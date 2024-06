El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han presentat avui, en roda de premsa, un programa de residències internacionals. El projecte, possible gràcies al suport de la Fundació Mir-Puig, acollirà a Barcelona, entre el 2024 i el 2027, nou figures del pensament i la creació d’arreu del món durant un període de dos a tres mesos cadascun, amb l’objectiu de generar projectes conjunts i de possibilitar els vincles amb pensadors i institucions de la ciutat.

El primer resident serà el nord-americà Patrick Radden Keefe, un dels referents contemporanis del periodisme d’investigació i un dels autors de no-ficció literària més consolidats de la seva generació. És col·laborador habitual del The New Yorker i autor, entre altres, dels llibres No diguis res (Periscopi i Reservoir Books, 2020), sobre el conflicte d’Irlanda del Nord, i L’imperi del dolor (Periscopi i Reservoir Books, 2021) sobre la dinastia dels Sackler, la família de farmacèutics que va crear i comercialitzar el fentanil, el medicament que està en l’origen de la crisi dels opioides als Estats Units.

La primera activitat, fruit d’aquesta residència, és la conferència “El periodisme i els confins de la veritat”, que Radden Keefe ha ofert a 350 alumnes de secundària un cop acabada la roda de premsa. L’autor ha reflexionat sobre la importància del periodisme d’investigació i les conseqüències de renunciar a descobrir i defensar la veritat.

A més, Radden Keefe també serà el comissari, entre d’altres projectes, del “Dia Orwell 2024” (5, 12 i 19 de juny al CCCB), en què parlarà de les “Veritats fràgils: Enfrontar-se als poderosos quan s’ataca el periodisme”, que té com a objectiu analitzar l'estat del periodisme i la llibertat d'expressió actualment.

La roda de premsa ha comptat amb la intervenció de Judit Carrera, directora del CCCB; Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, i l’escriptor i periodista Patrick Radden Keefe.

La col·laboració amb el CCCB està impulsada per l'Àrea de Cultura de la UOC i també compta amb la participació de la professora dels Estudis d'Arts i Humanitats Marina Garcés com a enllaç acadèmic del projecte. La Universitat participarà activament en la generació de continguts i programes durant les residències i posarà a l’abast de la seva àmplia comunitat d’estudiantat i professorat els materials que es generin. Tant per la UOC com pel CCCB, el projecte suposa una oportunitat excepcional per assajar nous formats de transferència i difusió del coneixement.