-Managers en la industria audiovisual: nuevos perfiles profesionales para hacer los rodajes sostenibles", y Lluc Massaguer moderando la ponencia "Preparados, listos... ¡cohete! Puntos clave para crear nuestro espacio creativo en el mercado laboral", del 16 al 17 de noviembre de forma virtual.

16/11/2022
Actividades profesorado

XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo

Ana Isabel Bernal Triviño, Candela Ollé y Sandra Sanz participan en este congreso con las ponencias "Las estrategias implantadas de Cosmopolitan, El Hormiguero, Antena 3 Noticias y Sport en TikTok : De los orígenes a la actualidad" y "El desafío de TikTok para los medios en España" respectivamente, del 21 al 22 de noviembre de forma virtual.

21/11/2022
Actividades Estudios

Entrega del IV Premio Brava a la Publicidad Valiente

22/11/2022
Actividades profesorado

III Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2022

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Contribution to the design of visual informative materials for chronic patients" y Mireia Montaña participa con las ponencias "Femvertising y el rol de la mujer en la publicidad: estudio de caso de los ganadores al premio Los Anuncios del Año desde 2006 al 2021" y "Neuroadvertising. How to focus the advertising creative process to connect with the consumer’s mind", del 24 al 25 de noviembre de forma virtual.

24/11/2022
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

01/12/2022
Actividades profesorado

INTRACOM 2022. II Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación

Elisenda Estanyol, Silvia Martínez, Daniel Aranda y Mireia Montaña participan en este congreso con la ponencia "Ciudadanía digital: la percepción de los jóvenes sobre las posibilidades que ofrece la tecnología y sobre sus habilidades para una participación y deliberación crítica digital", del 5 al 9 de diciembre en Tenerife.

05/12/2022
Actividades profesorado

EDUNOVATIC 2022

Marc Compte participa en este congreso con la ponencia "Mejorando la evaluación formativa en docencia universitaria virtual y asíncrona a través del codiseño y la innovación. El caso de los talleres presenciales de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC", del 14 al 15 de diciembre de forma virtual.

14/12/2022
Actividades Estudios

Taller sobre adquisición de datos con T-Hoarder-R

14/12/2022
Actividades profesorado

BlueCom, I Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul

Toni Roig y Gemma San Cornelio participan en este congreso con las ponencias "Historias, imaginación y futuros posibles en la comunicación medioambiental ante la emergencia climática" y "Visualidades mediáticas y narrativas medioambientales" respectivamente, del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Castellón.

29/12/2022

Actividades profesorado

Fake news y negacionismo en tiempos de pandemia e infodemia

Àlex López participa en esta conferencia dentro del ciclo “Covid-19, un análisis interdisciplinario”, el 11 de febrero en la Casa Golferichs de Barcelona.

11/02/2021
Actividades Estudios

Medición actual de audiencias e impactos publicitarios en el medio digital

03/03/2021
Actividades profesorado

Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional

Silvia Martínez imparte este webinar en los CFGS: AEG Ikastetxea de Gipuzkoa, CEBANC de Donostia, Colegio Sedavi de Valencia, GrupoStudium de Sevilla, GSD Las Suertes de Madrid, IES Valle Inclán de Madrid, Sta. Mª de los Apóstoles de Jaén, IES María de Zayas y Sotomayor de Madrid y Salesianos Laviaga Castillo de Zaragoza, el 23 de marzo de forma virtual.

23/03/2021
Actividades profesorado

Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología

Candela Ollé y Silvia Martínez participan en este congreso como miembras del grup de investigación GAME y del Plan internacional, con la ponencia "Proyecto Safer Cities for Girls: modelo y aplicabilidad", el 25 de marzo de forma virtual.

25/03/2021
Actividades profesorado

ICIRKM 2021: 15. International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management

Montserrat García, participa en este congreso con la ponencia “Controlled Vocabularies and Information Retrieval: 1918 Pandemic’s Scientific Literature as a Surprising Example”, del 12 al 13 de abril de forma virtual.

12/04/2021
Actividades profesorado

VI Congreso Comunicación y Pensamiento: La revolución de los prosumers: Youtubers e instagramers

Àlex López participa en este comgreso con la ponencia “Pautas comunicativas de las teorías negacionistas de la COVID-19", del 28 al 30 de abril de forma virtual.

28/04/2021
Actividades Estudios

Todo en el cine es fantástico "Nuevas narrativas del cine fantástico y de terror"

29/04/2021
Actividades Estudios

Mesa redonda: la documentación audiovisual, hoy

12/05/2021
Actividades Estudios

V Jornada de Periodismo Móvil - MoJoMAD UOC-EFE

18/05/2021
Actividades profesorado

CRECS. Conferencia internacional sobre revistas científicas

Àlex López participa en este congreso con la ponencia “Transparencia de las revistas científicas: propuesta de indicadores y recomendaciones. Mari Vállez. Universitat de Barcelona. España. En colaboración con Candela Ollé, Mario Pérez-Montoro", del 25 al 27 de mayo de forma virtual.

25/05/2021
Actividades Estudios

Todo en el cine es fantástico "No dejes escapar un proyecto de miedo"

26/05/2021
Actividades profesorado

Segunda sesión de la RCIB 2021: Experiencias en la RCIb para informar las decisiones en salud durante la pandemia de la covid-19

Àlex López, participa en este congreso con la ponencia “Covid-19: la infodemia como reto para una mejor comunicación científica" el 26 de mayo de forma virtual.

26/05/2021
Actividades profesorado

Congreso internacional SEP

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Retos y oportunidades de la docencia del marketing de contenidos en periodismo" y, Silvia Martínez participa con Elvira García de Torres en la comunicación "Informarse con chatbots: desafíos deontológicos y normativos del uso de la inteligencia artificial en el periodismo", del 27 al 28 de mayo en Sevilla.

27/05/2021
Actividades profesorado

XI Congreso CIDUI 2020+1 Más allá de las competencias: nuevos retos en la sociedad digital

Silvia Sivera participa en este congreso con la ponencia “Ventanas para la estimulación de la creatividad en aulas virtuales”, del 30 de mayo al 2 de junio, en La Farga Centro de Actividades de Hospitalet de Llobregat.

30/05/2021
Actividades Estudios

La innovación al servicio de la verificación de contenidos en redes sociales- proyectos InVID-WeVerify

31/05/2021
Actividades profesorado

Seminario Maredata 2021

Àlex López organiza y participa en este seminario con la ponencia "Ciència Abierta y COVID-19, ¿caminos paralelos?", el 4 de junio de forma virtual.

04/06/2021
Actividades profesorado

Debate Asociación Española de protocolo

Elisenda Estanyol participa en el debate "Pasado, presente y futuro de los estudios de Protocolo y Organización de Eventos", el 10 de junio de forma virtual.

10/06/2021
Actividades profesorado

C de C 2021

Mireia Montaña participa en las jornadas del Club de Creativos, del 17 al 19 de junio, en Donosti.

17/06/2021
Actividades profesorado

Jornadas sobre Ciencia abierta: reflexiones desde la edición academica y universitaria

Candela Ollé participa como ponente en la mesa redonda: "Ciencia abierta y Edición académica", el 17 de junio de forma virtual.

17/06/2021
Actividades Estudios

II BINGE TALKING UOC. El auge de la producción local en la Era Post-COVID

21/06/2021
Actividades Estudios

Retos y desafíos jurídicos de las Redes sociales como herramienta de comunicación

22/06/2021
Actividades profesorado

XV Congreso Internacional de Investigación Relaciones Públicas: Comunicar en la Economía y en la Sociedad de la Confianza

Ferran Lalueza y Elisenda Estanyol participan en este congreso con la ponencia “¿Los medios median menos? Evolución del peso de la función de gabinete de prensa en el mix de las relaciones públicas”, del 30 de junio al 2 de julio, en Pontevedra.

30/06/2021
Actividades Estudios

Todo en el cine es fantástico "El guión: La clave del éxito del cine de terror y fantástico español del siglo XXI"

07/07/2021
Actividades profesorado

IAMCR2021

Silvia Martínez participa en este congreso con la ponencia “Rethinking borders and boundaries: beyond the global/local dichotomy in communication studies" y, con otros investigadores, con la comunicación "Fact-checking and visual verification across cultures”, del 11 al 15 de julio de forma virtual.

11/07/2021
Actividades profesorado

ECREA 2021

Andrea Rosales participa en este congreso con la ponencia "Behind the screens: the ethical dilemmas of media technology industries described by programmers", del 6 al 9 de septiembre de forma virtual.

06/09/2021
Actividades profesorado

XVIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia “Cómo presentar una actividad, escrita o audiovisual, en línea” y, Sílvia Sivera con la ponencia "Docencia creativa en las aulas virtuales: cuándo, cómo y para qué", Amalia Creus con la ponencia "Prácticas sociales virtuales y trabajos finales participativos: aprendizaje auténtico, conectado a la comunidad y comprometido con la mejora social" y, Silvia Martínez con la ponencia "Social media y formación: retos y oportunidades para la innovación docente", del 28 al 30 de septiembre de forma virtual.

28/09/2021
Actividades profesorado

MAC

Candela Ollé participa en este congreso con la ponencia "El periodisme mòbil: de les aules al carrer", el 29 de septiembre en Granollers.

29/09/2021
Actividades profesorado

EUPRERA 2021 Annual Congress

Marc Compte participa en este congreso referente europeo en educación e investigación en relaciones públicas, con la ponencia "The Selection Criteria of the Public Relations and Communication Agencies in Spain", del 7 al 9 de octubre en Pamplona.

07/10/2021
Actividades Estudios

En la rueda verde: diseño y sostenibilidad

07/10/2021
Actividades profesorado

Congreso Mediaflows 2021

Silvia Martínez, Candela Ollé, Leila Mohammadi, Cristina Pujol y Sandra Sanz participan en este congreso con la ponencia "De las calles a internet: Análisis del discurso narrativo del urbanismo feminista" y, Daniel Aranda, Mireia Montaña y Elisenda Estanyol con la ponencia "Digital youth work: educación social y alfabetización digital crítica", del 27 al 29 de octubre de forma virtual.

27/10/2021
Actividades profesorado

IV Jornadas científicas de comunicación estratégica y organizacional de AEIC

Elisenda Estanyol participa en este congreso con la ponencia "La organización de eventos deportivos en las Federaciones Españolas y su adaptación al Covid", del 27 al 29 de octubre en Malaga.

27/10/2021
Actividades profesorado

Small Cinemas Conference 2021

Judith Clares participa en este congreso sobre conservación y circulación de pequeñas cinematografías, del 28 al 29 de octubre en Santiago de Compostela.

28/10/2021
Actividades profesorado

VIII Congreso internacional de metodologías en investigación de la comunicación 2021

Jennifer García participa en este congreso con la ponencia "Observación participante y entrevistas en profundidad: una metodología para el análisis de los cambios en las necesidades de los urbanitas", del 2 al 4 de noviembre en Madrid.

02/11/2021
Actividades Estudios

Premios Internacionales de Periodismo Móvil UOC - Agencia EFE

06/11/2021
Actividades profesorado

Festival de diseño LATENT

Lluc Massaguer participa en este festival en una mesa redonda de creativos y diseñadores, el 6 de noviembre en Terrassa.

06/11/2021
Actividades profesorado

14th annual International Conference of Education, Research and Innovation

Amalia Creus participa en este congreso con la ponencia "Who wants to be creative? a qualitative study of the imaginaries and expectations of university students regarding creativity and the creative profession", del 8 al 9 de noviembre en formato virtual.

08/11/2021
Actividades profesorado

XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo

Ana Bernal Triviño participa en este congreso con la ponencia "Innovación en medios de comunicación durante la crisis del coronavirus", del 15 al 17 de noviembre en Bilbao.

15/11/2021
Actividades Estudios

Entrega del III Premio Brava a la Publicidad Valiente Ogilvy por la campaña Con mucho acento

17/11/2021
Actividades profesorado

9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño

Amalia Creus, Pablo Lara, Lluc Massaguer y Gemma San Cornelio participan en este congreso con las siguientes ponencias respectivamente: "Diseñar experiencias de aprendizaje: diseño instruccional para la formación online de diseñadores. El caso de la Universidad Oberta de Catalunya", "Escenarios educación diseño post-covid y Propuesta de una herramienta de macrotendencias integrada en el proceso de Design Thinking", "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC" y, "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC", del 22 al 24 de noviembre en Madrid.

22/11/2021
Actividades profesorado

Seminario internazionale "Cultura e Rivitalizzazione urbana. Città, periferia, territori creativi"

Jennifer García participa en este congreso con la ponencia "Preserving urban revitalization and citizen engagement and participation during COVID-19 in cultural and creative districts", del 22 al 24 de noviembre en Roma.

22/11/2021
Actividades profesorado

VIII Congreso Internacional CIUDADES CREATIVAS

Jennifer García participa en este congreso con la ponencia "Espacios urbanos culturales y creativos. Digitalización a pasos de gigante en el distrito del Digbeth (Birmingham, Reino Unido) como respuesta al COVID-19", del 1 al 2 de diciembre en Madrid.

01/12/2021
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

02/12/2021
Actividades Estudios

Oportunidades profesionales y de ocupabilidad en un sector cambiante como es el social media

14/12/2021
Actividades Estudios

Seminario Critical Data Storytelling

15/12/2021
Actividades Estudios

Debate Coloquio sobre el papel de la mujer en la publicidad y la comunicación corporativa

16/12/2021

Actividades Profesorado

EURYKA

Anna Clua participa como ponente en la conferencia "Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities" del 21 al 24 de enero en Bruselas.

21/01/2020
Actividades Profesorado

Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes

Anna Clua presenta el vídeo "Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes", el 24 de enero en el Pati Llimona de Barcelona.

24/01/2020
Actividades Profesorado

Fake news: cómo se construye la desinformación y cómo podemos combatirla

Silvia Martínez participa como ponente en este webinar interactivo, el 13 de febrero online.

13/02/2020
Actividades Profesorado

Fitness Creativo: taller de técnicas para mejorar la creatividad

Sílvia Sivera participa como ponente en esta actividad en el CIPFP Mislata, el 18 de febrero en Valencia.

18/02/2020
Actividades Estudios

¿De qué hablamos cuando hablamos de publicidad, hoy?

26/02/2020
Actividades Profesorado

Narrativas del siglo XXI: más formas de contar historias

Candela Ollé participa como moderadora y ponente con la ponencia "Narrativas digitales: aliados en la promoción de la lectura", el 27 de febrero en Barcelona.

27/02/2020
Actividades Estudios

Branding: la gestión de marcas en la era UX

03/03/2020
Actividades Profesorado

V Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento

Àlex López, Sílvia Martínez y Jordi Sánchez-Navarro participan con la ponencia "Fake news, más allá de la verificación: gestión y contexto", del 1 al 3 de abril online.

01/04/2020
Actividades Profesorado

Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional

Elisenda Estanyol participa como ponente en esta actividad en el IES Ruiz Gijón, el 20 de abril en Sevilla.

20/04/2020
Actividades Profesorado

3er Congreso Catalan de Acústica

Silvia Sivera participa moderando la mesa redonda "Audiobranding: como asociamos unívocamente la marca y su acústica", en el edificio Creapolis de ESADE el 28 de abril en Sant Cugat del Vallès.

28/04/2020
Actividades Profesorado

Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional

Gemma San Cornelio participa como ponente en esta actividad en el IES Llanes, el 7 de mayo en Sevilla.

07/05/2020
Actividades Profesorado

Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional

Sílvia Martínez participa como ponente en esta actividad en el CEFOR Izquierdo, el 13 de mayo en Zaragoza.

13/05/2020
Actividades Profesorado

16as Jornadas Catalanas de Información y Documentación

Àlex López participa como miembro del comité científico en estas jornades de Información y Documentación, del 14 al 15 de mayo en Barcelona.

14/05/2020
Actividades Estudios

Webinar: Los Social Media como fuente de recursos para la docencia

18/05/2020
Actividades Estudios

CRECS 2020

Àlex López i Candela Ollé participan con la ponencia "Transparencia de las revistas científicas: propuesta de indicadores y recomendaciones", del 21 al 22 de mayo en León.

21/05/2020
Actividades Estudios

La verificación en tiempos de desinformación: taller de herramientas para el fact-checking

21/05/2020
Actividades Estudios

Webinar: Cómo presentar una actividad, escrita o audiovisual, en línea

27/05/2020
Actividades Estudios

¿Cómo informar y entretener durante la #covid19?

28/05/2020
Actividades Estudios

Webinar: Propuestas creativas para inspirar nuevas dinámicas en las aulas virtuales

05/06/2020
Actividades Estudios

Comunicación y violencia machista - Taller de aplicación práctica

11/06/2020
Actividades Estudios

Los festivales de cine tras la crisis sanitaria: reflexiones y propuestas de futuro

17/06/2020
Actividades Estudios

Tercera edición del taller "Informar sobre violencia machista"

18/06/2020
Actividades Profesorado

XVII Jornada de Investigación de la Universidad de La Sale Bajío, León, Gto México

Àlex López participa con la ponencia "Datos de investigación: retos de gestión y producción científica", el 25 de junio online.

25/06/2020
Actividades Profesorado

VII Congreso Internacional de la AE-IC

Àlex López y Candela Ollé participan con la ponencia "La curación de contenidos científicos en tiempos de fake science, una aproximación entre las ciencias de la información y la comunicación" y Núria Ferran con la ponencia "Mujeres y Wikipedia", del 7 al 9 de julio en Valencia.

07/07/2020
Actividades Profesorado

IAMCR

Leila Mohammadi participa con la ponencia "There Is an App for That: A Study of Social Egg Freezing Mobile Applications Efficiency from Women’s Perspective", del 12 al 17 de julio de forma virtual.

12/07/2020
Actividades Estudios

Entrega del II Premio Brava a la Publicidad Valiente a Adecco y PS21 por la campaña ?Tu propósito?

29/09/2020
Actividades profesorado

Marias também têm força

Anna Clua participa en este evento sobre violencia contra las mujeres, el 1 de octubre de forma virtual.

01/10/2020
Actividades profesorado

CUICIID 2020

Sandra Sanz y Elisenda Estanyol participan en este congreso con las ponencias "Dimensiones de análisis para la innovación en entornos formativos virtuales a partir del uso de información basada en el usuario" y "Tratamiento del término protocolo en la prensa escrita española y la opinión de los académicos al respecto" respectivamente, del 7 al 8 de octubre de forma virtual.

07/10/2020
Actividades profesorado

3er Congreso Català d'Acústica

Sílvia Sivera participa en este congreso moderando una mesa de debate con el título "Audiobranding: com associem unívocament la marca i la seva acústica", el 14 de octubre de forma virtual.

14/10/2020
Actividades profesorado

CINCOMA

Jordi Sánchez-Navarro, Judith Clares y Toni Roig participan en este congreso con la ponencia "El Papel del VOD en la distribución audiovisual post COVID-19. La estrategia de Disney como estudio de caso", del 20 al 23 de octubre de forma virtual.

20/10/2020
Actividades profesorado

#FightingCOVID - Debate online

Sílvia Sivera participa en esta sesión para hablar sobre el canvio del sistema educativo a raiz de la pandemia de la COVID-19, el 20 de octubre de forma virtual.

20/10/2020
Actividades profesorado

II Congreso Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas

Ana Clua participa en este congreso sobre violencias machistas, del 26 al 28 de octubre de forma virtual.

26/10/2020
Actividades profesorado

Jornada de Revistas de RACO: Calidad y visibilidad de las revistas

Àlex López-Borrull y Candela Ollé participan com a ponente y moderadora respectivamente, en la sesión "El cambio acelerado y exigente de las revistas científicas" el 27 de octubre de forma virtual.

27/10/2020
Actividades Estudios

IV Jornada de Periodismo Móvil - MoJoBCN UOC-EFE

02/11/2020
Actividades Estudios

Premios Internacionales de Periodismo Móvil UOC - Agencia EFE

05/11/2020
Actividades profesorado

Coloquios IUSEN de buenas prácticas de investigación

Àlex López-Borrull participa en una mesa redonda con la ponencia "Revistas Depredadoras: ¿están todas las que son, y son todas las que están?", el 11 de noviembre de forma virtual.

11/11/2020
Actividades profesorado

Educación emergente en situación de pandemia

Efraín Foglia participa en esta actividad sobre educación emergente en situación de pandemia organizada por el Museo del Diseño de Barcelona, el 19 de noviembre de forma virtual.

19/11/2020
Actividades profesorado

Curso Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos

Elisenda Estanyol participa en este curso co-organizado entre la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) y la UOC del 26 al 28 de noviembre en Maó (Menorca).

26/11/2020
Actividades profesorado

Noche Europea de la Investigación

Candela Ollé participa como ponente con la ponencia "Imaginarios de género en los medios de comunicación: cómo potenciar el pensamiento crítico" el 27 de noviembre de forma virtual.

27/11/2020
Actividades profesorado

Sitges Next

Sílvia Sivera participa en este festival sobre innovación en comunicación publicitaria con la charla "¿Y si nos atrevemos a innovar en la formación de los nuevos comunicadores?" el 27 de noviembre en Sitges.

27/11/2020
Actividades profesorado

Foro interseccional sobre violencias de género

Anna Clua participa en este evento sobre violencia contra las mujeres, el 27 de noviembre de forma virtual.

27/11/2020
Actividades Estudios

Debate Coloquio sobre el impacto de la COVID-19 en la comunicación corporativa, el protocolo y la organización de eventos

01/12/2020
Actividades profesorado

XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Mireia Montaña y Elisenda Estanyol participan en este congreso con la ponencia "¿Cómo utilizan Twitter los políticos europeos? Análisis de la campaña electoral al parlamento europeo de 2019", del 2 al 4 de diciembre de forma virtual.

02/12/2020
Actividades Estudios

III Jornada del Ciclo de Tendencias en Sociedad Digital

02/12/2020
Actividades Estudios

Acto de entrega de premios a los mejores Trabajos Finales de Grado y Máster Universitario

16/12/2020

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