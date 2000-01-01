Programa de residencias internacionales del CCCB, en colaboración con la UOC, que acoge en Barcelona a voces destacadas del pensamiento y la creación de todo el mundo entre los años 2024 y 2027.

Cuenta con la participación de figuras de referencia, como Eliane Brum, Tsitsi Dangarembga, Patricia Evangelista, Yásnaya Elena A. Gil o Patrick Radden Keefe.