Proyectos culturales
- Residente CCCB
- Coro aVeus
- Premio Lletra
- Evidentement
- Llum BCN
- Fondo de arte y cultura digital
- Programa de exposiciones
Residente CCCB
Programa de residencias internacionales del CCCB, en colaboración con la UOC, que acoge en Barcelona a voces destacadas del pensamiento y la creación de todo el mundo entre los años 2024 y 2027.
Cuenta con la participación de figuras de referencia, como Eliane Brum, Tsitsi Dangarembga, Patricia Evangelista, Yásnaya Elena A. Gil o Patrick Radden Keefe.
Coro aVeus
aVeus es un proyecto que une arte, investigación e innovación para crear una voz coral sintética con inteligencia artificial, con motivo del 30.º aniversario de la UOC.
La iniciativa tiene la participación de la comunidad universitaria y la colaboración del colectivo Axolot, la directora artística Anna Ponces, el director coral Carles Prat y la cantante y compositora Maria Arnal, con la dirección conceptual y académica de la profesora Irma Vilà.
Premio Lletra
El Premio Lletra, convocado anualmente por la Fundación Prudenci Bertrana y la UOC desde 2001, reconoce proyectos que fomentan la literatura catalana y la lectura en catalán con herramientas, entornos o medios digitales.
El galardón forma parte de los Premios Literarios de Girona.
Pódcast de ciencia y tecnología Evidentement
Evidentement es un pódcast de divulgación científica en catalán impulsado por el Institut d'Estudis Catalans y la UOC.
A lo largo de 24 capítulos, expertos y expertas de primer nivel reflexionan sobre los grandes retos científicos, sociales y culturales de nuestro tiempo.
La periodista Mònica Terribas; la filósofa Marina Garcés; los médicos Salvador Macip, Jordi Camí y Josep Tabernero, y la presidenta del IEC, Teresa Cabré, son algunas de las voces protagonistas.
Llum BCN
La UOC participa en el Llum BCN 2026, el festival de artes lumínicas de Barcelona, con una instalación creada por estudiantes de la universidad en colaboración con el artista Jorge Rivera.
La antigua fábrica de Can Jaumandreu, actual campus de la UOC en el Poblenou, se transforma en un espacio de luz, creación y experimentación artística.
Fondo de arte y cultura digital
La UOC impulsa un fondo de arte y cultura digital con la participación de artistas de referencia, como Playmodes o Alba G. Corral.
Un ejemplo de estas creaciones es la colección de láminas de arte que representan, metafóricamente, el significado de la formación a lo largo de la vida.
Programa de exposiciones
La UOC abre un espacio expositivo en el campus de Barcelona con una programación dirigida a la comunidad universitaria y al público general.
El programa incluye propuestas que conectan arte, tecnología y pensamiento contemporáneo, con exposiciones de artistas consolidados, residentes o miembros de la comunidad.
"Constelaciones", de Playmodes; "Live Coding: código_en_vivo++", "Invisible Voice", de Mark Farid, o "No mires, observa", de Zaida Vázquez, son algunos ejemplos.