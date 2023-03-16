Patricia Evangelista es una periodista, investigadora y documentalista filipina que centra su trabajo en las vivencias traumáticas de la población en contextos de conflictos armados, catástrofes naturales y la lucha por los derechos humanos. Y también es la nueva residente internacional del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Gracias a este programa, Evangelista hará una estancia de dos meses en Barcelona, hasta el 25 de julio, para generar vínculos activos con agentes culturales de la ciudad. La residencia se inaugurará oficialmente el 22 de mayo con la conferencia "El eco de los disparos: una crónica del trauma".

Durante la presentación a los medios, Evangelista ha hecho lo que más le gusta: "contar historias", pero historias duras y traumáticas, sobre todo relacionadas con la guerra contra las drogas que impulsó el entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Duterte prometió matar a todas las personas vinculadas con estas sustancias ilegales, como los padres de una niña llamada Lady Love. "Mientras sus padres dormían en una chabola, dos hombres enmascarados abrieron la puerta y uno disparó contra su padre". Cuando fue el turno de la madre, "Love se puso delante de ella y ese día lo evitó, pero días más tarde volvieron para terminar el trabajo".

"Hace quince años que escribo sobre trauma", dice Evangelista. En este entorno de trabajo, inseguro y hostil, la periodista ha explicado que "me aterraba que mataran a mis fuentes", y ha reconocido que "esto no me deja dormir por las noches". Evangelista fue reportera en Rappler, una agencia de noticias independiente filipina fundada por Maria Ressa, para la que llevó a cabo y produjo una serie de reportajes multimedia y la serie Impunidad, sobre la guerra contra las drogas que impulsó el presidente Rodrigo Duterte. Esta serie recibió el Premio de Prensa de Derechos Humanos, tres premios de la Sociedad de Editores de Asia y fue finalista del Premio Osborn Elliott de Periodismo.

Evangelista se describe como "una periodista de la vieja escuela: creo en las historias". Y, en cuanto a la forma de consumirlas, admite que con los años ha cambiado: "Existen muchas maneras de contar historias; antes se hacía alrededor de un fuego y ahora, mirando a las pantallas".

Presentación a los medios de comunicación

La presentación de Evangelista a los medios de comunicación tuvo lugar el 14 de mayo en el CCCB y contó con la participación de Judit Carrera, directora del CCCB, y Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC. El vicerrector alabó la trayectoria de Evangelista: "resulta impactante invitar a determinadas figuras como Patricia Evangelista a este programa de residencias internacionales. Es agitación, evolución, cambio... En definitiva, es transformación social". También ha hablado de la vertiente más académica de la nueva residente, porque es periodista y al mismo tiempo investigadora, dos caminos que se entrelazan: "sus descubrimientos dejan una huella más allá de la ecuación periodística, y lo hace con rigor y metodología científica".