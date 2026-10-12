Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Situats a l'avantguarda de la comunicació i el disseny
"En els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC formem professionals de la comunicació, la informació i el disseny des d'una mirada global, interdisciplinària i crítica."
Gemma San Cornelio Esquerdo. Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Equip
Personal docent investigador dels Estudis
Núria Busquets Pérez
Administradora d’Estudis
Divulgació dels estudis
- Recerca
- Jornades i congressos
- Blogs i revistes
- MoJoInnova
- Memòries
- Qualitat
UOC Labs
Estudis de doctorat
Humanitats i Comunicació
Línia de recerca sobre Comunicació, Cultura i societat, Història i art, Llenguatge i literatura
Educació i TIC (e-learning)
Learning, Media and Entertainment
Societat, Tecnologia i Cultura
Línia de recerca sobre Comunicació i nous mitjans
Doctorat industrial
Empresa i Universitat
Recull d'activitats on participa el professorat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i de les activitats que organitza.
XXI Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño
Irma Marco participa en aquest congrés amb la ponència "#internetflags Workshops: Diseño Para El Arte Público Participativo", del 10 al 12 de març, a Dublín.
X Congrés Internacional d'Història i Cinema
Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència "Género, nacionalcatolicismo y violencias franquistas en el cine español: una propuesta metodológica", del 16 al 18 de desembre, a Barcelona.
FACTCHECK Final Conference
Alexandre López-Borrull participa en aquesta conferència a Porto.
VIII Jornada Fòrum Vives de Comunicació Digital
Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés, el 4 de Novembre, a Barcelona.
VII Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización
Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència “La disputa por los sentidos del odio: el cine como contranarrativa en Marina, unplugged y El club del odio", el 16 i 17 d'octubre, en línia.
AOIR Conference
Andrea Rosales participa en aquest congrés amb la ponència “Agenda-setting an AI resistance movements in Spain", del 14 al 16 d'octubre, a Mèxic.
DIGRAES
Daniel Aranda participa en aquest congrés, del 13 al 15 d'octubre, a Elx.
XIV Congreso Internacional de GECA: Políticas del pop: estética, identidades y cambio social
Jordi Sánchez Navarro participa en aquest congrés amb la ponència "Superestar (Netflix, 2025): del trash al canon. Recanonización, camp y ambivalencia en la restitución nostálgica", del 6 al 8 d'octubre, a Madrid.
Annual EUPRERA Congress
Ferran Lalueza participa en aquest congrés amb una ponència del 16 al 18 de setembre, a Màlaga; Elisenda Estanyol participa en aquest congrés amb una ponència, del 15 al 19 de setembre, a Màlaga.
11th European Communication Conference (ECC2026)
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència “CISEELAP_2: The role of internal communication in public sector wellbeing", de 8 a l'11 de setembre, a Brno (República Txeca).
Simposium Gráfica. XII Trobada Internacional de Recerca en Disseny Gràfic i Publicitat
Lluc Massaguer i Marc Compte participen en aquest congrés amb la ponència “Estudiar Disseny online. Reptes en la distància i la diversitat" i Irma Marco i Elena Bartomeu amb la ponència "Agència material en objectes editorials", del 2 al 4 de setembre, a Barcelona.
III Congreso Internacional de Antropología Feminista
Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència “No era esto: dudas, deseo y arrepentimiento materno en el cine español reciente. Un análisis de Mamífera, Ama y Salve María", de l'1 al 3 de juliol, a Tarragona.
ICORIA 2026: The 24th International Conference on Research in Advertising
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Peers, influencers, and gender differences: understanding adolescent perception and engagement with mental health content on social media", del 25 al 27 de juny, a Barcelona.
IAMCR 2026
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Connections and Networks in Digital Journalism", del 28 de juny al 2 de juliol, a Galway.
Congres SEP
Silvia Martinez participa en aquest congrés amb la ponència “¿Cómo aborda el periodismo el discurso del odio? Estudio del encuadre y la narrativa en los principales diarios españoles", de l'11 al 12 de juny, a Gandia.
18es JORNADES CATALANES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Àlex López participa en aquest congrés com a membre del comitè científic, el 4 i el 5 de juny, a Barcelona.
Matchmaking event. Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society
Mireia Fernández-Ardèvol assisteix a aquest congrés, el 28 i 29 de maig, a Londres.
Conecta Fiction
Cristina Pujol assisteix a aquest congrés, del 26 al 28 de maig, a Magaluf (Mallorca).
II Encuentro Foro Crossmedia-Valencia
Silvia Martínez participa amb una ponència, el 22 de maig, a València.
Jornada presentació resultats projecte SMARS (Salut Mental, Adolescents i Xarxes Socials) UOC-UPF External
Mireia Montaña participa en aquest congrés com a organitzadora, el 22 de maig, a Barcelona.
X Congreso Internacional AE-IC
Marta Lopera, Sara Suárez i Marc Compte participen en aquest congrés amb les ponències “De la neurodiversidad a la identidad sexual: políticas de representación en la serie de televisión Atypical", "Prácticas de resistencia a la vigilancia de las personas mayores en España.
I Encuentro Internacional sobre Derechos Digitales
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb una ponència sobre els dobles estàndards de la IA i el taller "¿Desconectadas? El índice catalán de brecha digital", el 13 i 14 de maig a Barcelona.
16º CRECS 2026
Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència “Percepciones y prácticas editoriales ante la desinformación: resultados de una encuesta a revistas académicas Española", del 6 al 8 de maig, a Cuenca.
XX Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas
Marc Compte participa en aquest congrés com a ponent, del 3 al 5 de maig, a Barcelona.
Media Realities Symposium
Daniel Aranda participa en aquest congrés amb la ponència “Gamblification of video games as anew media reality: dark patterns, affective control and youth", del 28 al 30 d'abril, a Suècia.
II Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual
Sonia Herrera i Mariana Freijomil participen en aquest congrés amb diferents ponències, del 26 al 30 d'abril, a Castelló.
Transitions and Beyond: Women's Work in Spanish and Portuguese Cinema & TV
Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència “Longing for belonging: exploring nostalgia in the affects of contemporary women filmmakers in Spain towards their counterparts in the 1970s.", del 20 al 21 de març, a la University of Cambridge.
X Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento Crítico: Poder, Tecnologías y Sociedad
Daniel Aranda participa en aquest congrés del 24 al 27 de març, a Sevilla.
CoDI 2026
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “El retorno de la ciencia abierta a la sociedad: la importancia de la comunicación científica", del 18 al 20 de febrer, a la Universitat de Barcelona.
I Cumbre iberoamericana de investigación en periodismo colaborativo, medios de proximidad, inteligencia artificial y desinformación en la era digital
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Retos de la desinformación: el contexto de la IA y los social media", el 24 de gener en format virtual.
e-Society Conference
Daniel Aranda participa com a ponent en aquest congrés, del 28 de febrer al 3 de març a Madeira.
La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?
Anna Clua participa a la taula rodona "La igualtat i la diversitat en perill: Com evitar el retrocés?", amb Lorena Garrido (UAB) i Rosa Lázaro Castellanos (UB) i moderada per Núria Ferran, el 7 de març a la UB.
CODI Congreso de divulgación Transferencia e Impacto Social
Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés amb la ponència “Lucha contra la desinformación: la divulgación con propósito” i Sandra Sanz amb la ponència "Gestión del conocimiento y design thinking: métodos para generar innovación en zonas rurales”, del 12 al 14 de març, a Orense.
AUGAC #Rederas: Posant llum a la foscor (IA, fake news i benestar emocional)
Mireia Montaña participa en aquest congrés a la taula rodona "Salut mental: usuaris i gestors", amb Mònika Jiménez (UPF) i Clara Virós (UPF) i moderada per Ferran Llunell (UPF), el 13 de març a la UB, Barcelona.
Jornada Periodismo: Información Vs. Desinformación
Silvia Martínez participa en l'organització de la Jornada i en la moderació d'una talua rodona amb acadèmics i periodistes, el 10 d'abril a València.
XIII Coloquio Internacional Ciencias de la Documentación
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Datos abiertos y conocimiento compartido”, el 8 de maig a la Universidad de Salamanca.
Fira Fair data
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Presentación de comunicaciones L5. Desinformación y discursos de odio”, el 22 de maig a Barcelona.
III Conference of the Communication and Citizenship Section of the AEIC
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Presentación de comunicaciones L5. Desinformación y discursos de odio”, el 22 de maig a Barcelona.
Frames of Change: Historicizing Recent European Cinema
Cristina Pujol assisteix a aquest congrés del 22 al 23 de maig a la Universidad Complutense de Madrid.
Real and imagined spaces in Film
Cristina Pujol i Sánchez-Navarro participen en aquest congrés, del 29 al 30 de maig a la Universidad de Zaragoza.
Congreso SEP
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “De los verificadores a las notas de comunidad en un contexto de desinformación: retos e implicaciones”, del 5 al 6 de juny a Madrid.
Seminario Ciencia Ciudadana en Valencia-Proyecto OpenScienceSpain
Candela Ollé participa en aquest congrés en l'organització i la moderació de projectes, el 6 de juny a València.
Creativitat en temps d'IA: Amenaces vs. oportunitats de la IA per a la indústria creativa
Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència “IAs i ganivets”, el 13 de juny a Manresa.
ICORIA
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència “The virtual takeover: a bibliometric analysis of AI influencers in research”, del 25 al 28 de juny a Rotterdam.
Jornadas de Periodismo Digital
Silvia Martínez participa al "Panel de expertos: desafíos y alianzas en el nuevo ecosistema informativo", i a l'entrevista "El desafío de la IA y las plataformas: Transformación y supervivencia del negocio periodístico digital", el 10 de juliol a València.
INRED 2025, XI Congreso de innovación educativa y docencia en red
Irma Marco participa en aquest congrés amb la ponència “Innovación en diseño y Cultura Maker. Hacia una alfabetización digital crítica”, del 16 al 18 de juliol a València.
ECREA European Conference on Health Communication
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència “Navigating the Skepticism: Adolescents’ Perceptions of Mental Health Content on Social Media”, del 24 al 27 de setembre a Braga (Portugal).
IBERSID Zaragoza
Candella Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Análisis de las estrategias de evaluación académica en ciencia abierta en Europa: los casos de Inglaterra, Finlandia, Holanda, Noruega y España", de l'1 al 3 d'octubre a Saragossa.
IBERSID Zaragoza
Candella Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Análisis de las estrategias de evaluación académica en ciencia abierta en Europa: los casos de Inglaterra, Finlandia, Holanda, Noruega y España", de l'1 al 3 d'octubre a Saragossa.
II Webinari "Igualdad, Género y Ruralidad"
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Feminismo e igualdad en la comunicación digital”, el 8 d'octubre a Bilbao.
ECREA Film and Television's Transformations in the Streaming Era
Cristina Pujol i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés, del 8 al 9 d'octubre a Bolonya.
International Scientific Conference "Information and Communication in Organizations: New Forms of Expression"
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència “Internal communication and emotional health in the work environment. A case study in the Public Sector of Spain”, del 9 al 10 d'octubre a Vilnius (Lituània).
13th International Congress of Educational Sciences and Development
Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència “Educación, diseño y juego. Una mirada crítica a la cultura digital”, del 15 al 17 d'octubre, en línia.
XI Congreso Internacional sobre Comunicación e Información Digital
Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés amb la ponència “La inteligencia artificial generativa y la desinformación: mapeo y clasificación temática de la literatura científica reciente”, el 22 i 23 d'octubre, en línia.
Congreso Internacional de Surcos. Asociación de Estudios Cinematográficos
Cristina Pujol, Sonia Herrera, Mariana Freijomil i Jordi Sánchez Navarro participen en aquest congrés amb ponències individuals, del 24 al 26 d'octubre a Calanda (Teruel).
IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores
Marta Lopera participa en aquest congrés amb la ponència “Anora: prostitución, liberalismo y los límites de la autonomía femenina”, el 25 d'octubre a la Universitat de Salamanca.
I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas 2025
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Estudio de las narrativas, estrategias de comunicación y consumos en la música popular en un contexto de plataformización de la cultura”, del 28 al 30 d'octubre a Bilbao.
The 4th Sustainable Publishing Forum
Alexandre López-Borrull participa en aquest congrés amb la ponència “Quality in the Era of Quantity: Two Sides of the Same Science”, el 13 i 14 de novembre a Barcelona.
Congreso H: Seminario de Otoño
Marta Lopera assisteix al seminari, del 20 al 27 de novembre a Madrid.
XVII Congreso Internacional LATINA de Comunicación Social
Alexandre López-Borrull i Lluís Pastor participen en aquest congrés amb una ponència, del 10 al 12 de desembre, en línia.
Congreso H. IV Congreso de Comunicación, medios audiovisuales y análisis
Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència "Deseo y desolación en el cine de Paula Ortiz", i Ferran Lalueza i Àlex López amb la ponència "¿Potencia Twitch los discursos de odio y la desinformación entre la juventud? Estudio de escenarios", del 15 al 16 de febrer en format virtual.
Society for Cinema and Media Studies
Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "Imaginaries of Benidorm: playing hide and seek with the welfare", del 14 al 17 de març en format online.
7th International Communication and Media Studies
Toni Roig participa en aquest congrés amb la ponència "Narratives and social imaginaries for climate action: the case of the Citizens' Assembly for Climate of Catalonia", del 4 al 7 d'abril a Famagusta, Xipre.
IV Congrés de competències digitals al llarg de la vida
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "Com mesurar la inclusió digital?", del 8 al 9 d'abril a Barcelona.
RII Forum
Pablo Lara i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés on es presentaran els resultats softskills i futurització, del 10 al 12 d'abril a Italia.
Ressonàncies
Silvia Martínez participa en aquest congrés, el 13 d'abril a Barcelona.
iConference 2024 Wisdom, Well-being, Win-win
Montserrat García participa en aquest congrés amb la ponència "Lenguajes controlados en la indexación de la literatura científica: el caso de la pandemia de 1918", del 15 al 18 d'abril en format virtual.
Media Industries 2024
Cristina Pujol participa en aquest congrés, del 16 al 19 d'abril al King's College de Londres.
19th International Colloquium of the North American Catalan Society
Ignasi Gozalo participa en aquest congrés amb la ponència "Famílies hostils, comunitats d’ hospitalitat (una anàlisi comparativa de l’estrany en el cinema documental català post-crisi)", del 17 al 20 d'abril a The University of Minnesota, Twin Cities.
IV Congreso sobre Innovación docente y Transferencia de conocimiento - UCM
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "La ciencia abierta y la publicación en revistas", el 18 d'abril de forma virtual.
III Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS)
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Proyecto SMARS: Investigación sobre la creación y la recepción de contenidos sobre salud mental entre adolescentes en las redes sociales. Discurso, incidencia y alfabetización digital sobre los trastornos psicológicos y su estigma", del 24 al 26 d'abril a Madrid.
Media Frictions International Symposium
Cristina Pujol i Daniel Aranda participen en aquest congrés, del 2 al 3 de maig a Jönköping University, Suècia.
Cumulus conference
Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Material Agency in Book Design", del 15 al 17 de maig a Budapest.
Move.net
Àlex López, Candela Ollé i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb la ponència "Rebelión Científica. De los laboratorios a la acción pasando por la redes sociales", del 15 al 17 de maig a Sevilla.
VII Congrés Internacional de Recerca en Comunicació Societat Catalana de Comunicació (SCC)
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Influencers i adolescents com a creadors i receptors de continguts sobre salut mental a les xarxes socials. Estudi del discurs i la seva incidència en els trastorns psicològics i el seu estigma", el 6 de juny a Barcelona.
Congreso SEP
Silvia Martínez i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés amb la ponència "Podcast y medios de comunicación: plataformas y estrategias de distribución para captar audiencias", del 6 al 7 de juny a Aranjuez (Madrid).
FAIR data 2024
Candela Ollé modera la taula rodona "Les dades de recerca des de la pràctica investigadora", l'11 de juny a la UPF de Ciutadella, Barcelona.
XVIII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas (2024)
Marc Compte i Ferran Lalueza, participen en aquest congrés amb les ponències "La comunicación de la RSC, una aproximación desde las agencias de relaciones públicas" i "¿Podemos hacer que la inteligencia artificial generativa hable bien de nosotros? Jugando a condicionar los contenidos de ChatGPT, Bard y Bing Chat desde una perspectiva ética de las relaciones públicas" respectivament, del 12 al 14 de juny a Ourense.
III Paris Conference on Education (PCE2024)
Amalia Creus participa en aquest congrés amb la ponència "Challenges of Digital Assessment in Times of Generative Artificial Intelligence: The Experience of the Universitat Oberta De Catalunya", del 13 al 17 de juny a Paris.
XXI Congreso Internacional de Investigación Educativa
Candela Ollé participa en aquest congrés amb el taller "El colectivo investigador ante la ciencia abierta: nuevas formas de publicar y nuevos modelos de evaluación", del 19 al 21 de juny a Barcelona.
Interacción 2024
Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Análisis de las competencias demandadas en materia de accesibilidad web en las ofertas laborales de diseño gráfico y comunicación visual en España", del 19 al 21 de juny a la Coruña.
Curso Manuel Mindán: Ética ecológica
Sonia Herrera coordina la taula "Comunicación formal e informal de los valores ecológicos", del 3 al 5 de juliol a Calanda (Teruel).
Thirty-First International Conference on Learning
Dolores Costa participa en aquest congrés amb la ponència "Opening Our Classroom Doors: Professor practitioner Co-teaching", del 10 al 12 de juliol a Utrecht.
International Conference on Social Media & Society
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "From beauty tips to diagnosis of psychological disorders: Content Analysis on mental health discourse in top teenage Spanish Influencers’ Social Media accounts", del 15 al 19 de juliol a Londres.
Congrés Internacional sobre Estudis de Diversitat Sexual a Iberoamèrica: Desitjos, espais i identitats
Anna Clua participa en aquest congrés amb la ponència "Vells i nous dilemes al voltant de l’estudi del treball sexual. Activisme vs. extractivisme en el context anti-woke", del 17 al 19 de juliol a la Facultat d'Educació i Psicologia de Girona.
X Symposium grafica
Lluc Massaguer i Elena Bartomeu participen en aquest congrés amb la ponència "Workshop Materialitat i Agència", del 4 al 6 de setembre a Barcelona.
5th International Data Power Conference
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb les ponències "Ageism and the digital exclusion loop: the role of (limited) data", i "Understanding perceptions of online surveillance among older adults: a six-country perspective", del 4 al 6 de setembre en format virtual.
Socio-Gerontechnology Network 2024 Annual Meeting: Shifting Relations: Ageing in a Datafied World
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb les ponències "'Older adults' perceptions and behaviors regarding online surveillance by social institutions" i "Studying surveillance in later life: A reflection on methodologies and epistemologies of the Ageing-in-Data cross-national study", del 19 al 20 de setembre a Viena, Àustria.
ECREA 2024 - 10th European Communication Conference
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb les ponències "Life transitions and media transitions: How retirement and widowhood shape media usage in later life (Mireia Fernández-Ardèvol & Loredana Ivan)" i "Structural relationships between algorithmic awareness and factors often associated with digital inequalities (Andrea Rosales, Sara Suárez, Mireia Fernández-Ardèvol)", del 24 al 27 de setembre a Lubliana, Eslovènia. El congrés també comptarà amb la participació de Daniel Aranda i Jordi Sánchez-Navarro.
XII Congreso Nacional de Aprendizaje-Servicio Universitario
Amalia Creus participa en aquest congrés amb la ponència "Comunicación oral", del 25 al 27 de setembre a Palma de Mallorca.
DIGRAES24
Daniel Aranda i Jordi Sánchez-Navarro participen en aquest congrés, de l'11 al 14 de novembre a Madrid.
III Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing (CINyN)
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "DE LA CRISIS CREATIVA EN LA INDUSTRIA PUBLICITARIA: UNA POSIBLE NUEVA VISIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR", del 21 al 22 de novembre en format virtual.
I Congreso Internacional de Creadoras en el Audiovisual 2024
Sonia Herrera participa en aquest congrés amb la ponència "Desmontando a "la madre". Maternajes y subversión en el cine español del siglo XXI", del 27 al 29 de novembre a Castelló de la Plana.
XVI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social
Marc Compte Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "Impacto de la comunicación interna en la salud emocional de los trabajadores: Análisis de la influencia de los modelos informativo, persuasivo y dialógico en la Administración Pública", de l'11 al 13 de desembre en format virtual.
XI Congreso de Aprendizaje Servicio Universitario
Amalia Creus i Inés Martins participen en aquest congrés amb la ponència "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education", del 25 al 27 de gener a Barcelona.
Media Imaginaries 2023
Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "The turn of the media industry to the imaginary of the arts: the new artist-in-residence model of script development in Spain", del 15 al 17 de març a Lund University (Suècia).
IV CONGRESO DE EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETENCIA DIGITAL
Daniel Aranda participa en aquest congrés amb la ponència "Educación Mediática y Competencia Digital en la Formación de los Profesionales de la Información y la Comunicación", del 30 de març a l'1 d'arbil a Segovia.
Congrès Internacional AERA (American Educational Research Association)
Amalia Creus i Inés Martins participen en aquest congrés, la Inés amb les ponències "Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective" i "Media Discourses on Migration and Education in Post-Pandemic Times", i l'Amalia presenta la comunicació "Exploring the Challenges of Extreme e-Service Learning in Higher Education" i coordina el simposi "Crossing Borders to Connect Routes: Understanding Educational Inequities Affecting Immigrants, from a Transnational Perspective", del 13 al 16 d'abril a Chicago.
The 20th Annual ICA Mobile Preconference 2023: Keeping it Real After 20 Years: Reclaiming Mobile Communication scholarship in a Phone-Less Future
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "Reflections on the evolution of mobile practices in the old age", el 24 de maig a Toronto (Canadà).
ICA 2023
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "When awareness is not enough (to break stereotypes): intersections between ICTs-related sexism and ageism in Italy", el 25 de maig a Toronto (Canadà).
III Jornadas Salud Digital: Influencers, oportunidades y retos en la promoción de la salud
Ferran Lalueza assisteix a aquest congrés per un tema del projecte MINECO, l'1 de juny a Madrid.
Data Justice Conference
Andrea Rosales participa en aquest congrés amb la ponència "Who is algorithmic aware? A quantitative study of the key factors determining the level of algorithmic awareness in Spain and its limits", del 19 al 20 de juny de forma virtual.
Locating Media Industries - Cities, Spaces, Places
Cristina Pujol participa en aquest congrés amb la ponència "Localizing the new spaces of media creation in Spain: the artist-in-residence model of script development in Catalonia", del 19 al 21 de juny a Londres.
XVII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas
Marc Compte, Elisenda Estanyol i Ferran Lalueza participen en aquest congrés amb les ponències "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa" el Marc, i "¿Predicar sin el ejemplo? Cómo visibilizan las consultoras de relaciones públicas su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa", l'Elisenda i el Ferran, del 28 al 30 de juny a Bilbao.
I CONGRESO INTERNACIONAL Comunicación en la Sociedad Digital Retos en la era de la desinformación
Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència "Comunicació virtual via vídeo", del 29 al 30 de juny de forma virtual.
Aging in Data project, Annual meeting 2023
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés amb la ponència "Data Ageism: A critical exploration of high-quality data", del 23 al 25 de setembre a University of Graz, Graz (Àustria).
Open Science Fair
Candela Ollé i Àlex López participen en aquest congrés amb la ponència "Reforming Research Assessment in Spain: the point of view of Quality Assurance Agencies/The way to Open Science: the case of Spanish researchers" i presentació d'un pòster al congrés internacional, del 25 al 27 de setembre a Madrid.
Annual Meeting Socio-gerontechnology Network
Andrea Rosales i Mireia Fernández-Ardèvol participen en aquest congrés amb la ponència "Silicon Valley ageism – Ideologies and practices of expulsion in the technology industry" i "Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it" respectivament, del 28 al 29 de setembre a Utrech.
Jornada INAECU
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Los desafíos de la ciencia abierta para los investigadores", el 25 d'octubre a Madrid, UC3M.
1er Foro Iberoamericano de Investigación y Diseño
Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Impacto del diseño gráfico en la accesibilidad digital: una aproximación transversal desde el sector", del 6 al 8 de novembre a Madrid.
Debat comunicació persuasiva en alimentació
Mireia Montaña participa en aquest debat el 14 de novembre a Barcelona.
Gendercom
Silvia Martínez i Judith Clares participen en aquest congrés amb la ponència "Las representaciones de género en social media: revisión bibliográfica e impacto en la identidad de género en Europa", del 26 al 27 d'octubre de forma virtual.
Intracom
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 29 al 30 de novembre a Barcelona.
Jornada sobre la traçabilitat de les decisions públiques
Marc Compte participa en aquesta jornada amb la ponència "Reptes d'innovació", el 11 de desembre a Barcelona.
9th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Summit
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Evolución de las estrategias comunicativas de la industria musical y su impacto en el producto cultural", del 18 al 19 de desembre a Barcelona.
ECREA 2022
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Teaching strategic communication in Spanish online universities", el 9 de febrer de forma virtual.
#JornadaGenderUOC: perspectiva de gènere a la docència universitària
Anna Clua participa en aquesta jornada UOC a la taula de debat: De què parlem quan parlem de perspectiva de gènere a la docència?, el 10 de març a Can Jaumeandreu, Barcelona.
RII FORUM
Pablo Lara participa en aquest congrés amb les ponències "Disseny de macrotendencies" i "Softskills per a l'Humanisme digital", del 20 al 22 d'abril a Atenas.
International Scientific Conference: Expressions of information and communication theory and practice 2022
Marc Compte participa en aquest congrés com a ponent, del 28 al 29 d'abril de forma virtual.
IV Jornadas de Innovación Educativa en Comunicación y Alfabetización Mediática
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Las universidades españolas y la Agenda 2030", del 28 al 29 de maig de forma virtual.
Child and Teen Consumption Conference
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Media consumption and children body image: perception, idealization, and influence in the construction of future identity and consumption patterns", del 4 al 6 de maig a la Universidad Complutense de Madrid.
12ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
Àlex Lòpez participa en aquest congrés amb la ponència "Retos de la revistas académicas ante la desinformación", del 5 al 6 de maig a León.
72nd Annual ICA Conference
Mireia Montaña participa en aquest congrés amb la ponència "Interactions with Positive Body-Focused Content on Social Media and Adolescents’ Body Image", del 6 al 30 de maig a Paris.
Datause
Pablo Lara participa en aquest congrés amb la ponència "Legacy caso estudio del café a partir de los datos abiertos", del 17 al 19 de maig a València.
II Jornades Internacionals Data Feminism
Anna Clua va com a convidada a la taula "Projectes d’ús de Data pels Drets de les Dones", el 17 de maig a La CIBA. Santa Coloma de Gramenet.
Cicle retos. La participació ciutadana i la nova ruralitat.
Silvia Martínez participa en aquesta jornada, el 24 de maig a València.
XVI Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas: «Disciplina Académica y Realidad Profesional en el Escenario Internacional»
Marc Compte participa en aquest congrés com a coordinador científic, i amb la ponència "La función estratégica de la Comunicación Interna antes y durante la pandemia del Covid-19", i Ferran Lalueza amb la ponència "Gestionando a macroinfluencers: la interacción de los profesionales de las relaciones públicas con los nuevos prescriptores del entorno digital", del 25 al 27 de maig en el Campus de Jerez de la Frontera (Universitat de Cádiz).
Jornades catalanes de documentació
Candela Ollé, participa en la taula rodona de ciència oberta, del 25 al 27 de maig a Barcelona.
Labs & Conference Veröffentlicht Building a European Cultural Backbone
Efraín Foglia participa en aquest congrés amb la ponència "L'impacte sociocultural del podcast i de les plataformes en línia per a les comunitats de pràctica", del 27 al 28 de maig a Linz, Àustria.
Festa de la Ciència
Sílvia Martínez, participa en aquesta jornada amb la microxerrada "Intel·ligència artificial: biaixos d'algorismes i xatbots abordats des d'una perspectiva ètica", el 28 de maig a Barcelona.
XXVIII Congreso Internacional de la SEP
Sílvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Factchecking colaborativo y desinformación en Ucrania: el caso del bombardeo al hospital maternal en Mariúpol", del 10 al 11 de juny a València.
VIII Congreso Internacional de Cultura Visual
Ines Martins participa en aquest congrés amb la ponència "Estudio de recepción juvenil de la publicidad española: significando el Femvertising en España", del 16 al 17 de juny de forma virtual.
Seminari Ciència Oberta
Candela Ollé i Àlex López, participen en aquest seminari, el 22 de juny a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.
Design Research Society 2022 (DRS)
Lluc Massaguer assisteix a aquest congrés, del 27 de juny al 1 de juliol a Barcelona.
AEIC
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Género en conflicto: cobertura sobre feminismo y género en los canales de YouTube de RT, RT en Español, RT America y RT UK", del 28 de juny al 1 de juliol a Barcelona.
VIII Congrés Internacional de l'AE-IC
Mireia Montaña i Cristina Pujol participen en aquest congrés amb les ponències "Obesidad infantil y consumo mediático en niños y niñas españoles de 5 a 9 años", i "El espejismo de la descentralización: los espacios de desarrollo y creación audiovisual en España" respectivament, del 28 de juny al 1 de juliol a Bellaterra, UAB.
EDULERN 2022
Amalia Creus participa en aquest congrés amb dues comunicacions, del 4 al 6 de juliol a Palma de Mallorca.
INRED 2022
Lluc Massaguer i Gemma San Cornelio participen en aquest congrés amb la ponència "Retos para la evaluación online de estudios de diseño", del 6 al 8 de juliol a València.
V Congrés Internacional de Recerca en Comunicació
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Quina funció tenen els departaments de comunicació de les universitats catalanes? Una anàlisi des de la perspectiva de les relacions públiques", el 8 de juliol a Barcelona.
ALCES XXI
Ignasi Gozalo, participa en aquestes jornades de treball i de presentacions de projectes sobre educació i comunitats pedagògiques, del 14 al 17 de juliol a Ovideo.
Interacción 2022 - XXII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador
Lluc Massaguer participa en aquest congrés amb la ponència "Accessibility in Spanish Universities, evaluation through their policies: Communications about accessibility during COVID-19", del 7 al 9 de setembre a Teruel.
Conferencia Internacional de Comunicación y Tecnologías Aplicadas 2022
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "The selection criteria of the public relations and communication agencies in Spain", del 7 al 9 de setembre de forma virtual.
EUPRERA 23rd Annual Congress "Public relations in the risk society"
Marc Compte participa en aquest congrés amb les ponències "What on earth do communication professionals do? The anatomy of communication management" i "The function of Internal Communication: Transformation or Transubstantiation?", del 21 al 24 de setembre a Viena.
ENAS & NANAS joint conference 2022: Narratives and Counter Narratives of Aging and Old Age: Reflexivity in Aging Studies
Mireia Fernández-Ardèvol participa en aquest congrés, del 28 de setembre a l'1 d'octubre de forma virtual.
ECREA 2022
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència "Newspapers strategies to increase audience reach: from alerts and newsletters to the rise of podcast", del 19 al 22 d'octubre a Aarhus (Dinamarca).
Congreso internacional de ciencias regionales
Pablo Lara i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb les ponències "Futurización en la nueva ruralidad" i "Formación, tecnología y nueva ruralidad: retos y oportunidades para la vertebración del territorio" respectivament, del 19 al 22 d'octubre a Granada.
SAX 2022. La trobada anual de la comunitat guifi·net
Efraín Foglia participa amb la ponència "XOB. Xarxa oberta de barris y xrcb.cat", del 4 al 6 de novembre a Madrid.
CES Winter School 'Resistências anticoloniais e racismo institucional'
Amalia Creus i Inés Martins participen en aquesta jornada, del 10 al 13 de novembre a Madrid.
8th Annual Emerson-Blanquerna Global Communication Pre-Summit: Building Bridges in Uncertain Times: Finding Commonalities Through Communication
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Measuring online reputation for wholesome stakeholder relations", de l'11 al 12 de novembre de forma virtual.
III Fira virtual d'ocupació
Mireia Fernández-Ardèvol i Sandra Sanz, participen amb la ponènica "Edatisme", impartint-la i moderant-la respectivament. També hi participen Cristina Pujol moderant la ponència "Green Shooting y Eco-Managers en la industria audiovisual: nuevos perfiles profesionales para hacer los rodajes sostenibles", i Lluc Massaguer moderant la ponència "Preparados, listos... ¡cohete! Puntos clave para crear nuestro espacio creativo en el mercado laboral", del 16 al 17 de novembre de forma virtual.
XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo
Ana Isabel Bernal Triviño, Candela Ollé i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb les ponències "Las estrategias implantadas de Cosmopolitan, El Hormiguero, Antena 3 Noticias y Sport en TikTok : De los orígenes a la actualidad" i "El desafío de TikTok para los medios en España" respectivament, del 21 al 22 de novembre de forma virtual.
III Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2022
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Contribution to the design of visual informative materials for chronic patients" i Mireia Montaña participa amb les ponències "Femvertising y el rol de la mujer en la publicidad: estudio de caso de los ganadores al premio Los Anuncios del Año desde 2006 al 2021" i "Neuroadvertising. How to focus the advertising creative process to connect with the consumer’s mind", del 24 al 25 de novembre de forma virtual.
INTRACOM 2022. II Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación
Elisenda Estanyol, Silvia Martínez, Daniel Aranda i Mireia Montaña participen en aquest congrés amb la ponència "Ciudadanía digital: la percepción de los jóvenes sobre las posibilidades que ofrece la tecnología y sobre sus habilidades para una participación y deliberación crítica digital", del 5 al 9 de desembre a Tenerife.
EDUNOVATIC 2022
Marc Compte participa en aquest congrés amb la ponència "Mejorando la evaluación formativa en docencia universitaria virtual y asíncrona a través del codiseño y la innovación. El caso de los talleres presenciales de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC", del 14 al 15 de desembre de forma virtual.
BlueCom, I Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul
Toni Roig i Gemma San Cornelio participen en aquest congrés amb les ponències "Historias, imaginación y futuros posibles en la comunicación medioambiental ante la emergencia climática" i "Visualidades mediáticas y narrativas medioambientales" respectivamente, del 29 de novembre a l'1 de desembre a Castelló.
Fake news i negacionisme en temps de pandèmia i infodèmia
Àlex López participa en aquesta conferència que s’engloba dins del cicle “Covid-19, una anàlisi interdisciplinària”, l'11 de febrer a la Casa Golferichs de Barcelona.
Personal branding en social media: cómo mejorar nuestra comunicación y proyección profesional
Silvia Martínez imparteix aquest webinar als CFGS: AEG Ikastetxea de Gipuzkoa, CEBANC de Donostia, Colegio Sedavi de Valencia, GrupoStudium de Sevilla, GSD Las Suertes de Madrid, IES Valle Inclán de Madrid, Sta. Mª de los Apóstoles de Jaén, IES María de Zayas y Sotomayor de Madrid y Salesianos Laviaga Castillo de Zaragoza, el 23 de març de forma virtual.
Congrés Dones, Ciència i Tecnologia
Candela Ollé i Silvia Martínez participen en aquest congrés com a membres del grup de recerca GAME i del Pla internacional, amb la ponència "Projecte Safer Cities for Girls: model i aplicabilitat", el 25 de març de forma virtual.
ICIRKM 2021: 15. International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management
Montserrat García, participa en aquest congrés amb la ponència “Controlled Vocabularies and Information Retrieval: 1918 Pandemic’s Scientific Literature as a Surprising Example”, del 12 al 13 d'abril de forma virtual.
VI Congreso Comunicación y Pensamiento: La revolución de los prosumers: Youtubers e instagramers
Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència “Pautas comunicativas de las teorías negacionistas de la COVID-19", del 28 al 30 d'abril de forma virtual.
CRECS. Conferencia internacional sobre revistas científicas
Àlex López participa en aquest congrés amb la ponència “Transparencia de las revistas científicas: propuesta de indicadores y recomendaciones. Mari Vállez. Universitat de Barcelona. España. En colaboración con Candela Ollé, Mario Pérez-Montoro", del 25 al 27 de maig de forma virtual.
Segunda sesión de la RCIB 2021: Experiencias en la RCIb para informar las decisiones en salud durante la pandemia de la covid-19
Àlex López, participa en aquest congrés amb la ponència “Covid-19: la infodemia como reto para una mejor comunicación científica" el 26 de maig de forma virtual.
Congrés internacional SEP
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència “Reptes i oportunitats de la docència del màrqueting de continguts en periodisme" i, Silvia Martínez participa amb Elvira García de Torres en la comunicació "Informarse con chatbots: desafíos deontológicos y normativos del uso de la inteligencia artificial en el periodismo", del 27 al 28 de maig a Sevilla.
XI Congrés CIDUI 2020+1 Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital
Silvia Sivera participa en aquest congrés amb la ponència “Finestres per a l'estimulació de la creativitat en aules virtuals”, del 30 de maig al 2 de juny, a La Farga Centre d’Activitats de l’Hospitalet de Llobregat.
Seminario Maredata 2021
Àlex López organitza i participa en aquest seminari amb la ponència "Ciència Abierta y COVID-19, ¿caminos paralelos?", el 4 de juny de forma virtual.
Debat Associació Espanyola de Protocol
Elisenda Estanyol participa en el debat "Pasado, presente y futuro de los estudios de Protocolo y Organización de Eventos", el 10 de juny de forma virtual.
C de C 2021
Mireia Montaña participa en les jornades del Club de Creativos, del 17 al 19 de juny, a Donosti.
Jornades sobre Ciència oberta: reflexions des de l'edició acadèmica i universitària
Candela Ollé participa com a ponent a la taula rodona: "Ciencia abierta y Edición académica", el 17 de juny de forma virtual.
XV Congreso Internacional de Investigación Relaciones Públicas: Comunicar en la Economía y en la Sociedad de la Confianza
Ferran Lalueza i Elisenda Estanyol participen en aquest congrés amb la ponència “¿Los medios median menos? Evolución del peso de la función de gabinete de prensa en el mix de las relaciones públicas”, del 30 de juny al 2 de juliol, a Pontevedra.
IAMCR2021
Silvia Martínez participa en aquest congrés amb la ponència “Rethinking borders and boundaries: beyond the global/local dichotomy in communication studies" i, amb altres investigadors, amb la comunicació "Fact-checking and visual verification across cultures”, de l'11 al 15 de juliol de forma virtual.
ECREA 2021
Andrea Rosales participa en aquest congrés amb la ponència "Behind the screens: the ethical dilemmas of media technology industries described by programmers", del 6 al 9 de setembre de forma virtual.
XVIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES)
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "Cómo presentar una actividad, escrita o audiovisual, en línea", Sílvia Sivera amb la ponència "Docencia creativa en las aulas virtuales: cuándo, cómo y para qué", Amalia Creus amb la ponència "Prácticas sociales virtuales y trabajos finales participativos: aprendizaje auténtico, conectado a la comunidad y comprometido con la mejora social" y, Silvia Martínez amb la ponència "Social media y formación: retos y oportunidades para la innovación docente", del 28 al 30 de setembre de forma virtual.
MAC
Candela Ollé participa en aquest congrés amb la ponència "El periodisme mòbil: de les aules al carrer", el 29 de setembre a Granollers.
EUPRERA 2021 Annual Congress
Marc Compte participa en aquest congrés referent europeu en educació i recerca en relacions públiques, amb la ponència "The Selection Criteria of the Public Relations and Communication Agencies in Spain", del 7 al 9 d'octubre a Pamplona.
Congrés Mediaflows 2021
Silvia Martínez, Candela Ollé, Leila Mohammadi, Cristina Pujol i Sandra Sanz participen en aquest congrés amb la ponència "De las calles a internet: Análisis del discurso narrativo del urbanismo feminista" i, Daniel Aranda, Mireia Montaña i Elisenda Estanyol amb la ponència "Digital youth work: educación social y alfabetización digital crítica", del 27 al 29 d'octubre de forma virtual.
IV Jornadas científicas de comunicación estratégica y organizacional de AEIC
Elisenda Estanyol participa en aquest congrés amb la ponència "La organización de eventos deportivos en las Federaciones Españolas y su adaptación al Covid", del 27 al 29 d'octubre a Màlaga.
Small Cinemas Conference 2021
Judith Clares participa en aquest congrés sobre conservació i circulació de petites cinematografies, del 28 al 29 d'octubre a Santiago de Compostela.
VIII Congreso internacional de metodologías en investigación de la comunicación 2021
Jennifer García participa en aquest congrés amb la ponència "Observación participante y entrevistas en profundidad: una metodología para el análisis de los cambios en las necesidades de los urbanitas", del 2 al 4 de novembre a Madrid.
Festival de disseny LATENT
Lluc Massaguer participa en aquest festival en una taula rodona de creatius i dissenyadors, el 6 de novembre a Terrassa.
14th annual International Conference of Education, Research and Innovation
Amalia Creus participa en aquest congrés amb la ponència "Who wants to be creative? a qualitative study of the imaginaries and expectations of university students regarding creativity and the creative profession", del 8 al 9 de novembre en format virtual.
XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo
Ana Bernal Triviño participa en aquest congrés amb la ponència "Innovación en medios de comunicación durante la crisis del coronavirus", del 15 al 17 de novembre a Bilbao.
Seminario internazionale "Cultura e Rivitalizzazione urbana. Città, periferia, territori creativi"
Jennifer García participa en aquest congrés amb la ponència "Preserving urban revitalization and citizen engagement and participation during COVID-19 in cultural and creative districts", del 22 al 24 de novembre a Roma.
9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño
Amalia Creus, Pablo Lara, Lluc Massaguer i Gemma San Cornelio participen en aquest congrés amb les següents ponències respectivament: "Diseñar experiencias de aprendizaje: diseño instruccional para la formación online de diseñadores. El caso de la Universidad Oberta de Catalunya", "Escenarios educación diseño post-covid y Propuesta de una herramienta de macrotendencias integrada en el proceso de Design Thinking", "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC" y, "Aprender y evaluar diseño online: el caso de la evaluación por competencias en la UOC", del 22 al 24 de novembre a Madrid.
VIII Congreso Internacional CIUDADES CREATIVAS
Jennifer García participa en aquest congrés amb la ponència "Espacios urbanos culturales y creativos. Digitalización a pasos de gigante en el distrito del Digbeth (Birmingham, Reino Unido) como respuesta al COVID-19", de l'1 al 2 de desembre a Madrid.
EURYKA
Anna Clua participa com a ponent en la conferència "Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities" del 21 al 24 de gener a Brusel·les.
Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes
Anna Clua presenta el vídeo "Petons a Robadors. Lluites i lligams de putes i altres veïnes", el 24 de gener al Pati Llimona de Barcelona.
Fake news: com es construeix la desinformació i com podem combatre-la
Silvia Martínez participa com a ponent en aquest webinar interactiu, el 13 de febrer online.
Fitness Creatiu: taller de tècniques per a millorar la creativitat
Sílvia Sivera participa com a ponent en aquesta activitat al CIPFP Mislata, el 18 de febrer a València.Sílvia Sivera participa com a ponent en aquesta activitat al CIPFP Mislata, el 18 de febrer a València.
Narratives de segle XXI: més formes d'explicar històries
Candela Ollé participa com a moderadora i ponent amb la ponència "Narratives digitals: aliats en la promoció de la lectura", el 27 de febrer a Barcelona.
V Congrés Internacional de Comunicació i Pensament
Àlex López, Sílvia Martínez i Jordi Sánchez-Navarro participen amb la ponència "Fake news, més enllà de la verificació: gestió i context", de l'1 al 3 d'abril online.
Personal branding en social media: com millorar la nostra comunicació i projecció professional
Elisenda Estanyol participa com a ponent en aquesta activitat al IES Ruiz Gijón, el 20 d'abril a Sevilla.
3er Congrés Català d'Acústica
Silvia Sivera participa moderant la taula rodona "Audiobranding: com associem unívocament la marca i la seva acústica", a l'edifici Creapolis d'ESADE el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès.
Personal branding en social media: com millorar la nostra comunicació i projecció professional
Gemma San Cornelio participa com a ponent en aquesta activitat al IES Llanes, el 7 de maig a Sevilla.
Personal branding en social media: com millorar la nostra comunicació i projecció professional
Sílvia Martínez participa com a ponent en aquesta activitat al CEFOR Izquierdo, el 13 de maig a Zaragoza.
16es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació
Àlex López participa com a membre del comitè científic en aquestes jornades d'Informació i Documentació, del 14 al 15 de maig a Barcelona.
CRECS 2020
Àlex López i Candela Ollé participen amb la ponència "Transparència de les revistes científiques: proposta d'indicadors i recomanacions", del 21 al 22 de maig a León.
XVII Jornada de Investigación de la Universidad de La Sale Bajío, León, Gto México
Àlex López participa amb la ponència "Datos de investigación: retos de gestión y producción científica", el 25 de juny online.
VII Congrés Internacional de la AE-IC
Àlex López i Candela Ollé participen amb la ponència "la curació de continguts científics en temps de fake science, una aproximació entre les ciències de la informació i la comunicació" i Núria Ferran amb la ponència "Dones i Wikipedia", del 7 al 9 de juliol a València.
IAMCR
Leila Mohammadi participa amb la ponència "There Is an App for That: A Study of Social Egg Freezing Mobile Applications Efficiency from Women’s Perspective", del 12 al 17 de juliol de forma virtual.
Marias também têm força
Anna Clua participa en aquest acte sobre violència contra les dones, l'1 d'octubre de forma virtual.
CUICIID 2020
Sandra Sanz i Elisenda Estanyol participen en aquest congrés amb les ponències "Dimensiones de análisis para la innovación en entornos formativos virtuales a partir del uso de información basada en el usuario" i "Tratamiento del término protocolo en la prensa escrita española y la opinión de los académicos al respecto" respectivament, del 7 al 8 d'octubre de forma virtual.
3er Congrés Català d'Acústica
Sílvia Sivera participa en aquest congrés moderant una taula de debat amb el títol "Audiobranding: com associem unívocament la marca i la seva acústica", el 14 d'octubre de forma virtual.
CINCOMA
Jordi Sánchez-Navarro, Judith Clares i Toni Roig participen en aquest congrés amb la ponència "El Papel del VOD en la distribución audiovisual post COVID-19. La estrategia de Disney como estudio de caso", del 20 al 23 d'octubre de forma virtual.
#FightingCOVID - Debat online
Sílvia Sivera participa en aquest sessió per parlar sobre el canvi del sistema educatiu arrel de la pandèmia de la COVID-19, el 20 d'octubre de forma virtual.
II Congrés Internacional per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
Ana Clua participa en aquest congrés sobre violències masclistes, del 26 al 28 d'octubre de forma virtual.
Jornada de Revistes de RACO: Qualitat i visibilitat de les revistes
Àlex López-Borrull i Candela Ollé participen com a ponent i moderadora respectivament, de la sessió "El canvi accelerat i exigent de les revistes científiques" el 27 d'octubre de forma virtual.
Coloquis IUSEN de bones pràctiques de recerca
Àlex López-Borrull participa en una taula rodona amb la ponència "Revistas Depredadoras: ¿están todas las que son, y son todas las que están?", l'11 de novembre de forma virtual.
Educació emergent en situació de pandèmia
Efraín Foglia participa en aquesta activitat sobre educació emergent en situació de pandèmia organitzada pel Museu del Disseny de Barcelona, el 19 de novembre de forma virtual.
Curs Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments
Elisenda Estanyol participa en aquest curs co-organitzat entre la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) i la UOC del 26 al 28 de novembre a Maó (Menorca).
Nit europea de la recerca
Candela Ollé participa com a ponent amb la ponència "Imaginaris de gènere als mitjans de comunicació: com potenciar el pensament crític" el 27 de novembre de forma virtual.
Sitges Next
Sílvia Sivera participa en aquest festival sobre innovació en comunicació publicitària amb la xerrada “I si ens atrevim a innovar en la formació dels nous comunicadors?” el 27 de novembre a Sitges.
Fòrum interseccional sobre violències de gènere
Anna Clua participa en aquest acte sobre violència contra les dones, el 27 de novembre de forma virtual.
XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social
Mireia Montaña i Elisenda Estanyol participen en aquest congrés amb la ponència "¿Cómo utilizan Twitter los políticos europeos? Análisis de la campaña electoral al parlamento europeo de 2019", del 2 al 4 de desembre de forma virtual.
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