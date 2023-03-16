La escritora y cineasta Tsitsi Dangarembga, nueva residente internacional del CCCB y la UOCConsiderada una de las grandes intelectuales africanas contemporáneas
Toma el relevo de la periodista y escritora brasileña Eliane Brum en este programa de residencias internacionales
Tsitsi Dangarembga nació en la colonia británica de Rodesia del Sur, actual Zimbabue. Pasó parte de su infancia en Inglaterra, en una familia de acogida, y más adelante se formó en medicina en Cambridge, en psicología en Harare y en cine en Berlín, un gran bagaje que ha marcado su producción cultural. Como escritora y cineasta, sus obras, galardonadas y reconocidas internacionalmente, capturan la heterogénea realidad social del continente africano y reflexionan sobre las marcas del colonialismo en la experiencia personal y la escritura.
Se la considera la mejor escritora africana de su generación y cuenta con premios de prestigio como el Premio de la Paz de la Feria del Libro de Frankfurt (2021), el PEN Printer Prize (2021) o el Windham-Campbell de literatura (2022) de la Yale University. En el ámbito editorial, destacan el ensayo Mujer y negra (Plankton Press, 2024; publicado originalmente en Faber & Faber, 2022) y la trilogía semiautobiográfica inaugurada con Condiciones nerviosas (Icaria, 2010; publicada originalmente en inglés en 1988), que la consagró como escritora.
En 2021 publicó la última parte, This Mournable Body (Faber & Faber), finalista del Booker Prize y que próximamente estará traducida al catalán.
En cuanto al cine, ha participat en películas como Neria (1993) o Everyone’s Child (1996), consideradas hitos en la historia del cine de Zimbabue. También es fundadora del International Images Film Festival for Women (IIFF) y lidera el Institute of Creative Arts for Progress in Africa Trust (ICAPA) y la productora audiovisual Nyerai Films.
El programa de residencias internacionales del CCCB, en el que se enmarca su estancia en la ciudad, acoge entre los años 2024 y 2027 nueve figuras de los ámbitos del pensamiento, el periodismo y la creación de todo el mundo con el objetivo de generar proyectos conjuntos y de posibilitar los vínculos con pensadores e instituciones locales. El primer “Residente CCCB” (junio-julio 2024) fue Patrick Radden Keefe, periodista de investigación de Estados Unidos y uno de los referentes de la no ficcón literaria. Lo siguió la también periodista y escritora Eliane Brum, reconocida activista por el clima de Brasil (septiembre-diciembre 2024).
Este proyecto es posible gracias al apoyo y la financiación de la Fundació Privada Mir-Puig y la colaboración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).