Estudiantes de la UOC participan en el Llum BCN con una instalación lumínica en la sede de Can JaumandreuLa instalación en la antigua fábrica, una de las joyas del patrimonio industrial de la ciudad, se podrá visitar del 6 al 8 de febrero
El objetivo es transportar al espectador a una experiencia lumínica que dialoga con la herencia histórica
El campus de la UOC, situado en la antigua fábrica textil Can Jaumandreu del Poblenou de Barcelona, se transformará del 6 al 8 de febrero en una instalación lumínica en la que las formas orgánicas y los juegos de luces reinterpretarán el espíritu del modernismo. Es la primera vez que la universidad forma parte del Llum BCN, el festival de las artes lumínicas en el que edificios emblemáticos del Poblenou acogen instalaciones de artistas de prestigio internacional. La UOC será una de las participantes del concurso entre universidades que se celebra en el marco del festival.
La instalación, que se titula Rebrot, es fruto del trabajo colaborativo entre siete estudiantes de los grados de Multimedia, de Artes y de Diseño y Creación Digitales, coordinados por Jorge Rivera, artista lumínico y audiovisual reconocido, que ha asumido un rol de acompañamiento creativo del alumnado.
La propuesta se fundamenta en dos elementos principales: una proyección audiovisual aplicada sobre la chimenea industrial del complejo Can Jaumandreu, inspirada en el típico trencadís gaudiniano del modernismo, y la instalación de tres tótems lumínicos con estructura metálica, diseñados a similitud de las chimeneas modernistas de La Pedrera. "Can Jaumandreu tiene una fuerte carga simbólica e histórica. El proyecto aprovecha el contexto de la capitalidad mundial de la arquitectura de Barcelona para desarrollar un mensaje de renacimiento, en el que la luz transforma el espacio industrial en un entorno vivo inspirado en el espíritu del modernismo", explica Jorge Rivera.
"La propuesta de valor de la UOC se basa en su capacidad de integrar artes, ciencia y tecnología y demostrar que una universidad digital puede crear arte físico con un alto impacto social y cultural", asegura Lluís Rius, director del Área de Cultura de la UOC, desde la que, conjuntamente con los Estudios, se ha impulsado la iniciativa y se ha proporcionado el apoyo técnico al equipo de estudiantes.
Una oportunidad de aprendizaje y creatividad
Durante el proceso creativo, que se ha desarrollado durante cuatro meses, el alumnado ha reflexionado sobre el trabajo colectivo duro y silenciado de los trabajadores que sostuvieron el sueño modernista. Durante el siglo xix, en la fábrica de Can Jaumandreu, también denominada Vapor de la Llana, trabajaban seis días a la semana mujeres y niños, principalmente, en jornadas laborales de once horas y en recintos con una escasa salubridad.
"Ver cómo es todo el proceso de creación desde cero de un proyecto así ha sido un gran aprendizaje", asegura Maria Rigo, estudiante del grado de Técnicas de Interacción Digital y Multimedia. "Las formas orgánicas y los juegos lumínicos reinterpretarán el espíritu del modernismo, pero también mostrarán su reverso: el trabajo colectivo y silenciado de las obreras y obreros que lo hicieron posible".
Antoni Olivé, estudiante del grado de Artes y también empresario, explica que "hay muchas conexiones entre los artistas y los líderes empresariales y los emprendedores. Todos tienen en común la creatividad. Participar en este proyecto representaba un reto; he podido familiarizarme con la vertiente tecnológica del arte y he hecho contribuciones relevantes al tema y la narrativa de la instalación".
Para Laia Blasco, directora del programa del grado de Artes y profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, "poder participar en uno de los eventos culturales más emblemáticos de la ciudad desde un rol de creadores, pero a la vez con el acompañamiento y el cuidado del profesorado y la organización del festival, es una gran oportunidad para nuestro alumnado".
Un proceso de trabajo colaborativo y horizontal
El proceso de creación ha tenido un fuerte componente colaborativo y una estructura horizontal. Uno de los primeros retos fue construir un equipo cohesionado y atender las diferentes inquietudes del alumnado, con bagajes académicos diversos. "Mi rol ha sido acompañar, orientar y aportar un criterio profesional, con el fin de ayudar a convertir las ideas de los estudiantes en una propuesta viable, sin imponer soluciones cerradas", explica Jorge Rivera.
El alumnado ha trabajado con el espacio de Can Jaumandreu, una de las joyas del patrimonio industrial del Poblenou y un elemento cargado de memoria y valor simbólico, tomando la chimenea como punto central para poner en valor el patrimonio arquitectónico y la memoria histórica del campus. "El proyecto transmite un mensaje de renacimiento; para ello, la luz transforma el espacio industrial en un entorno vivo y contemporáneo, inspirado en el espíritu del modernismo y en el diálogo entre pasado y presente", dice Rivera.
"Nuestro objetivo ha sido transformar el espacio industrial, con su estructura rígida y sus tonos neutros, en un escenario en el que la luz y la geometría dialogan con esta herencia compleja", asegura Maria Rigo.
La implicación del alumnado, con perfiles multidisciplinarios y con el reto añadido de que no se conocía previamente, ha sido una de las claves del éxito de la iniciativa. Para Irma Vilà, profesora de los grados implicados en el proyecto, "contar con la colaboración de un artista como Jorge Rivera, especialista en instalaciones lumínicas, ha sido clave en el acompañamiento y la formación del alumnado".
La instalación de Can Jaumandreu se podrá visitar los días 6 y 7 de febrero de las 19.00 a las 24.00 horas, y el 8 de febrero de las 19.00 a las 23.00 horas.