Campus

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

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Situats a l'avantguarda de la comunicació i el disseny

"En els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC formem professionals de la comunicació, la informació i el disseny des d'una mirada global, interdisciplinària i crítica."

Gemma San Cornelio Esquerdo. Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

Situats a l'avantguarda de la comunicació i el disseny

En els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC fa més de vint-i-cinc anys que formem professionals de la comunicació, la informació i el disseny des d'una mirada global, interdisciplinària i crítica, per tal de donar resposta als reptes socials.

Oferim una formació en línia flexible, pràctica i connectada amb el sector professional en els àmbits del periodisme, la publicitat, la comunicació corporativa, el disseny gràfic i de marca, el social media i la gestió de la informació. Els nostres programes, atents a les tendències del sector, fomenten la creativitat i el rigor acadèmic, amb una visió 360 innovadora de la comunicació.

La nostra recerca, capdavantera en el seu àmbit, impulsa línies i temàtiques de gran rellevància social, com l'impacte de la intel·ligència artificial en diferents segments socials i professionals de la comunicació, els fenòmens comunicatius i la desinformació a les xarxes socials, les cultures de la producció i els imaginaris audiovisuals. Així mateix, és especialment sensible a l'impacte mediambiental, la perspectiva de gènere, l'edatisme i el racisme, entre altres discriminacions presents en els mitjans digitals.

Mitjançant la innovació en les metodologies i les perspectives teòriques del disseny i altres indústries creatives, la nostra tasca investigadora vol ser una peça clau per construir un futur sostenible de manera crítica i responsable. 

Gemma San Cornelio Esquerdo
Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

Equip

PROFESSORAT

Personal docent investigador dels Estudis

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Personal de gestió

Núria Busquets Pérez
Administradora d’Estudis

 

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Publicacions de recerca

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UOC Labs

Posem a la teva disposició uns espais d'experimentació i prestació de serveis especialitzats, i oberts a la societat, que tenen per objectiu impulsar i facilitar la recerca interdisciplinària, la innovació i la docència. També s'ofereixen instruments, programari, maquinari i assessorament tècnic per desenvolupar la recerca, així com suport en tot el procés d'investigació amb dades quantitatives.
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Estudis de doctorat

Humanitats i Comunicació

Línia de recerca sobre Comunicació, Cultura i societat, Història i art, Llenguatge i literatura

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Educació i TIC (e-learning)

Learning, Media and Entertainment

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Societat, Tecnologia i Cultura

Línia de recerca sobre Comunicació i nous mitjans

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Doctorat industrial

Empresa i Universitat

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Recull d'activitats on participa el professorat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i de les activitats que organitza. 

Activitats Professorat

XXI Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño

Irma Marco participa en aquest congrés amb la ponència "#internetflags Workshops: Diseño Para El Arte Público Participativo", del 10 al 12 de març, a Dublín.

10/03/2027
Activitats Estudis

VII Premios MoJoInnova UOC-EFE 2027

08/06/2027

Activitats Professorat

X Congrés Internacional d'Història i Cinema

Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència "Género, nacionalcatolicismo y violencias franquistas en el cine español: una propuesta metodológica", del 16 al 18 de desembre, a Barcelona.

16/12/2026
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

10/12/2026
Activitats Estudis

Expandint els Marges 2026. Congrés internacional de recerca en disseny.

03/12/2026
Activitats Estudis

Collabtype EXM26: Disseny analògic de tipografia modular

30/11/2026
Activitats Estudis

UOC Nexus. Històries que transformen: El voluntariat de la UOC | Edició: Barcelona

25/11/2026
Activitats Estudis

Prospectiva de la comunicació interna a Espanya. La visió de la direcció general.

23/11/2026
Activitats Estudis

Taller: Desinformació i normalizació del discurs d'odi a Espanya

17/11/2026
Activitats Professorat

FACTCHECK Final Conference

Alexandre López-Borrull participa en aquesta conferència a Porto.

11/11/2026
Activitats Estudis

Projectes en moviment - II Jornada sobre IA aplicada a la gestió documental i de continguts

10/11/2026
Activitats Estudis

Repensar la inclusió per transformar la universitat - Diàlegs sobre accessibilitat, equitat i anticapacitisme a l’educació superior

09/11/2026
Activitats Estudis

Seminario de Estudios Culturales IV: Imaginarios, saberes e identidades de frontera

05/11/2026
Activitats Professorat

VIII Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital

Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés, el 4 de Novembre, a Barcelona.

04/11/2026
Activitats Estudis

Codissenyar o vampiritzar? El paper del disseny en els processos comunitaris

21/10/2026
Activitats Estudis

#internetflags: teixint el coneixement obert

16/10/2026
Activitats Professorat

VII Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización

Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència “La disputa por los sentidos del odio: el cine como contranarrativa en Marina, unplugged y El club del odio", el 16 i 17 d'octubre, en línia.

16/10/2026
Activitats Professorat

AOIR Conference

Andrea Rosales participa en aquest congrés amb la ponència “Agenda-setting an AI resistance movements in Spain", del 14 al 16 d'octubre, a Mèxic.

14/10/2026
Activitats Professorat

DIGRAES

Daniel Aranda participa en aquest congrés, del 13 al 15 d'octubre, a Elx.

13/10/2026
Activitats Professorat

XIV Congreso Internacional de GECA: Políticas del pop: estética, identidades y cambio social

Jordi Sánchez Navarro participa en aquest congrés amb la ponència "Superestar (Netflix, 2025): del trash al canon. Recanonización, camp y ambivalencia en la restitución nostálgica", del 6 al 8 d'octubre, a Madrid.

06/10/2026
Activitats Professorat

Annual EUPRERA Congress

Ferran Lalueza participa en aquest congrés amb una ponència del 16 al 18 de setembre, a Màlaga; Elisenda Estanyol participa en aquest congrés amb una ponència, del 15 al 19 de setembre, a Màlaga.

16/09/2026
Activitats Professorat

11th European Communication Conference (ECC2026)

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència “CISEELAP_2: The role of internal communication in public sector wellbeing", de 8 a l'11 de setembre, a Brno (República Txeca).

08/09/2026
Activitats Professorat

Simposium Gráfica. XII Trobada Internacional de Recerca en Disseny Gràfic i Publicitat

Lluc Massaguer i Marc Compte participen en aquest congrés amb la ponència “Estudiar Disseny online. Reptes en la distància i la diversitat" i Irma Marco i Elena Bartomeu amb la ponència "Agència material en objectes editorials", del 2 al 4 de setembre, a Barcelona.

02/09/2026
Activitats Professorat

III Congreso Internacional de Antropología Feminista

Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència “No era esto: dudas, deseo y arrepentimiento materno en el cine español reciente. Un análisis de Mamífera, Ama y Salve María", de l'1 al 3 de juliol, a Tarragona.

01/07/2026
Activitats Professorat

ICORIA 2026: The 24th International Conference on Research in Advertising

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Peers, influencers, and gender differences: understanding adolescent perception and engagement with mental health content on social media", del 25 al 27 de juny, a Barcelona.

28/06/2026
Activitats Professorat

IAMCR 2026

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Connections and Networks in Digital Journalism", del 28 de juny al 2 de juliol, a Galway.

28/06/2026
Activitats Professorat

Congres SEP

Silvia Martinez participa en aquest congrés amb la ponència “¿Cómo aborda el periodismo el discurso del odio? Estudio del encuadre y la narrativa en los principales diarios españoles", de l'11 al 12 de juny, a Gandia.

11/06/2026
Activitats Professorat

18es JORNADES CATALANES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Àlex López participa en aquest congrés com a membre del comitè científic, el 4 i el 5 de juny, a Barcelona.

04/06/2026
Activitats Professorat

Matchmaking event. Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society

Mireia Fernández-Ardèvol assisteix a aquest congrés, el 28 i 29 de maig, a Londres.

28/05/2026
Activitats Estudis

10è Aniversari del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

28/05/2026
Activitats Professorat

Conecta Fiction

Cristina Pujol assisteix a aquest congrés, del 26 al 28 de maig, a Magaluf (Mallorca).

26/05/2026
Activitats Professorat

II Encuentro Foro Crossmedia-Valencia

Silvia Martínez participa amb una ponència, el 22 de maig, a València.

22/05/2026
Activitats Professorat

Jornada presentació resultats projecte SMARS (Salut Mental, Adolescents i Xarxes Socials) UOC-UPF External

Mireia Montaña participa en aquest congrés com a organitzadora, el 22 de maig, a Barcelona.

22/05/2026
Activitats Professorat

X Congreso Internacional AE-IC

Marta Lopera, Sara Suárez i Marc Compte participen en aquest congrés amb les ponències “De la neurodiversidad a la identidad sexual: políticas de representación en la serie de televisión Atypical", "Prácticas de resistencia a la vigilancia de las personas mayores en España.

19/05/2026
Activitats Professorat

I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb una ponència sobre els dobles estàndards de la IA i el taller "¿Desconectadas? El índice catalán de brecha digital", el 13 i 14 de maig a Barcelona.

19/05/2026
Activitats Professorat

16º CRECS 2026

Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència “Percepciones y prácticas editoriales ante la desinformación: resultados de una encuesta a revistas académicas Española", del 6 al 8 de maig, a Cuenca.

06/05/2026
Activitats Professorat

XX Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas

Marc Compte participa en aquest congrés com a ponent, del 3 al 5 de maig, a Barcelona.

03/05/2026
Activitats Professorat

Media Realities Symposium

Daniel Aranda participa en aquest congrés amb la ponència “Gamblification of video games as anew media reality: dark patterns, affective control and youth", del 28 al 30 d'abril, a Suècia.

28/04/2026
Activitats Professorat

II Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual

Sonia Herrera i Mariana Freijomil participen en aquest congrés amb diferents ponències, del 26 al 30 d'abril, a Castelló.

26/04/2026
Activitats Professorat

Transitions and Beyond: Women's Work in Spanish and Portuguese Cinema & TV

Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència “Longing for belonging: exploring nostalgia in the affects of contemporary women filmmakers in Spain towards their counterparts in the 1970s.", del 20 al 21 de març, a la University of Cambridge.

20/03/2026
Activitats Professorat

X Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento Crítico: Poder, Tecnologías y Sociedad

Daniel Aranda participa en aquest congrés del 24 al 27 de març, a Sevilla.

20/03/2026
Activitats Estudis

Acte de presentació de la Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents

05/03/2026
Activitats Estudis

Presentació del llibre Salida de emergencia: Feminismos y subversiones en la comunicación y la cultura

05/03/2026
Activitats Professorat

CoDI 2026

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “El retorno de la ciencia abierta a la sociedad: la importancia de la comunicación científica", del 18 al 20 de febrer, a la Universitat de Barcelona.

18/02/2026
Activitats Estudis

Educació, migracions i ciutat: reptes per a l'equitat

11/02/2026
Activitats Estudis

Congrés internacional "Expandint els marges. Recerca en disseny". Presentació de resultats de l'edició de 2024 i invitació a la segona edició el desembre de 2026.

11/02/2026
Activitats Estudis

Jornada de Recursos Educativos Abiertos (REA): innovación y colaboración

22/01/2026

Activitats Estudis

Presentació: Estudi sobre els mecanismes de queixa davant discursos d'odi racistes i LGTBI-fòbics als mitjans

14/01/2025
Activitats Professorat

I Cumbre iberoamericana de investigación en periodismo colaborativo, medios de proximidad, inteligencia artificial y desinformación en la era digital

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Retos de la desinformación: el contexto de la IA y los social media", el 24 de gener en format virtual.

24/01/2025
Activitats Professorat

e-Society Conference

Daniel Aranda participa com a ponent en aquest congrés, del 28 de febrer al 3 de març a Madeira.

03/03/2025
Activitats Professorat

La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?

Anna Clua participa a la taula rodona "La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?", amb Lorena Garrido (UAB) i Rosa Lázaro Castellanos (UB) i moderada per Núria Ferran, el 7 de març a la UB.

07/03/2025
Activitats Professorat

CODI Congreso de divulgación Transferencia e Impacto Social

Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés amb la ponència “Lucha contra la desinformación: la divulgación con propósito” i Sandra Sanz amb la ponència "Gestión del conocimiento y design thinking: métodos para generar innovación en zonas rurales”, del 12 al 14 de març, a Orense.

12/03/2025
Activitats Professorat

AUGAC #Rederas: Posant llum a la foscor (IA, fake news i benestar emocional)

Mireia Montaña participa en aquest congrés a la taula rodona "Salut mental: usuaris i gestors", amb Mònika Jiménez (UPF) i Clara Virós (UPF) i moderada per Ferran Llunell (UPF), el 13 de març a la UB, Barcelona.

13/03/2025
Activitats Estudis

25è aniversari dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

20/03/2025
Activitats Professorat

Jornada Periodismo: Información Vs. Desinformación

Silvia Martínez participa en l'organització de la Jornada i en la moderació d'una talua rodona amb acadèmics i periodistes, el 10 d'abril a València.

10/04/2025
Activitats Professorat

XIII Coloquio Internacional Ciencias de la Documentación

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Datos abiertos y conocimiento compartido”, el 8 de maig a la Universidad de Salamanca.

08/05/2025
Activitats Professorat

Fira Fair data

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Presentación de comunicaciones L5. Desinformación y discursos de odio”, el 22 de maig a Barcelona.

18/05/2025
Activitats Professorat

III Conference of the Communication and Citizenship Section of the AEIC

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Presentación de comunicaciones L5. Desinformación y discursos de odio”, el 22 de maig a Barcelona.

22/05/2025
Activitats Professorat

Frames of Change: Historicizing Recent European Cinema

Cristina Pujol assisteix a aquest congrés del 22 al 23 de maig a la Universidad Complutense de Madrid.

22/05/2025
Activitats Professorat

Real and imagined spaces in Film

Cristina Pujol i Sánchez-Navarro participen en aquest congrés, del 29 al 30 de maig a la Universidad de Zaragoza.

29/05/2025
Activitats Professorat

Congreso SEP

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “De los verificadores a las notas de comunidad en un contexto de desinformación: retos e implicaciones”, del 5 al 6 de juny a Madrid.

05/06/2025
Activitats Professorat

Seminario Ciencia Ciudadana en Valencia-Proyecto OpenScienceSpain

Candela Ollé participa en aquest congrés en l'organització i la moderació de projectes, el 6 de juny a València.

06/06/2025
Activitats Professorat

Creativitat en temps d'IA: Amenaces vs. oportunitats de la IA per a la indústria creativa

Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència “IAs i ganivets”, el 13 de juny a Manresa.

13/06/2025
Activitats Professorat

ICORIA

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència “The virtual takeover: a bibliometric analysis of AI influencers in research”, del 25 al 28 de juny a Rotterdam.

25/06/2025
Activitats Estudis

III Jornada Comunicación y Música (#UOComMusic): Enfoques académicos y de innovación sobre música y comunicación

10/07/2025
Activitats Professorat

Jornadas de Periodismo Digital

Silvia Martínez participa al "Panel de expertos: desafíos y alianzas en el nuevo ecosistema informativo", i a l'entrevista "El desafío de la IA y las plataformas: Transformación y supervivencia del negocio periodístico digital", el 10 de juliol a València.

10/07/2025
Activitats Professorat

INRED 2025, XI Congreso de innovación educativa y docencia en red

Irma Marco participa en aquest congrés amb la ponència “Innovación en diseño y Cultura Maker. Hacia una alfabetización digital crítica”, del 16 al 18 de juliol a València.

16/07/2025
Activitats Professorat

ECREA European Conference on Health Communication

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència “Navigating the Skepticism: Adolescents’ Perceptions of Mental Health Content on Social Media”, del 24 al 27 de setembre a Braga (Portugal).

24/09/2025
Activitats Estudis

Presentació "Libro blanco de la comunicación interna de DIRCI"

30/09/2025
Activitats Estudis

IX Jornada MoJoInnova UOC-EFE 2025

30/09/2025
Activitats Estudis

VI Premios MoJoInnova UOC-EFE 2025

30/09/2025
Activitats Professorat

IBERSID Zaragoza

Candella Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Análisis de las estrategias de evaluación académica en ciencia abierta en Europa: los casos de Inglaterra, Finlandia, Holanda, Noruega y España", de l'1 al 3 d'octubre a Saragossa.

01/10/2025
Activitats Professorat

IBERSID Zaragoza

Candella Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Análisis de las estrategias de evaluación académica en ciencia abierta en Europa: los casos de Inglaterra, Finlandia, Holanda, Noruega y España", de l'1 al 3 d'octubre a Saragossa.

01/10/2025
Activitats Professorat

II Webinari "Igualdad, Género y Ruralidad"

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Feminismo e igualdad en la comunicación digital”, el 8 d'octubre a Bilbao.

08/10/2025
Activitats Professorat

ECREA Film and Television's Transformations in the Streaming Era

Cristina Pujol i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés, del 8 al 9 d'octubre a Bolonya.

08/10/2025
Activitats Estudis

Intel·ligència artificial aplicada a la gestió documental i de continguts. Cap a on anem? Oportunitats i desafiaments

08/10/2025
Activitats Professorat

International Scientific Conference "Information and Communication in Organizations: New Forms of Expression"

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència “Internal communication and emotional health in the work environment. A case study in the Public Sector of Spain”, del 9 al 10 d'octubre a Vilnius (Lituània).

09/10/2025
Activitats Estudis

El disseny gentrifica?

14/10/2025
Activitats Professorat

13th International Congress of Educational Sciences and Development

Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència “Educación, diseño y juego. Una mirada crítica a la cultura digital”, del 15 al 17 d'octubre, en línia.

15/10/2025
Activitats Professorat

XI Congreso Internacional sobre Comunicación e Información Digital

Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés amb la ponència “La inteligencia artificial generativa y la desinformación: mapeo y clasificación temática de la literatura científica reciente”, el 22 i 23 d'octubre, en línia.

22/10/2025
Activitats Professorat

Congreso Internacional de Surcos. Asociación de Estudios Cinematográficos

Cristina Pujol, Sonia Herrera, Mariana Freijomil i Jordi Sánchez Navarro participen en aquest congrés amb ponències individuals, del 24 al 26 d'octubre a Calanda (Teruel).

24/10/2025
Activitats Professorat

IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores

Marta Lopera participa en aquest congrés amb la ponència “Anora: prostitución, liberalismo y los límites de la autonomía femenina”, el 25 d'octubre a la Universitat de Salamanca.

25/10/2025
Activitats Professorat

I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas 2025

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Estudio de las narrativas, estrategias de comunicación y consumos en la música popular en un contexto de plataformización de la cultura”, del 28 al 30 d'octubre a Bilbao.

28/10/2025
Activitats Estudis

Presentació del llibre "Diseño e imprenta, un tándem creativo"

29/10/2025
Activitats Estudis

III Jornada Estudios Culturales: CULTURA O BARBARIE. Tensiones en torno a la cultura en el siglo XXI

13/11/2025
Activitats Professorat

The 4th Sustainable Publishing Forum

Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés amb la ponència “Quality in the Era of Quantity: Two Sides of the Same Science”, el 13 i 14 de novembre a Barcelona.

13/11/2025
Activitats Professorat

Congreso H: Seminario de Otoño

Marta Lopera assisteix al seminari, del 20 al 27 de novembre a Madrid.

20/11/2025
Activitats Estudis

III Jornada ImCreA: "La condició de l'arxiu en l'era de la virtualitat"

21/11/2025
Activitats Estudis

KOL o influencers: com evoluciona el sector de la comunicació en social media

27/11/2025
Activitats Estudis

I Jornada Comunicación y Jóvenes (#UOComYouth): Nuevos canales, formatos y narrativas

02/12/2025
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

04/12/2025
Estudis Professorat

XVII Congreso Internacional LATINA de Comunicación Social

Alexandre López-Borrull i Lluís Pastor participen en aquest congrés amb una ponència, del 10 al 12 de desembre, en línia.

10/12/2025

Activitats Estudis

Hablemos de música: Encuentro de expertos y agentes del sector

18/01/2024
Activitats Estudis

Vídeo didàctic accessible. La inclusió a la producció multimèdia

23/01/2024
Activitats Professorat

Congreso H. IV Congreso de Comunicación, medios audiovisuales y análisis

Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència "Deseo y desolación en el cine de Paula Ortiz", i Ferran Lalueza i Àlex López amb la ponència "¿Potencia Twitch los discursos de odio y la desinformación entre la juventud? Estudio de escenarios", del 15 al 16 de febrer en format virtual.

15/02/2024
Activitats Professorat

Society for Cinema and Media Studies

Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "Imaginaries of Benidorm: playing hide and seek with the welfare", del 14 al 17 de març en format online.

14/03/2024
Activitats Professorat

7th International Communication and Media Studies

Toni Roig participa en aquest congrés amb la ponència "Narratives and social imaginaries for climate action: the case of the Citizens' Assembly for Climate of Catalonia", del 4 al 7 d'abril a Famagusta, Xipre.

04/04/2024
Activitats Professorat

IV Congrés de competències digitals al llarg de la vida

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "Com mesurar la inclusió digital?", del 8 al 9 d'abril a Barcelona.

08/04/2024
Activitats Professorat

RII Forum

Pablo Lara i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés on es presentaran els resultats softskills i futurització, del 10 al 12 d'abril a Italia.

10/04/2024
Activitats Professorat

Ressonàncies

Silvia Martínez participa en aquest congrés, el 13 d'abril a Barcelona.

13/04/2024
Activitats Professorat

iConference 2024 Wisdom, Well-being, Win-win

Montserrat García participa en aquest congrés amb la ponència "Lenguajes controlados en la indexación de la literatura científica: el caso de la pandemia de 1918", del 15 al 18 d'abril en format virtual.

15/04/2024
Activitats Professorat

Media Industries 2024

Cristina Pujol participa en aquest congrés, del 16 al 19 d'abril al King's College de Londres.

16/04/2024
Activitats Professorat

19th International Colloquium of the North American Catalan Society

Ignasi Gozalo participa en aquest congrés amb la ponència "Famílies hostils, comunitats d’ hospitalitat (una anàlisi comparativa de l’estrany en el cinema documental català post-crisi)", del 17 al 20 d'abril a The University of Minnesota, Twin Cities.

17/04/2024
Activitats Professorat

IV Congreso sobre Innovación docente y Transferencia de conocimiento - UCM

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "La ciencia abierta y la publicación en revistas", el 18 d'abril de forma virtual.

18/04/2024
Activitats Professorat

III Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS)

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Proyecto SMARS: Investigación sobre la creación y la recepción de contenidos sobre salud mental entre adolescentes en las redes sociales. Discurso, incidencia y alfabetización digital sobre los trastornos psicológicos y su estigma", del 24 al 26 d'abril a Madrid.

24/04/2024
Activitats Estudis

II Jornada Comunicació i Música (#UOComMusic): Prescriptors i influencers, funció i impacte en el discurs i les narratives de la indústria musical

29/04/2024
Activitats Professorat

Media Frictions International Symposium

Cristina Pujol i Daniel Aranda participen en aquest congrés, del 2 al 3 de maig a Jönköping University, Suècia.

02/05/2024
Activitats Professorat

Cumulus conference

Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Material Agency in Book Design", del 15 al 17 de maig a Budapest.

15/05/2024
Activitats Professorat

Move.net

Àlex López, Candela Ollé i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb la ponència "Rebelión Científica. De los laboratorios a la acción pasando por la redes sociales", del 15 al 17 de maig a Sevilla.

15/05/2024
Activitats Estudis

VII Edició de la Jornada Almanzora Comparte

23/05/2024
Activitats Professorat

VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació Societat Catalana de Comunicació (SCC)

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Influencers i adolescents com a creadors i receptors de continguts sobre salut mental a les xarxes socials. Estudi del discurs i la seva incidència en els trastorns psicològics i el seu estigma", el 6 de juny a Barcelona.

06/06/2024
Activitats Professorat

Congreso SEP

Silvia Martínez i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés amb la ponència "Podcast y medios de comunicación: plataformas y estrategias de distribución para captar audiencias", del 6 al 7 de juny a Aranjuez (Madrid).

06/06/2024
Activitats Professorat

FAIR data 2024

Candela Ollé modera la taula rodona "Les dades de recerca des de la pràctica investigadora", l'11 de juny a la UPF de Ciutadella, Barcelona.

11/06/2024
Activitats Professorat

XVIII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas (2024)

Marc Compte i Ferran Lalueza, participen en aquest congrés amb les ponències "La comunicación de la RSC, una aproximación desde las agencias de relaciones públicas" i "¿Podemos hacer que la inteligencia artificial generativa hable bien de nosotros? Jugando a condicionar los contenidos de ChatGPT, Bard y Bing Chat desde una perspectiva ética de las relaciones públicas" respectivament, del 12 al 14 de juny a Ourense.

12/06/2024
Activitats Estudis

Periodisme de pau i feminisme: narrar els conflictes des d'un altre lloc

13/06/2024
Activitats Professorat

III Paris Conference on Education (PCE2024)

Amalia Creus participa en aquest congrés amb la ponència "Challenges of Digital Assessment in Times of Generative Artificial Intelligence: The Experience of the Universitat Oberta De Catalunya", del 13 al 17 de juny a Paris.

13/06/2024
Activitats Professorat

XXI Congreso Internacional de Investigación Educativa

Candela Ollé participa en aquest congrés amb el taller "El colectivo investigador ante la ciencia abierta: nuevas formas de publicar y nuevos modelos de evaluación", del 19 al 21 de juny a Barcelona.

19/06/2024
Activitats Professorat

Interacción 2024

Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Análisis de las competencias demandadas en materia de accesibilidad web en las ofertas laborales de diseño gráfico y comunicación visual en España", del 19 al 21 de juny a la Coruña.

19/06/2024
Activitats Estudis

Seminari de Dades obertes en Humanitats Digitals

20/06/2024
Activitats Estudis

El periodisme i la comunicació esportiva en el context actual

03/07/2024
Activitats Professorat

Curso Manuel Mindán: Ética ecológica

Sonia Herrera coordina la taula "Comunicación formal e informal de los valores ecológicos", del 3 al 5 de juliol a Calanda (Teruel).

03/07/2024
Activitats Professorat

Thirty-First International Conference on Learning

Dolores Costa participa en aquest congrés amb la ponència "Opening Our Classroom Doors: Professor practitioner Co-teaching", del 10 al 12 de juliol a Utrecht.

10/07/2024
Activitats Professorat

International Conference on Social Media & Society

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "From beauty tips to diagnosis of psychological disorders: Content Analysis on mental health discourse in top teenage Spanish Influencers’ Social Media accounts", del 15 al 19 de juliol a Londres.

15/07/2024
Activitats Professorat

Congrés Internacional sobre Estudis de Diversitat Sexual a Iberoamèrica: Desitjos, espais i identitats

Anna Clua participa en aquest congrés amb la ponència "Vells i nous dilemes al voltant de l’estudi del treball sexual. Activisme vs. extractivisme en el context anti-woke", del 17 al 19 de juliol a la Facultat d'Educació i Psicologia de Girona.

17/07/2024
Activitats Professorat

X Symposium grafica

Lluc Massaguer i Elena Bartomeu participen en aquest congrés amb la ponència "Workshop Materialitat i Agència", del 4 al 6 de setembre a Barcelona.

04/09/2024
Activitats Professorat

5th International Data Power Conference

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb les ponències "Ageism and the digital exclusion loop: the role of (limited) data", i "Understanding perceptions of online surveillance among older adults: a six-country perspective", del 4 al 6 de setembre en format virtual.

04/09/2024
Activitats Professorat

Socio-Gerontechnology Network 2024 Annual Meeting: Shifting Relations: Ageing in a Datafied World

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb les ponències "'Older adults' perceptions and behaviors regarding online surveillance by social institutions" i "Studying surveillance in later life: A reflection on methodologies and epistemologies of the Ageing-in-Data cross-national study", del 19 al 20 de setembre a Viena, Àustria.

19/09/2024
Activitats Professorat

ECREA 2024 - 10th European Communication Conference

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb les ponències "Life transitions and media transitions: How retirement and widowhood shape media usage in later life (Mireia Fernández-Ardèvol & Loredana Ivan)" i "Structural relationships between algorithmic awareness and factors often associated with digital inequalities (Andrea Rosales, Sara Suárez, Mireia Fernández-Ardèvol)", del 24 al 27 de setembre a Lubliana, Eslovènia. El congrés també comptarà amb la participació de Daniel Aranda i Jordi Sánchez-Navarro.

24/09/2024
Activitats Estudis

XII Congreso Nacional de Aprendizaje-Servicio Universitario

Amalia Creus participa en aquest congrés amb la ponència "Comunicación oral", del 25 al 27 de setembre a Palma de Mallorca.

25/09/2024
Activitats Estudis

VIII Jornada de Periodismo Móvil - MoJoInnova UOC-EFE

26/09/2024
Activitats Estudis

V Premios MoJoInnova UOC-EFE 2024

26/09/2024
Activitats Estudis

Patrons foscos. Disseny algorítmic i exclusió social

23/10/2024
Activitats Estudis

II Jornada Estudios Culturales. Movilidades en contexto: cultura popular, comunicación y socialidades

25/10/2024
Activitats Estudis

DIGRAES24

Daniel Aranda i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés, de l'11 al 14 de novembre a Madrid.

11/11/2024
Activitats Estudis

Evolución y usos de las redes sociales por parte de los movimientos y el activismo social

14/11/2024
Activitats Estudis

Seminari: Cartografies Crítiques, eines de recerca per mapejar les desigualtats urbanes

19/11/2024
Activitats Estudis

Simposi 'Imatges, crisis i transformacions ecosocials al segle XXI'

21/11/2024
Activitats Professorat

III Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing (CINyN)

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "DE LA CRISIS CREATIVA EN LA INDUSTRIA PUBLICITARIA: UNA POSIBLE NUEVA VISIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR", del 21 al 22 de novembre en format virtual.

21/11/2024
Activitats Professorat

I Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual 2024

Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència "Desmontando a "la madre". Maternajes y subversión en el cine español del siglo XXI", del 27 al 29 de novembre a Castelló de la Plana.

27/11/2024
Activitats Estudis

EXPANDIENDO LOS MÁRGENES. Congreso internacional de investigación en diseño

04/12/2024
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

11/12/2024
Activitats Professorat

XVI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Marc Compte Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "Impacto de la comunicación interna en la salud emocional de los trabajadores: Análisis de la influencia de los modelos informativo, persuasivo y dialógico en la Administración Pública", de l'11 al 13 de desembre en format virtual.

11/12/2024

Activitats Professorat

XI Congreso de Aprendizaje Servicio Universitario

Amalia Creus i Inés Martins participen en aquest congrés amb la ponència "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education", del 25 al 27 de gener a Barcelona.

25/01/2023
Activitats Professorat

Media Imaginaries 2023

Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "The turn of the media industry to the imaginary of the arts: the new artist-in-residence model of script development in Spain", del 15 al 17 de març a Lund University (Suècia).

15/03/2023
Activitats Estudis

Discursos de l'odi a les xarxes socials

28/03/2023
Activitats Professorat

IV CONGRESO DE EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL

Daniel Aranda participa en aquest congrés amb la ponència "Educación Mediática y Competencia Digital en la Formación de los Profesionales de la Información y la Comunicación", del 30 de març a l'1 d'arbil a Segovia.

30/03/2023
Activitats Professorat

Congrès Internacional AERA (American Educational Research Association)

Amalia Creus i Inés Martins participen en aquest congrés, la Inés amb les ponències "Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective" i "Media Discourses on Migration and Education in Post-Pandemic Times", i l'Amalia presenta la comunicació "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education" i coordina el simposi "Crossing Borders to Connect Routes: Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective", del 13 al 16 d'abril a Chicago.

13/04/2023
Activitats Estudis

Feels: Roda de premsa FemCat-UOC amb Eulàlia Planes

23/05/2023
Activitats Estudis

Sortides al món laboral: ¿I ara què? El cas de Minoria Absoluta

24/05/2023
Activitats Estudis

Ús ètic i legítim de les dades

24/05/2023
Activitats Professorat

The 20th Annual ICA Mobile Preconference 2023: Keeping it Real After 20 Years: Reclaiming Mobile Communication scholarship in a Phone-Less Future

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "Reflections on the evolution of mobile practices in the old age", el 24 de maig a Toronto (Canadà).

24/05/2023
Activitats Professorat

ICA 2023

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "When awareness is not enough (to break stereotypes): intersections between ICTs-related sexism and ageism in Italy", el 25 de maig a Toronto (Canadà).

25/05/2023
Activitats Professorat

III Jornadas Salud Digital: Influencers, oportunidades y retos en la promoción de la salud

Ferran Lalueza assisteix a aquest congrés per un tema del projecte MINECO, l'1 de juny a Madrid.

01/06/2023
Activitats Estudis

Converses UOC sobre Cultura audiovisual #1: els podcast de ficció

13/06/2023
Activitats Professorat

Data Justice Conference

Andrea Rosales participa en aquest congrés amb la ponència "Who is algorithmic aware? A quantitative study of the key factors determining the level of algorithmic awareness in Spain and its limits", del 19 al 20 de juny de forma virtual.

19/06/2023
Activitats Professorat

Locating Media Industries - Cities, Spaces, Places

Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "Localizing the new spaces of media creation in Spain: the artist-in-residence model of script development in Catalonia", del 19 al 21 de juny a Londres.

19/06/2023
Activitats Estudis

I Jornada Comunicació i Música (#UOComMusic): Evolució del discurs i les narratives a la indústria musical

20/06/2023
Activitats Professorat

XVII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas

Marc Compte, Elisenda Estanyol i Ferran Lalueza participen en aquest congrés amb les ponències "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa" el Marc, i "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa", l'Elisenda i el Ferran, del 28 al 30 de juny a Bilbao.

28/06/2023
Activitats Professorat

I CONGRESO INTERNACIONAL Comunicación en la Sociedad Digital Retos en la era de la desinformación

Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència "Comunicació virtual via vídeo", del 29 al 30 de juny de forma virtual.

29/06/2023
Activitats Professorat

Aging in Data project, Annual meeting 2023

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "Data Ageism: A critical exploration of high-quality data", del 23 al 25 de setembre a University of Graz, Graz (Àustria).

23/09/2023
Activitats Professorat

Open Science Fair

Candela Ollé i Àlex López participen en aquest congrés amb la ponència "Reforming Research Assessment in Spain: the point of view of Quality Assurance Agencies/The way to Open Science: the case of Spanish researchers" i presentació d'un pòster al congrés internacional, del 25 al 27 de setembre a Madrid.

25/09/2023
Activitats Estudis

VII JORNADA DE PERIODISMO MÓVIL - MOJOINNOVA UOC-EFE

26/09/2023
Activitats Estudis

Premios MoJo Innova 2023

26/09/2023
Activitats Professorat

Annual Meeting Socio-gerontechnology Network

Andrea Rosales i Mireia Fernández-Ardèvol participen en aquest congrés amb la ponència "Silicon Valley ageism – Ideologies and practices of expulsion in the technology industry" i "Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it" respectivament, del 28 al 29 de setembre a Utrech.

28/09/2023
Activitats Estudis

Diseño estratégico para la futurización

16/10/2023
Activitats Estudis

Precariedad escrita con Helvética. Agitando el relato profesional del diseño

18/10/2023
Activitats Professorat

Jornada INAECU

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Los desafíos de la ciencia abierta para los investigadores", el 25 d'octubre a Madrid, UC3M.

25/10/2023
Activitats Professorat

1er Foro Iberoamericano de Investigación y Diseño

Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Impacto del diseño gráfico en la accesibilidad digital: una aproximación transversal desde el sector", del 6 al 8 de novembre a Madrid.

06/11/2023
Activitats Estudis

La ciutat viscuda i la ciutat desitjada: cartografiant les cures a la ciutat

10/11/2023
Activitats Estudis

Emojis narratius. De què parlen i com parlen els emojis?

10/11/2023
Activitats Professorat

Debat comunicació persuasiva en alimentació

Mireia Montaña participa en aquest debat el 14 de novembre a Barcelona.

14/11/2023
Activitats Professorat

Gendercom

Silvia Martínez i Judith Clares participen en aquest congrés amb la ponència "Las representaciones de género en social media: revisión bibliográfica e impacto en la identidad de género en Europa", del 26 al 27 d'octubre de forma virtual.

14/11/2023
Activitats Professorat

Intracom

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 29 al 30 de novembre a Barcelona.

12/12/2023
Activitats Estudis

II Jornada ImCreA: Dones i creació audiovisual: contextos, imaginaris i tradicions

30/11/2023
Activitats Professorat

Jornada sobre la traçabilitat de les decisions públiques

Marc Compte participa en aquesta jornada amb la ponència "Reptes d'innovació", el 11 de desembre a Barcelona.

11/12/2023
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

12/12/2023
Activitats Professorat

9th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Summit

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 18 al 19 de desembre a Barcelona.

18/12/2023
Activitats Estudis

II Jornada sobre Sortides Professionals del Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC

19/12/2023

Activitats Estudis

Cicle Seminaris: Els reptes de l'Envelliment. Una mirada interdisciplinària a la vellesa

25/01/2022
Activitats Professorat

ECREA 2022

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Teaching strategic communication in Spanish online universities", el 9 de febrer de forma virtual.

09/02/2022
Activitats Professorat

#JornadaGenderUOC: perspectiva de gènere a la docència universitària

Anna Clua participa en aquesta jornada UOC a la taula de debat: De què parlem quan parlem de perspectiva de gènere a la docència?, el 10 de març a Can Jaumeandreu, Barcelona.

10/03/2022
Activitats Estudis

Seminar: Wizards of the Web, An Outsider's Journey Into Tech Culture, Programming, and Mathemagics

04/04/2022
Activitats Professorat

RII FORUM

Pablo Lara participa en aquest congrés amb les ponències "Disseny de macrotendencies" i "Softskills per a l'Humanisme digital", del 20 al 22 d'abril a Atenas.

20/04/2022
Activitats Professorat

International Scientific Conference: Expressions of information and communication theory and practice 2022

Marc Compte participa en aquest congrés com a ponent, del 28 al 29 d'abril de forma virtual.

28/04/2022
Activitats Professorat

IV Jornadas de Innovación Educativa en Comunicación y Alfabetización Mediática

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Las universidades españolas y la Agenda 2030", del 28 al 29 de maig de forma virtual.

28/04/2022
Activitats Estudis

El valor de la dada

03/05/2022
Activitats Professorat

Child and Teen Consumption Conference

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Media consumption and children body image: perception, idealization, and influence in the construction of future identity and consumption patterns", del 4 al 6 de maig a la Universidad Complutense de Madrid.

04/05/2022
Activitats Professorat

12ª Conferencia internacional sobre revistas científicas

Àlex Lòpez participa en aquest congrés amb la ponència "Retos de la revistas académicas ante la desinformación", del 5 al 6 de maig a León.

05/05/2022
Activitats Professorat

72nd Annual ICA Conference

Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Interactions with Positive Body-Focused Content on Social Media and Adolescents’ Body Image", del 6 al 30 de maig a Paris.

06/05/2022
Activitats Professorat

Datause

Pablo Lara participa en aquest congrés amb la ponència "Legacy caso estudio del café a partir de los datos abiertos", del 17 al 19 de maig a València.

17/05/2022
Activitats Professorat

II Jornades Internacionals Data Feminism

Anna Clua va com a convidada a la taula "Projectes d’ús de Data pels Drets de les Dones", el 17 de maig a La CIBA. Santa Coloma de Gramenet.

17/05/2022
Activitats Professorat

Cicle retos. La participació ciutadana i la nova ruralitat.

Silvia Martínez participa en aquesta jornada, el 24 de maig a València.

24/05/2022
Activitats Professorat

XVI Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas: «Disciplina Académica y Realidad Profesional en el Escenario Internacional»

Marc Compte participa en aquest congrés com a coordinador científic, i amb la ponència "La función estratégica de la Comunicación Interna antes y durante la pandemia del Covid-19", i Ferran Lalueza amb la ponència "Gestionando a macroinfluencers: la interacción de los profesionales de las relaciones públicas con los nuevos prescriptores del entorno digital", del 25 al 27 de maig en el Campus de Jerez de la Frontera (Universitat de Cádiz).

25/05/2022
Activitats Professorat

Jornades catalanes de documentació

Candela Ollé, participa en la taula rodona de ciència oberta, del 25 al 27 de maig a Barcelona.

25/05/2022
Activitats Professorat

Labs & Conference Veröffentlicht Building a European Cultural Backbone

Efraín Foglia participa en aquest congrés amb la ponència "L'impacte sociocultural del podcast i de les plataformes en línia per a les comunitats de pràctica", del 27 al 28 de maig a Linz, Àustria.

27/05/2022
Activitats Professorat

Festa de la Ciència

Sílvia Martínez, participa en aquesta jornada amb la microxerrada "Intel·ligència artificial: biaixos d'algorismes i xatbots abordats des d'una perspectiva ètica", el 28 de maig a Barcelona.

28/05/2022
Activitats Estudis

VI Jornada de Periodismo Móvil - MoJoBCN UOC-EFE

02/06/2022
Activitats Estudis

Educacional escape rooms

08/06/2022
Activitats Professorat

XXVIII Congreso Internacional de la SEP

Sílvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Factchecking colaborativo y desinformación en Ucrania: el caso del bombardeo al hospital maternal en Mariúpol", del 10 al 11 de juny a València.

10/06/2022
Activitats Estudis

Processos de disseny orientats al futur

14/06/2022
Activitats Professorat

VIII Congreso Internacional de Cultura Visual

Ines Martins participa en aquest congrés amb la ponència "Estudio de recepción juvenil de la publicidad española: significando el Femvertising en España", del 16 al 17 de juny de forma virtual.

16/06/2022
Activitats Estudis

I Jornada sobre Sortides Professionals del Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC

21/06/2022
Activitats Professorat

Seminari Ciència Oberta

Candela Ollé i Àlex López, participen en aquest seminari, el 22 de juny a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.

22/06/2022
Activitats Professorat

Design Research Society 2022 (DRS)

Lluc Massaguer assisteix a aquest congrés, del 27 de juny al 1 de juliol a Barcelona.

27/06/2022
Activitats Professorat

AEIC

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Género en conflicto: cobertura sobre feminismo y género en los canales de YouTube de RT, RT en Español, RT America y RT UK", del 28 de juny al 1 de juliol a Barcelona.

28/06/2022
Activitats Professorat

VIII Congrés Internacional de l'AE-IC

Mireia Montaña i Cristina Pujol participen en aquest congrés amb les ponències "Obesidad infantil y consumo mediático en niños y niñas españoles de 5 a 9 años", i "El espejismo de la descentralización: los espacios de desarrollo y creación audiovisual en España" respectivament, del 28 de juny al 1 de juliol a Bellaterra, UAB.

28/06/2022
Activitats Professorat

EDULERN 2022

Amalia Creus participa en aquest congrés amb dues comunicacions, del 4 al 6 de juliol a Palma de Mallorca.

04/07/2022
Activitats Professorat

INRED 2022

Lluc Massaguer i Gemma San Cornelio participen en aquest congrés amb la ponència "Retos para la evaluación online de estudios de diseño", del 6 al 8 de juliol a València.

06/07/2022
Activitats Professorat

V Congrés Internacional de Recerca en Comunicació

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Quina funció tenen els departaments de comunicació de les universitats catalanes? Una anàlisi des de la perspectiva de les relacions públiques", el 8 de juliol a Barcelona.

08/07/2022
Activitats Professorat

ALCES XXI

Ignasi Gozalo, participa en aquestes jornades de treball i de presentacions de projectes sobre educació i comunitats pedagògiques, del 14 al 17 de juliol a Ovideo.

14/07/2022
Activitats Professorat

Interacción 2022 - XXII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador

Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Accessibility in Spanish Universities, evaluation through their policies: Communications about accessibility during COVID-19", del 7 al 9 de setembre a Teruel.

07/09/2022
Activitats Professorat

Conferencia Internacional de Comunicación y Tecnologías Aplicadas 2022

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "The selection criteria of the public relations and communication agencies in Spain", del 7 al 9 de setembre de forma virtual.

07/09/2022
Activitats Estudis

II Jornada d'ocupabilitat i sortides professionals a l'àmbit del social media

20/09/2022
Activitats Professorat

EUPRERA 23rd Annual Congress "Public relations in the risk society"

Marc Compte participa en aquest congrés amb les ponències "What on earth do communication professionals do? The anatomy of communication management" i "The function of Internal Communication: Transformation or Transubstantiation?", del 21 al 24 de setembre a Viena.

21/09/2022
Activitats Professorat

ENAS & NANAS joint conference 2022: Narratives and Counter Narratives of Aging and Old Age: Reflexivity in Aging Studies

Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés, del 28 de setembre a l'1 d'octubre de forma virtual.

28/09/2022
Activitats Professorat

ECREA 2022

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Newspapers strategies to increase audience reach: from alerts and newsletters to the rise of podcast", del 19 al 22 d'octubre a Aarhus (Dinamarca).

19/10/2022
Activitats Professorat

Congreso internacional de ciencias regionales

Pablo Lara i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb les ponències "Futurización en la nueva ruralidad" i "Formación, tecnología y nueva ruralidad: retos y oportunidades para la vertebración del territorio" respectivament, del 19 al 22 d'octubre a Granada.

19/10/2022
Activitats Estudis

ImCreA (Imaginaris i pràctiques de la creació audiovisual): "Com imaginem el present?"

27/10/2022
Activitats Professorat

SAX 2022. La trobada anual de la comunitat guifi·net

Efraín Foglia participa amb la ponència "XOB. Xarxa oberta de barris y xrcb.cat", del 4 al 6 de novembre a Madrid.

04/11/2022
Activitats Estudis

Premios Internacionales de Periodismo Móvil UOC - Agencia EFE

09/11/2022
Activitats Professorat

CES Winter School 'Resistências anticoloniais e racismo institucional'

Amalia Creus i Inés Martins participen en aquesta jornada, del 10 al 13 de novembre a Madrid.

10/11/2022
Activitats Professorat

8th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Pre-Summit: Building Bridges in Uncertain Times: Finding Commonalities Through Communication

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Measuring online reputation for wholesome stakeholder relations", de l'11 al 12 de novembre de forma virtual.

11/11/2022
Activitats Professorat

III Fira virtual d'ocupació

Mireia Fernández-Ardèvol i Sandra Sanz, participen amb la ponènica "Edatisme", impartint-la i moderant-la respectivament. També hi participen Cristina Pujol moderant la ponència "Green Shooting y Eco-Managers en la industria audiovisual: nuevos perfiles profesionales para hacer los rodajes sostenibles", i Lluc Massaguer moderant la ponència "Preparados, listos... ¡cohete! Puntos clave para crear nuestro espacio creativo en el mercado laboral", del 16 al 17 de novembre de forma virtual.

16/11/2022
Activitats Professorat

XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo

Ana Isabel Bernal Triviño, Candela Ollé i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb les ponències "Las estrategias implantadas de Cosmopolitan, El Hormiguero, Antena 3 Noticias y Sport en TikTok : De los orígenes a la actualidad" i "El desafío de TikTok para los medios en España" respectivament, del 21 al 22 de novembre de forma virtual.

21/11/2022
Activitats Estudis

Entrega del IV Premi Brava a la Publicitat Valenta

22/11/2022
Activitats Professorat

III Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2022

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Contribution to the design of visual informative materials for chronic patients" i Mireia Montaña participa amb les ponències "Femvertising y el rol de la mujer en la publicidad: estudio de caso de los ganadores al premio Los Anuncios del Año desde 2006 al 2021" i "Neuroadvertising. How to focus the advertising creative process to connect with the consumer’s mind", del 24 al 25 de novembre de forma virtual.

24/11/2022
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

01/12/2022
Activitats Professorat

INTRACOM 2022. II Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación

Elisenda Estanyol, Silvia Martínez, Daniel Aranda i Mireia Montaña participen en aquest congrés amb la ponència "Ciudadanía digital: la percepción de los jóvenes sobre las posibilidades que ofrece la tecnología y sobre sus habilidades para una participación y deliberación crítica digital", del 5 al 9 de desembre a Tenerife.

05/12/2022
Activitats Estudis

Taller sobre adquisició de dades amb T-Hoarder-R

14/12/2022
Activitats Professorat

EDUNOVATIC 2022

Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Mejorando la evaluación formativa en docencia universitaria virtual y asíncrona a través del codiseño y la innovación. El caso de los talleres presenciales de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC", del 14 al 15 de desembre de forma virtual.

14/12/2022
Activitats Professorat

BlueCom, I Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul

Toni Roig i Gemma San Cornelio participen en aquest congrés amb les ponències "Historias, imaginación y futuros posibles en la comunicación medioambiental ante la emergencia climática" i "Visualidades mediáticas y narrativas medioambientales" respectivamente, del 29 de novembre a l'1 de desembre a Castelló.

29/12/2022

Activitats Professorat

Fake news i negacionisme en temps de pandèmia i infodèmia

Àlex López participa en aquesta conferència que s’engloba dins del cicle “Covid-19, una anàlisi interdisciplinària”, l'11 de febrer a la Casa Golferichs de Barcelona.

11/02/2021
Activitats Estudis

Medició actual d'audiències i impactes publicitaris al mitjà digital

03/03/2021
Activitats Professorat

Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional

Silvia Martínez imparteix aquest webinar als CFGS: AEG Ikastetxea de Gipuzkoa, CEBANC de Donostia, Colegio Sedavi de Valencia, GrupoStudium de Sevilla, GSD Las Suertes de Madrid, IES Valle Inclán de Madrid, Sta. Mª de los Apóstoles de Jaén, IES María de Zayas y Sotomayor de Madrid y Salesianos Laviaga Castillo de Zaragoza, el 23 de març de forma virtual.

23/03/2021
Activitats Professorat

Congrés Dones, Ciència i Tecnologia

Candela Ollé i Silvia Martínez participen en aquest congrés com a membres del grup de recerca GAME i del Pla internacional, amb la ponència "Projecte Safer Cities for Girls: model i aplicabilitat", el 25 de març de forma virtual.

25/03/2021
Activitats Professorat

ICIRKM 2021: 15. International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management

Montserrat García, participa en aquest congrés amb la ponència “Controlled Vocabularies and Information Retrieval: 1918 Pandemic’s Scientific Literature as a Surprising Example”, del 12 al 13 d'abril de forma virtual.

12/04/2021
Activitats Professorat

VI Congreso Comunicación y Pensamiento: La revolución de los prosumers: Youtubers e instagramers

Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència “Pautas comunicativas de las teorías negacionistas de la COVID-19", del 28 al 30 d'abril de forma virtual.

28/04/2021
Activitats Estudis

Tot al cinema és fantàstic "Noves narratives del cinema fantàstic i de terror"

29/04/2021
Activitats Estudis

Taula rodona: la documentació audiovisual, avui

12/05/2021
Activitats Estudis

V Jornada de Periodismo Móvil - MoJoMAD UOC-EFE

18/05/2021
Activitats Professorat

CRECS. Conferencia internacional sobre revistas científicas

Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència “Transparencia de las revistas científicas: propuesta de indicadores y recomendaciones. Mari Vállez. Universitat de Barcelona. España. En colaboración con Candela Ollé, Mario Pérez-Montoro", del 25 al 27 de maig de forma virtual.

25/05/2021
Activitats Estudis

Todo en el cine es fantástico "No dejes escapar un proyecto de miedo"

26/05/2021
Activitats Professorat

Segunda sesión de la RCIB 2021: Experiencias en la RCIb para informar las decisiones en salud durante la pandemia de la covid-19

Àlex López, participa en aquest congrés amb la ponència “Covid-19: la infodemia como reto para una mejor comunicación científica" el 26 de maig de forma virtual.

26/05/2021
Activitats Professorat

Congrés internacional SEP

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Reptes i oportunitats de la docència del màrqueting de continguts en periodisme" i, Silvia Martínez participa amb Elvira García de Torres en la comunicació "Informarse con chatbots: desafíos deontológicos y normativos del uso de la inteligencia artificial en el periodismo", del 27 al 28 de maig a Sevilla.

27/05/2021
Activitats Professorat

XI Congrés CIDUI 2020+1 Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital

Silvia Sivera participa en aquest congrés amb la ponència “Finestres per a l'estimulació de la creativitat en aules virtuals”, del 30 de maig al 2 de juny, a La Farga Centre d’Activitats de l’Hospitalet de Llobregat.

30/05/2021
Activitats Estudis

La innovació al servei de la verificació de continguts en xarxes socials- projectes Invid-WeVerify

31/05/2021
Activitats Professorat

Seminario Maredata 2021

Àlex López organitza i participa en aquest seminari amb la ponència "Ciència Abierta y COVID-19, ¿caminos paralelos?", el 4 de juny de forma virtual.

04/06/2021
Activitats Professorat

Debat Associació Espanyola de Protocol

Elisenda Estanyol participa en el debat "Pasado, presente y futuro de los estudios de Protocolo y Organización de Eventos", el 10 de juny de forma virtual.

10/06/2021
Activitats Professorat

C de C 2021

Mireia Montaña participa en les jornades del Club de Creativos, del 17 al 19 de juny, a Donosti.

17/06/2021
Activitats Professorat

Jornades sobre Ciència oberta: reflexions des de l'edició acadèmica i universitària

Candela Ollé participa com a ponent a la taula rodona: "Ciencia abierta y Edición académica", el 17 de juny de forma virtual.

17/06/2021
Activitats Estudis

II BINGE TALKING UOC. El auge de la producción local en la Era Post-COVID

21/06/2021
Activitats Estudis

Reptes i desafiaments jurídics de les Xarxes socials com a eina de comunicació

22/06/2021
Activitats Professorat

XV Congreso Internacional de Investigación Relaciones Públicas: Comunicar en la Economía y en la Sociedad de la Confianza

Ferran Lalueza i Elisenda Estanyol participen en aquest congrés amb la ponència “¿Los medios median menos? Evolución del peso de la función de gabinete de prensa en el mix de las relaciones públicas”, del 30 de juny al 2 de juliol, a Pontevedra.

30/06/2021
Activitats Estudis

Tot en el cinema és fantàstic "El guió: La clau de l'èxit del cinema de terror i fantàstic espanyol del segle XXI"

07/07/2021
Activitats Professorat

IAMCR2021

Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Rethinking borders and boundaries: beyond the global/local dichotomy in communication studies" i, amb altres investigadors, amb la comunicació "Fact-checking and visual verification across cultures”, de l'11 al 15 de juliol de forma virtual.

11/07/2021
Activitats Professorat

ECREA 2021

Andrea Rosales participa en aquest congrés amb la ponència "Behind the screens: the ethical dilemmas of media technology industries described by programmers", del 6 al 9 de setembre de forma virtual.

06/09/2021
Activitats Professorat

XVIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Cómo presentar una actividad, escrita o audiovisual, en línea", Sílvia Sivera amb la ponència "Docencia creativa en las aulas virtuales: cuándo, cómo y para qué", Amalia Creus amb la ponència "Prácticas sociales virtuales y trabajos finales participativos: aprendizaje auténtico, conectado a la comunidad y comprometido con la mejora social" y, Silvia Martínez amb la ponència "Social media y formación: retos y oportunidades para la innovación docente", del 28 al 30 de setembre de forma virtual.

28/09/2021
Activitats Professorat

MAC

Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "El periodisme mòbil: de les aules al carrer", el 29 de setembre a Granollers.

29/09/2021
Activitats Estudis

En la rueda verde: diseño y sostenibilidad

07/10/2021
Activitats Professorat

EUPRERA 2021 Annual Congress

Marc Compte participa en aquest congrés referent europeu en educació i recerca en relacions públiques, amb la ponència "The Selection Criteria of the Public Relations and Communication Agencies in Spain", del 7 al 9 d'octubre a Pamplona.

07/10/2021
Activitats Professorat

Congrés Mediaflows 2021

Silvia Martínez, Candela Ollé, Leila Mohammadi, Cristina Pujol i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb la ponència "De las calles a internet: Análisis del discurso narrativo del urbanismo feminista" i, Daniel Aranda, Mireia Montaña i Elisenda Estanyol amb la ponència "Digital youth work: educación social y alfabetización digital crítica", del 27 al 29 d'octubre de forma virtual.

27/10/2021
Activitats Professorat

IV Jornadas científicas de comunicación estratégica y organizacional de AEIC

Elisenda Estanyol participa en aquest congrés amb la ponència "La organización de eventos deportivos en las Federaciones Españolas y su adaptación al Covid", del 27 al 29 d'octubre a Màlaga.

27/10/2021
Activitats Professorat

Small Cinemas Conference 2021

Judith Clares participa en aquest congrés sobre conservació i circulació de petites cinematografies, del 28 al 29 d'octubre a Santiago de Compostela.

28/10/2021
Activitats Professorat

VIII Congreso internacional de metodologías en investigación de la comunicación 2021

Jennifer García participa en aquest congrés amb la ponència "Observación participante y entrevistas en profundidad: una metodología para el análisis de los cambios en las necesidades de los urbanitas", del 2 al 4 de novembre a Madrid.

02/11/2021
Activitats Estudis

Premios Internacionales de Periodismo Móvil UOC - Agencia EFE

04/11/2021
Activitats Professorat

Festival de disseny LATENT

Lluc Massaguer participa en aquest festival en una taula rodona de creatius i dissenyadors, el 6 de novembre a Terrassa.

06/11/2021
Activitats Professorat

14th annual International Conference of Education, Research and Innovation

Amalia Creus participa en aquest congrés amb la ponència "Who wants to be creative? a qualitative study of the imaginaries and expectations of university students regarding creativity and the creative profession", del 8 al 9 de novembre en format virtual.

08/11/2021
Activitats Professorat

XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo

Ana Bernal Triviño participa en aquest congrés amb la ponència "Innovación en medios de comunicación durante la crisis del coronavirus", del 15 al 17 de novembre a Bilbao.

15/11/2021
Activitats Estudis

Lliurament del III Premi Brava a la Publicitat Valenta Ogilvy per la campanya Con mucho acento

17/11/2021
Activitats Professorat

Seminario internazionale "Cultura e Rivitalizzazione urbana. Città, periferia, territori creativi"

Jennifer García participa en aquest congrés amb la ponència "Preserving urban revitalization and citizen engagement and participation during COVID-19 in cultural and creative districts", del 22 al 24 de novembre a Roma.

22/11/2021
Activitats Professorat

9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño

Amalia Creus, Pablo Lara, Lluc Massaguer i Gemma San Cornelio participen en aquest congrés amb les següents ponències respectivament: "Diseñar experiencias de aprendizaje: diseño instruccional para la formación online de diseñadores. El caso de la Universidad Oberta de Catalunya", "Escenarios educación diseño post-covid y Propuesta de una herramienta de macrotendencias integrada en el proceso de Design Thinking", "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC" y, "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC", del 22 al 24 de novembre a Madrid.

22/11/2021
Activitats Professorat

VIII Congreso Internacional CIUDADES CREATIVAS

Jennifer García participa en aquest congrés amb la ponència "Espacios urbanos culturales y creativos. Digitalización a pasos de gigante en el distrito del Digbeth (Birmingham, Reino Unido) como respuesta al COVID-19", de l'1 al 2 de desembre a Madrid.

01/12/2021
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis de Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

02/12/2021
Activitats Estudis

Possibilitats professionals i ocupabilitat en un sector canviant com és el social media

14/12/2021
Activitats Estudis

Seminari Critical Data Storytelling

12/12/2023
Activitats Estudis

Debat Col.loqui sobre el paper de la dona en la publicitat i la comunicació corporativa

16/12/2021

Activitats Professorat

EURYKA

Anna Clua participa com a ponent en la conferència "Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities" del 21 al 24 de gener a Brusel·les.

21/01/2020
Activitats Professorat

Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes

Anna Clua presenta el vídeo "Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes", el 24 de gener al Pati Llimona de Barcelona.

24/01/2020
Activitats Professorat

Fake news: com es construeix la desinformació i com podem combatre-la

Silvia Martínez participa com a ponent en aquest webinar interactiu, el 13 de febrer online.

13/02/2020
Activitats Professorat

Fitness Creatiu: taller de tècniques per a millorar la creativitat

Sílvia Sivera participa com a ponent en aquesta activitat al CIPFP Mislata, el 18 de febrer a València.Sílvia Sivera participa com a ponent en aquesta activitat al CIPFP Mislata, el 18 de febrer a València.

18/02/2020
Activitats Estudis

De què parlem quan parlem de publicitat, avui?

26/02/2020
Activitats Professorat

Narratives de segle XXI: més formes d'explicar històries

Candela Ollé participa com a moderadora i ponent amb la ponència "Narratives digitals: aliats en la promoció de la lectura", el 27 de febrer a Barcelona.

27/02/2020
Activitats Estudis

Branding: la gestió de marques a la era UX

03/03/2020
Activitats Professorat

V Congrés Internacional de Comunicació i Pensament

Àlex López, Sílvia Martínez i Jordi Sánchez-Navarro participen amb la ponència "Fake news, més enllà de la verificació: gestió i context", de l'1 al 3 d'abril online.

01/04/2020
Activitats Professorat

Personal branding en social media: com millorar la nostra comunicació i projecció professional

Elisenda Estanyol participa com a ponent en aquesta activitat al IES Ruiz Gijón, el 20 d'abril a Sevilla.

20/04/2020
Activitats Professorat

3er Congrés Català d'Acústica

Silvia Sivera participa moderant la taula rodona "Audiobranding: com associem unívocament la marca i la seva acústica", a l'edifici Creapolis d'ESADE el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès.

28/04/2020
Activitats Professorat

Personal branding en social media: com millorar la nostra comunicació i projecció professional

Gemma San Cornelio participa com a ponent en aquesta activitat al IES Llanes, el 7 de maig a Sevilla.

07/05/2020
Activitats Professorat

Personal branding en social media: com millorar la nostra comunicació i projecció professional

Sílvia Martínez participa com a ponent en aquesta activitat al CEFOR Izquierdo, el 13 de maig a Zaragoza.

13/05/2020
Activitats Professorat

16es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació

Àlex López participa com a membre del comitè científic en aquestes jornades d'Informació i Documentació, del 14 al 15 de maig a Barcelona.

14/05/2020
Activitats Estudis

Webinar: Els Social Media com a font de recursos per a la docència

18/05/2020
Activitats Estudis

La verificació en temps de desinformació: taller d'eines per al fact-checking

21/05/2020
Activitats Professorat

CRECS 2020

Àlex López i Candela Ollé participen amb la ponència "Transparència de les revistes científiques: proposta d'indicadors i recomanacions", del 21 al 22 de maig a León.

21/05/2020
Activitats Estudis

Webinar: Com presentar una activitat, escrita o audiovisual, en línia

27/05/2020
Activitats Estudis

Com informar i entretenir durant la #covid19?

28/05/2020
Activitats Estudis

Webinar: Propostes creatives per inspirar noves dinàmiques a les aules virtuals

05/06/2020
Activitats Estudis

Comunicació i violència masclista - Taller d'aplicació pràctica

11/06/2020
Activitats Estudis

Els festivals de cinema després de la crisi sanitària: reflexions i propostes de futur

17/06/2020
Activitats Estudis

Tercera edició del taller "Informar sobre violència masclista"

18/06/2020
Activitats Professorat

XVII Jornada de Investigación de la Universidad de La Sale Bajío, León, Gto México

Àlex López participa amb la ponència "Datos de investigación: retos de gestión y producción científica", el 25 de juny online.

25/06/2020
Activitats Professorat

VII Congrés Internacional de la AE-IC

Àlex López i Candela Ollé participen amb la ponència "la curació de continguts científics en temps de fake science, una aproximació entre les ciències de la informació i la comunicació" i Núria Ferran amb la ponència "Dones i Wikipedia", del 7 al 9 de juliol a València.

07/07/2020
Activitats Professorat

IAMCR

Leila Mohammadi participa amb la ponència "There Is an App for That: A Study of Social Egg Freezing Mobile Applications Efficiency from Women’s Perspective", del 12 al 17 de juliol de forma virtual.

12/07/2020
Activitats Estudis

Lliurament del II Premi Brava a la Publicitat Valenta a Adecco i PS21 per la campanya ?El teu propòsit?

29/09/2020
Activitats Professorat

Marias também têm força

Anna Clua participa en aquest acte sobre violència contra les dones, l'1 d'octubre de forma virtual.

01/10/2020
Activitats Professorat

CUICIID 2020

Sandra Sanz i Elisenda Estanyol participen en aquest congrés amb les ponències "Dimensiones de análisis para la innovación en entornos formativos virtuales a partir del uso de información basada en el usuario" i "Tratamiento del término protocolo en la prensa escrita española y la opinión de los académicos al respecto" respectivament, del 7 al 8 d'octubre de forma virtual.

07/10/2020
Activitats Professorat

3er Congrés Català d'Acústica

Sílvia Sivera participa en aquest congrés moderant una taula de debat amb el títol "Audiobranding: com associem unívocament la marca i la seva acústica", el 14 d'octubre de forma virtual.

14/10/2020
Activitats Professorat

CINCOMA

Jordi Sánchez-Navarro, Judith Clares i Toni Roig participen en aquest congrés amb la ponència "El Papel del VOD en la distribución audiovisual post COVID-19. La estrategia de Disney como estudio de caso", del 20 al 23 d'octubre de forma virtual.

20/10/2020
Activitats Professorat

#FightingCOVID - Debat online

Sílvia Sivera participa en aquest sessió per parlar sobre el canvi del sistema educatiu arrel de la pandèmia de la COVID-19, el 20 d'octubre de forma virtual.

20/10/2020
Activitats Professorat

II Congrés Internacional per a l'Erradicació de les Violències Masclistes

Ana Clua participa en aquest congrés sobre violències masclistes, del 26 al 28 d'octubre de forma virtual.

26/10/2020
Activitats Professorat

Jornada de Revistes de RACO: Qualitat i visibilitat de les revistes

Àlex López-Borrull i Candela Ollé participen com a ponent i moderadora respectivament, de la sessió "El canvi accelerat i exigent de les revistes científiques" el 27 d'octubre de forma virtual.

27/10/2020
Activitats Estudis

IV Jornada de Periodismo Móvil - MoJoBCN UOC-EFE

02/11/2020
Activitats Estudis

Premios Internacionales de Periodismo Móvil UOC - Agencia EFE

05/11/2020
Activitats Professorat

Coloquis IUSEN de bones pràctiques de recerca

Àlex López-Borrull participa en una taula rodona amb la ponència "Revistas Depredadoras: ¿están todas las que son, y son todas las que están?", l'11 de novembre de forma virtual.

11/11/2020
Activitats Professorat

Educació emergent en situació de pandèmia

Efraín Foglia participa en aquesta activitat sobre educació emergent en situació de pandèmia organitzada pel Museu del Disseny de Barcelona, el 19 de novembre de forma virtual.

19/11/2020
Activitats Professorat

Curs Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

Elisenda Estanyol participa en aquest curs co-organitzat entre la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) i la UOC del 26 al 28 de novembre a Maó (Menorca).

26/11/2020
Activitats Professorat

Nit europea de la recerca

Candela Ollé participa com a ponent amb la ponència "Imaginaris de gènere als mitjans de comunicació: com potenciar el pensament crític" el 27 de novembre de forma virtual.

27/11/2020
Activitats Professorat

Sitges Next

Sílvia Sivera participa en aquest festival sobre innovació en comunicació publicitària amb la xerrada “I si ens atrevim a innovar en la formació dels nous comunicadors?” el 27 de novembre a Sitges.

27/11/2020
Activitats Professorat

Fòrum interseccional sobre violències de gènere

Anna Clua participa en aquest acte sobre violència contra les dones, el 27 de novembre de forma virtual.

27/11/2020
Activitats Estudis

Debat Col·loqui sobre l'impacte de la COVID-19 en la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments

01/12/2020
Activitats Professorat

XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Mireia Montaña i Elisenda Estanyol participen en aquest congrés amb la ponència "¿Cómo utilizan Twitter los políticos europeos? Análisis de la campaña electoral al parlamento europeo de 2019", del 2 al 4 de desembre de forma virtual.

02/12/2020
Activitats Estudis

III Jornada del Cicle de Tendències en Societat Digital

02/12/2020
Activitats Estudis

Acte de lliurament de premis als millors Treballs Finals de Grau i Màster Universitari

16/12/2020

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Blog dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.

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