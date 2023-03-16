Els visitants: idees que venen i van es un nuevo pódcast de ensayo que amplifica el pensamiento a partir de las ideas de los participantes del programa de residencias internacionales del CCCB y la UOC, explorando la sonoridad como un lenguaje más del pensamiento y conectando sus ideas con voces y experiencias locales. La iniciativa es una coproducción del CCCB y la UOC, con el apoyo de la Fundación Privada Mir-Puig.

La primera temporada se estrena este otoño con tres capítulos dedicados a los conceptos de rumor, con el periodista y escritor estadunidense Patrick Radden Keefe ; periferia, con la periodista y escritora brasileña Eliane Brum , y raíz, con la escritora y cineasta africana Tsitsi Dangarembga . Cuenta con voz y guion de la periodista cultural Noelia Ramírez y la ambientación sonora de la realizadora Laura Romero . El primer episodio ya está disponible en catalán y español en las plataformas de podcasting más populares.

Rumor, periferia y raíz, los temas de los tres primeros capítulos

- Episodio 1: rumor, con Patrick Radden Keefe

Un rumor nunca es un acto solitario. Como mínimo, hacen falta dos personas para ponerlo en marcha. El rumor implica conocimiento compartido, movimiento, una idea de cambio; un rumor puede romper un secreto, hacer que salga del silencio. La periodista Noelia Ramírez y la realizadora Laura Romero exploran la relación entre rumor y periodismo a partir de las reflexiones del escritor y periodista estadunidense Patrick Radden Keefe .

Con la participación de Isabel Cadenas Cañon, Ignasi Gozalo Salellas, Núria Juanico y Mar García Puig.

- Episodio 2: periferia, con Eliane Brum

¿Cómo suena la tierra de nadie? ¿Qué hay detrás de las periferias que sostienen el planeta? ¿Cuál es el centro de gravedad alrededor del cual orbita nuestra sociedad? Este episodio explora universos y territorios periféricos a partir de las reflexiones de la escritora y periodista brasileña Eliane Brum .

Con la participación de Tomás Sánchez Criado, Reyes Gallegos, Eduardo Neves y Patricia Gualinga.

- Episodio 3: raíz, con Tsitsi Dangarembga

¿Cómo se construye el yo cuando tu propia existencia ha sido negada, cuando no existe un pasado válido para arraigarte ni un nosotros al que vincularte? El episodio reflexiona sobre la idea de narrarse a uno mismo a partir de las reflexiones de la escritora y cineasta africana Tsitsi Dangarembga .

Una iniciativa del CCCB y la UOC

Los directores de este nuevo pódcast son Susana Arias , jefa de Mediación del CCCB, y Efraín Foglia , profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC e investigador del grupo de investigación Mediaccions , adscrito al centro UOC-TRÀNSIC.

Els visitants es un pódcast original del CCCB, coproducido con la Universitat Oberta de Catalunya y con el apoyo de la Fundación Privada Mir-Puig. Se trata de una apuesta conjunta para producir nuevos formatos digitales de ensayo que amplifiquen y divulguen el pensamiento.

Estreno en el festival Kosmopolis