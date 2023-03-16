Neix Els visitants, un nou pòdcast d'assaig sonor del CCCB i la UOCL'espai dona veu als participants del programa de residències internacionals engegat per les dues institucions fa més d'un any
Els visitants: idees que venen i van és un nou pòdcast d'assaig que amplifica el pensament a partir de les idees dels participants del programa de residències internacionals del CCCB i la UOC, explorant la sonoritat com un llenguatge més del pensament i connectant les seves idees amb veus i experiències locals. La iniciativa és una coproducció del CCCB i la UOC, amb el suport de la Fundació Privada Mir-Puig.
La primera temporada s'estrena aquesta tardor amb tres capítols dedicats als conceptes de rumor, amb el periodista i escriptor nord-americà Patrick Radden Keefe; perifèria, amb la periodista i escriptora brasilera Eliane Brum, i arrel, amb l'escriptora i cineasta africana Tsitsi Dangarembga. Compta amb la veu i el guió de la periodista Noelia Ramírez i l’ambientació sonora de la realitzadora Laura Romero. El primer episodi ja està disponible en català i castellà a les plataformes de podcàsting més populars.
Rumor, perifèria i arrel, els temes dels tres primers capítols
- Episodi 1: rumor, amb Patrick Radden Keefe
Un rumor no és mai un acte solitari. Com a mínim, calen dues persones per posar-lo en marxa. El rumor implica coneixement compartit, moviment, una idea de canvi; un rumor pot trencar un secret, fer-lo sortir del silenci. La periodista Noelia Ramírez i la realitzadora Laura Romero exploren la relació entre rumor i periodisme a partir de les reflexions de l'escriptor i periodista nord-americà Patrick Radden Keefe.
Amb la participació d'Isabel Cadenas Cañon, Ignasi Gozalo Salellas, Núria Juanico i Mar García Puig.
- Episodi 2: perifèria, amb Eliane Brum
Com sona la terra de ningú? Què hi ha rere les perifèries que sostenen el planeta? Quin és el centre de gravetat al voltant del qual orbita la nostra societat? Aquest episodi explora universos i territoris perifèrics a partir de les reflexions de l'escriptora i periodista brasilera Eliane Brum.
Amb la participació de Tomás Sánchez Criado, Reyes Gallegos, Eduardo Neves i Patricia Gualinga.
- Episodi 3: arrel, amb Tsitsi Dangarembga
Com es construeix el jo quan la teva pròpia existència ha estat negada, quan no hi ha un passat vàlid per arrelar-te ni un nosaltres al qual et puguis vincular? L'episodi reflexiona sobre la idea de narrar-se a un mateix a partir de les reflexions de l'escriptora i cineasta africana Tsitsi Dangarembga.
Una iniciativa del CCCB i la UOC
Els directors d'aquest nou pòdcast són Susana Arias, cap de Mediació del CCCB, i Efraín Foglia, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigador del grup de recerca Mediaccions, adscrit al centre UOC-TRÀNSIC.
Els visitants és un pòdcast original del CCCB, coproduït amb la Universitat Oberta de Catalunya i amb el suport de la Fundació Privada Mir-Puig. Es tracta d'una aposta conjunta per produir nous formats digitals d'assaig que amplifiquin i divulguin el pensament.
Estrena al festival Kosmopolis
El diumenge 26 d'octubre, durant el festival literari Kosmopolis, tindrà lloc la conversa "Pensar per les orelles", en què es presentarà públicament Els visitants i es parlarà sobre les possibilitats de l'assaig. La conversa, moderada per l'escriptor i crític literari Jorge Carrión, creador de l'assaig sonor Solaris, reunirà la periodista Noelia Ramírez, guionista i locutora d'Els visitants; l'escriptor Javier Peña, director i narrador de Grandes infelices, i l'escriptora i documentalista sonora Isabel Cadenas Cañón, creadora del pòdcast De eso no se habla.