"M'aterria que matessin les meves fonts"La periodista d'investigació filipina Patricia Evangelista és a Barcelona com a nova resident internacional del CCCB i la UOC
Evangelista ha dedicat part de la seva carrera a cobrir la guerra contra les drogues impulsada pel president Duterte
Patricia Evangelista és una periodista, investigadora i documentalista filipina que centra la seva feina en les vivències traumàtiques de la població en contextos de conflictes armats, catàstrofes naturals i la lluita pels drets humans. I també és la nova resident internacional del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Gràcies a aquest programa, Evangelista farà una estada de dos mesos a Barcelona, fins al 25 de juliol, per generar vincles actius amb agents culturals de la ciutat. La residència s’inaugurarà oficialment el 22 de maig amb la conferència "El ressò dels trets: una crònica del trauma".
Durant la presentació als mitjans, Evangelista ha fet el que li agrada més: "explicar històries", però històries dures i traumàtiques, sobretot relacionades amb la guerra contra les drogues que va impulsar l'aleshores president de Filipines, Rodrigo Duterte. Duterte va prometre matar totes les persones vinculades amb aquestes substàncies il·legals, com els pares d'una nena anomenada Lady Love. "Mentre els seus pares dormien en una xabola, dos homes emmascarats van obrir la porta i un va disparar contra el seu pare". Quan va ser el torn de la mare, "Love s'hi va posar al davant i aquell dia ho va evitar, però dies més tard van tornar a acabar la feina".
"Fa quinze anys que escric sobre trauma", diu Evangelista. En aquest entorn de feina, insegur i hostil, la periodista ha explicat que "m'aterria que matessin les meves fonts", i ha reconegut que "això no em deixa dormir a les nits". Evangelista va ser reportera a Rappler, una agència de notícies independent filipina fundada per Maria Ressa, per a la qual va dur a terme i produir una sèrie de reportatges multimèdia i la sèrie Impunitat, sobre la guerra contra les drogues que va impulsar el president Rodrigo Duterte. Aquesta sèrie va rebre el Premi de Premsa de Drets Humans, tres premis de la Societat d'Editors d'Àsia i va ser finalista del Premi Osborn Elliott de Periodisme.
Evangelista es descriu com "una periodista de la vella escola: crec en les històries". I, pel que fa a la manera de consumir-les, admet que amb els anys ha canviat: "Hi ha moltes maneres d'explicar històries; abans es feia al voltant d'un foc i ara, mirant les pantalles".
Presentació als mitjans de comunicació
La presentació d'Evangelista als mitjans de comunicació va tenir lloc el 14 de maig al CCCB i hi van participar Judit Carrera, directora del CCCB, i Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC. El vicerector va lloar la trajectòria d'Evangelista: "és sacsejador convidar determinades figures com Patricia Evangelista a aquest programa de residències internacionals. És agitació, evolució, canvi... En definitiva, és transformació social". També ha parlat del vessant més acadèmic de la nova resident, perquè és periodista i alhora investigadora, dos camins que s'entrellacen: "les seves descobertes deixen una empremta més enllà de l'equació periodística, i ho fa amb rigor i metodologia científica".
Algunes de les activitats que farà a Barcelona
- 22 de maig, a les 18.30 h. Conferència inaugural "El ressò dels trets: una crònica del trauma". La periodista s'endinsarà en les entranyes de l'autoritarisme contemporani i convidarà a reflexionar sobre el paper del periodisme davant els discursos que legitimen la violència i la brutalitat.
- 10 de juny, a les 18.30 h. Conversa entre Sally Hayden i Patricia Evangelista: "Desemmascarar la mentida: informar sobre la crisi migratòria". La periodista filipina conversarà amb Sally Hayden, guardonada periodista irlandesa que ha dut a terme nombrosos reportatges a Àfrica, el Pròxim Orient i Europa, per parlar sobre com els estats i les institucions poden ocultar les atrocitats amb llenguatge humanitari.
- 16 de juny, a les 18.30 h. Conversa entre Óscar Martínez i Patricia Evangelista: "Fets desagradables: informar sobre la violència". La periodista conversarà amb el periodista salvadoreny Óscar Martínez, una de les veus més destacades d'Amèrica Central que ha informat sobre migració i crim organitzat, i sobre l'exercici del periodisme en condicions hostils i el paper que té davant la violència.
Qui és Patricia Evangelista?
Ha estat guardonada amb el Premi Kate Webb de periodisme excepcional en condicions de perill, i ha estat beneficiària de les beques de l'ASU Future Security, la Fundació Civitella Ranieri, el Dart Center for Journalism and Trauma i el Logan Nonfiction Program.
El seu llibre Algú els ha de matar (Editorial Comanegra) relata amb detall la recerca que va dur a terme sobre els assassinats extrajudicials que es van produir entre el 2016 i el 2022 sota el mandat de Duterte. És col·laboradora de The New York Times i The New Yorker.
Programa de residències internacionals
El programa de residències internacionals del CCCB, en col·laboració amb la UOC, en el qual s'emmarca la seva estada a la ciutat, acull entre el 2024 i el 2027 nou figures dels àmbits del pensament, el periodisme i la creació d'arreu del món amb l'objectiu de generar projectes conjunts i de possibilitar els vincles amb pensadors i institucions locals. El primer resident CCCB (juny-juliol 2024) va ser Patrick Radden Keefe, periodista d'investigació dels Estats Units i un dels referents de la no-ficció literària. El van seguir la també periodista i escriptora Eliane Brum, reconeguda activista pel clima del Brasil (setembre-desembre 2024), i l'escriptora i cineasta Tsitsi Dangarembga, una de les grans intel·lectuals africanes contemporànies.
Aquest projecte és possible gràcies al suport i el finançament de la Fundació Privada Mir-Puig i la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).