El norteamericano Patrick Radden Keefe , uno de los referentes contemporáneos del periodismo de investigación y uno de los autores de no ficción literaria más consolidados de su generación, ha hablado de las amenazas de su profesión y del proceso de creación de una historia. Y lo ha hecho como primer residente de un programa internacional que pone en marcha el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con la colaboración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La iniciativa se ha presentado en rueda de prensa el día 4 de junio en Barcelona.

Radden Keefe ha hablado de la IA, de por qué causa fatiga a la gente y de por qué la prensa no escribe más artículos sobre esta temática. Para el periodista, "la mayoría de nosotros necesitamos tener un día normal, ir a recoger a nuestros hijos… y no podemos lidiar con un tema tan abstracto tan rápido". También ha hecho referencia a los peligros de la IA, que "puede dirigirte a un artículo que parece que he escrito yo, pero que no es verdad, se lo ha inventado". Y ha añadido: "la IA puede inventarse esta rueda de prensa y atribuirme palabras que no he dicho".

Aun así, la amenaza más real que vive el periodismo hoy en día es, según Radden Keefe, la política: "El poder corporativo, político es una amenaza muy real. La prensa se ha demonizado mucho en el discurso político". Este entorno convierte en "frágil" la idea de la "verdad objetiva" y hace que "nuestro trabajo sea cada vez más complejo" porque "la gente dice que haces noticias falsas o propaganda política".

El periodista de investigación norteamericano también ha explicado que cuando escribe "sobre personas ricas ya sé que emprenderán acciones legales". Su suerte es que escribe para The New Yorker que dispone de unos asesores legales consolidados.

En cuanto al proceso de creación periodística y a la búsqueda de buenas historias, Patrick Radden Keefe ha explicado que "no busco las ideas, sino que las ideas vienen a mí". Le gusta "conversar" con la gente e "investigar nuevos ángulos", así puede evaluar "si el material tiene chicha y da para una narrativa". Y ha confesado que tiene que "luchar para llamar la atención" de una audiencia ya suficientemente distraída con sus móviles inteligentes.

El autor, entre otros, de los libros No digas nada (DeBolsillo y Reservoir Books, 2020), sobre el conflicto de Irlanda del Norte, y El imperio del dolor (Reservoir Books, 2021) sobre la dinastía de los Sackler, estará en Barcelona los meses de junio y julio. Viene atraído por la ciudad y ha mostrado interés en "la lengua, la independencia, la historia y el trauma de las desapariciones forzosas". Y agradece al CCCB y a la UOC la oportunidad de brindarle "esta residencia".

En la rueda de prensa, el escritor estaba acompañado por la directora del CCCB, Judit Carrera, y el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, Manel Jiménez-Morales. Los dos han hablado de la alianza de ambas instituciones en este proyecto: "Hacemos este programa con la UOC porque queremos establecer relaciones con instituciones académicas clave del territorio", ha dicho Carrera. Mientras que el vicerrector ha remarcado que "las universidades son espacios para tejer alianzas y generar conocimiento".