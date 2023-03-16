"Teixint la ciència oberta": una exposició sobre el compromís de la UOC amb el coneixement obertS'inaugurarà el 20 d'octubre a la seu de la Universitat i es podrà visitar fins al març vinent
L'exposició s'emmarca en la Setmana Internacional de l'Accés Obert i es complementa amb el taller #internetflags
Com a universitat nativa digital, el compromís de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb el coneixement obert ha estat una constant des dels inicis. Amb motiu de la Setmana Internacional de l'Accés Obert, que se celebra del 19 al 25 d'octubre, la UOC inaugura l'exposició "Teixint la ciència oberta", una mirada per mostrar com aquest moviment transcendental en l'àmbit de la recerca es trasllada de la teoria a la pràctica en el dia a dia de la UOC i del personal investigador.
L'exposició, organitzada per l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, ha estat comissariada per Candela Ollé, professora d'aquests estudis i experta en accés obert. Ollé ha volgut plasmar un concepte complex i ple de matisos en un discurs visual accessible i entenedor.
S'inaugurarà el 20 d'octubre a les 13.30 h i es podrà visitar a la seu de la UOC (hall 1, carrer del Perú, 52, Barcelona) fins al 19 de març de l'any vinent. Per assistir a la inauguració, cal inscriure-s'hi prèviament en aquest enllaç; l'exposició es pot visitar lliurement els dissabtes al matí de 10 a 14 h.
"El compromís de la UOC amb la ciència oberta és sostingut i estructural. El 2010 va aprovar la política institucional d'accés obert i va ser pionera a sumar-se a les primeres declaracions internacionals d'aquest principi. Avui, la UOC no només compleix els mandats legals respecte a aquesta qüestió, sinó que lidera amb l'exemple, disposa d'un ecosistema complet de revistes científiques en model diamant (gratuïtes per llegir i per publicar), ha consolidat el repositori institucional O2, ha desplegat el Pla d'acció alineat amb CoARA per a la reforma de l'avaluació i té el suport diari de l'Oficina de Ciència Oberta", explica Ollé.
Full de ruta, protagonistes i infraestructures
La ciència oberta és un moviment global que es compromet a retornar a la societat el coneixement generat per la recerca, amb l'objectiu de promoure la transparència, l'eficiència, la reproductibilitat i la responsabilitat. "Teixint la ciència oberta" posa de manifest el paper de la UOC com a institució capdavantera en ciència oberta a Espanya i mostra aspectes com els fulls de ruta que segueix, els seus protagonistes —personal investigador, personal bibliotecari i altres perfils— i les infraestructures que la fan possible.
Entre les infraestructures que permeten implementar el concepte de ciència oberta a la UOC, hi ha el Portal de producció científica, que funciona com l'aparador de l'activitat investigadora, i l'O2 Repositori UOC, on es custodien i es poden consultar en obert les publicacions. Més enllà de la UOC, l'Observatori de l'accés obert de les universitats catalanes analitza l'estat del coneixement obert al país.
Un dels conceptes que qüestiona la ciència oberta és el conegut factor d'impacte (JIF), una mesura que tradicionalment ha estat utilitzada per avaluar la qualitat de la producció científica d'un investigador o investigadora, però que ha provocat greus distorsions, com l'autocitació coercitiva, el sensacionalisme i un biaix estadístic important. La ciència oberta proposa canviar el paradigma dominant de "publica o mor" (publish or perish) i avançar cap a una avaluació responsable de la recerca, tot utilitzant indicadors qualitatius i narratius, en lloc de delegar l'avaluació a una xifra automatitzada de la revista on s'ha publicat.
#internetflags: teixint el coneixement obert
L'exposició es complementa amb el taller de pancartes #internetflags, que ha aportat una dimensió material i participativa a l'espai, i que va tenir lloc el 16 d'octubre al Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació del campus UOC.
El taller, a càrrec de l'artista i investigadora de la UOC Irma Marco, es va concebre com una activitat pràctica que connecta directament amb el discurs de l'exposició, i posa l'accent en la creació col·laborativa i la reflexió entorn del valor del coneixement obert.
Mitjançant mètodes de design thinking, les persones participants van treballar en la creació de pancartes de gran format amb missatges de text pintats a mà que relacionen l'experiència quotidiana de la internet mòbil amb l'accés al coneixement. Es van plantejar preguntes com les oportunitats i els reptes que pot implicar la ubiqüitat digital, o com evitar que els algoritmes i la saturació informativa produeixin desinformació.
L'activitat va durar tot el dia i es va dividir en dues sessions: matí i tarda. S'adreçava tant a la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal de gestió) com a la ciutadania interessada en el disseny i la cultura lliure. Marco i membres del seu grup de recerca, Mediaccions, van guiar les persones participants en l'elaboració de les pancartes que posteriorment formaran part de l'espai expositiu.
Aquest taller s'ha dut a terme en col·laboració amb la biblioteca El Poblenou - Manuel Arranz, que acollirà algunes de les pancartes que s'han produït al taller, i l'Institut El Joncar.