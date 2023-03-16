Estudiantes de la UOC participan en el Llum BCN.

El campus de la UOC, situado en la antigua fábrica textil Can Jaumandreu del Poblenou de Barcelona, se transformará del 6 al 8 de febrero en una instalación lumínica en la que las formas orgánicas y los juegos de luces reinterpretarán el espíritu del modernismo. Es la primera vez que la universidad forma parte del Llum BCN , el festival de las artes lumínicas en el que edificios emblemáticos del Poblenou acogen instalaciones de artistas de prestigio internacional. La UOC será una de las participantes del concurso entre universidades que se celebra en el marco del festival.

La instalación, que se titula Rebrot, es fruto del trabajo colaborativo entre siete estudiantes de los grados de Multimedia , de Artes y de Diseño y Creación Digitales , coordinados por Jorge Rivera, artista lumínico y audiovisual reconocido, que ha asumido un rol de acompañamiento creativo del alumnado.

La propuesta se fundamenta en dos elementos principales: una proyección audiovisual aplicada sobre la chimenea industrial del complejo Can Jaumandreu, inspirada en el típico trencadís gaudiniano del modernismo, y la instalación de tres tótems lumínicos con estructura metálica, diseñados a similitud de las chimeneas modernistas de La Pedrera. "Can Jaumandreu tiene una fuerte carga simbólica e histórica. El proyecto aprovecha el contexto de la capitalidad mundial de la arquitectura de Barcelona para desarrollar un mensaje de renacimiento, en el que la luz transforma el espacio industrial en un entorno vivo inspirado en el espíritu del modernismo", explica Jorge Rivera.