Durant aquesta tardor, la periodista, escriptora i documentalista brasilera Eliane Brum , un referent global en la preservació de l'Amazònia, serà la nova resident del programa internacional Resident CCCB , una col·laboració entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , amb activitats programades d'octubre a desembre. Aquest programa té com a objectiu potenciar la creació i el pensament crític, i proporcionar a artistes, investigadors i escriptors un espai de residència per dur a terme projectes innovadors durant la seva estada al centre cultural barceloní. Brum agafa el relleu de l'escriptor i periodista nord-americà Patrick Radden Keefe , que va inaugurar aquest programa al juny.

Eliane Brum (Ijuí, Rio Grande do Sul, 1966), coneguda per la seva vasta trajectòria en el periodisme d'investigació, la crònica social i la defensa dels drets humans, ha destacat especialment pel seu treball centrat en la crisi climàtica i la destrucció de l'Amazònia. A través de llibres com Banzeiro òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo, documentals i articles publicats en mitjans internacionals, Brum ha posat de manifest la importància vital de la selva amazònica, no només per al Brasil, sinó també per a la supervivència del planeta.

Brum viu a Altamira, a la regió del Xingu Mitjà, epicentre de la destrucció de l'Amazònia, i és la creadora i directora de la plataforma de periodisme centrada exclusivament en notícies de l'Amazones Sumaúma .

Durant la seva estada al CCCB, Brum podrà aprofundir en la recerca i el treball creatiu entorn de la defensa de la vida a l'Amazònia. Aquesta residència no només representa un reconeixement a la seva trajectòria, sinó que també proporciona una plataforma clau per difondre el seu missatge a un públic europeu, en un moment en què la crisi climàtica se situa al centre del debat global.

L'Amazònia com a epicentre de la vida global

La tasca d'Eliane Brum ha estat fonamental per conscienciar sobre l'amenaça que la desforestació massiva i l'explotació industrial representen per a l'Amazònia. La seva tasca periodística ha estat un testimoni clau sobre els perills que afecten aquest territori, com ara el desplaçament de comunitats indígenes, la reducció de la biodiversitat i l'increment de la destrucció ambiental.

Amb la incorporació d'Eliane Brum com a resident, i amb una programació que posa l'accent en la defensa de la vida i del medi ambient, el CCCB i la UOC reafirmen el seu compromís amb el pensament crític i l'acció cultural enfront dels grans reptes del nostre temps. D'aquesta manera, la seva tasca com a centre de producció i reflexió cultural es veu reforçada per la presència d'una de les veus més rellevants del periodisme contemporani, en un moment clau per a la lluita contra la crisi climàtica.

Al llarg de la seva estada, Eliane Brum participarà en diverses activitats culturals i trobades amb agents de la ciutat. A més, amb motiu de la residència, Eliane Brum ha comissariat un cicle de converses titulat "La selva es dona", que convida veus de l'Amazònia a explicar el present de lluita per una selva viva.

● 12 d'octubre: "L'Amazònia: centre del món", a la Biennal de Pensament

Una de les trobades més esperades és la que Eliane Brum tindrà amb l'escriptor Gabi Martínez. Amb el títol "L'Amazònia: centre del món " , aquesta conversa tractarà sobre literatura i ecologia, i s'hi parlarà de l'Amazònia no només com la selva tropical més gran del planeta, sinó també com el símbol d'una transformació radical en la nostra manera de pensar i d'habitar el món.

● 11 de novembre: "L'Amazònia, posar la vida al centre. Un matí amb Eliane Brum"

"L'Amazònia, posar la vida al centre" és una activitat adreçada a alumnat de secundària. Eliane Brum convidarà els joves a reflexionar sobre les claus que ens pot donar l'Amazònia per pensar la crisi climàtica. Aquesta sessió forma part del programa de xerrades per a estudiants de secundària , que busca acostar els debats contemporanis als joves d'entre quinze i disset anys. Al llarg de la tardor, aquest programa aplegarà altres veus que se situen a la primera línia de defensa de l'Amazònia.

● 12 de novembre: exposició "Amazònies. El futur ancestral"

Eliane Brum és una de les assessores de l'exposició "Amazònies. El futur ancestral" , que s’inaugurarà el 12 de novembre i que se centrarà en la importància estratègica de la preservació de la regió amazònica a escala global. S'hi exposaran els darrers estudis científics i arqueològics sobre aquest tema, que qüestionen molts dels paradigmes tradicionals i presenten mostres contrastades de la rellevància dels ecosistemes amazònics per preservar el món. Aquests estudis demostren que més del 50 % de l'Amazònia no és un bosc primari, sinó un "paisatge induït": els pobles indígenes i les comunitats locals han forjat els paisatges del bosc a tota la regió, han interactuat amb els seus ecosistemes durant milers d'anys, i han format en alguns casos la composició de les espècies dels boscos per adaptar-les a les seves necessitats.

Lluny de ser una exposició fatalista sobre la complexa situació actual de la regió, la mostra busca estimular i conscienciar l'espectador sobre la importància de la preservació de l'ecosistema selvàtic més gran del món, mitjançant un itinerari immersiu que permet sentir els sorolls de la selva.

● 18 de novembre: conversa amb Ehuana Yaira en el marc de L'Alternativa

L'artista, investigadora i líder Yanomami Ehuana Yaira reflexionarà sobre la perspectiva del cos i el territori de les dones de la selva, i parlarà amb la periodista i escriptora Eliane Brum sobre la situació actual del seu poble, amenaçat de genocidi per la mineria il·legal.

● 25 de novembre: conversa amb Patricia Gualinga

Patricia Gualinga, activista climàtica i defensora dels drets de les dones, parlarà amb la periodista i escriptora Eliane Brum sobre una altra manera d'entendre i habitar la natura, i sobre la llarga lluita del seu poble per preservar una selva viva.

● 2 de desembre: conversa amb Txai Suruí

L'activista i líder juvenil Txai Suruí parlarà amb la periodista i escriptora Eliane Braun sobre la resistència de les comunitats indígenes davant de l'extractivisme, la desforestació i els incendis de gran extensió.

● 9 de desembre: conversa amb Eduardo Neves

Eduardo Neves, un dels arqueòlegs més importants que s'han centrat en el passat de l'Amazònia, parlarà amb la periodista i escriptora Eliane Brum sobre la memòria de la selva.