Estudiants de la UOC participen en el Llum BCN amb una instal·lació lumínica a la seu de Can JaumandreuLa instal·lació a l'antiga fàbrica, una de les joies del patrimoni industrial de la ciutat, es podrà visitar del 6 al 8 de febrer
L'objectiu és transportar l'espectador a una experiència lumínica que dialoga amb l'herència històrica
El campus de la UOC, situat a l'antiga fàbrica tèxtil Can Jaumandreu del Poblenou de Barcelona, es transformarà del 6 al 8 de febrer en una instal·lació lumínica en la qual les formes orgàniques i els jocs de llum reinterpretaran l'esperit del modernisme. És la primera vegada que la Universitat forma part del Llum BCN, el festival de les arts lumíniques en què edificis emblemàtics del Poblenou acullen instal·lacions d'artistes de prestigi internacional. La UOC serà una de les participants del concurs entre universitats que se celebra en el marc del festival.
La instal·lació, que es titula Rebrot, és fruit del treball col·laboratiu entre set estudiants dels graus de Multimèdia, d'Arts i de Disseny i Creació Digitals, coordinats per Jorge Rivera, artista lumínic i audiovisual reconegut, que ha assumit un rol d'acompanyament creatiu de l'alumnat.
La proposta es fonamenta en dos elements principals: una projecció audiovisual aplicada sobre la xemeneia industrial del complex Can Jaumandreu, inspirada en el típic trencadís gaudinià del modernisme, i la instal·lació de tres tòtems lumínics amb estructura metàl·lica, dissenyats a semblança de les xemeneies modernistes de la Pedrera. "Can Jaumandreu té una forta càrrega simbòlica i històrica. El projecte aprofita el context de la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona per desenvolupar un missatge de renaixement, en el qual la llum transforma l'espai industrial en un entorn viu inspirat en l'esperit del modernisme", explica Jorge Rivera.
"La proposta de valor de la UOC es basa en la seva capacitat d'integrar arts, ciència i tecnologia i demostrar que una universitat digital pot crear art físic amb un alt impacte social i cultural", assegura Lluís Rius, director de l'Àrea de Cultura de la UOC, des de la qual, conjuntament amb els Estudis, s'ha impulsat la iniciativa i s'ha proporcionat el suport tècnic a l'equip d'estudiants.
Una oportunitat d'aprenentatge i creativitat
Durant el procés creatiu, que s'ha desenvolupat durant quatre mesos, l'alumnat ha reflexionat sobre el treball col·lectiu dur i silenciat dels treballadors que van sostenir el somni modernista. Durant el segle xix, a la fàbrica de Can Jaumandreu, també anomenada Vapor de la Llana, hi treballaven sis dies a la setmana dones i infants, principalment, en jornades laborals d'onze hores i en recintes amb una escassa salubritat.
"Veure com és tot el procés de creació des de zero d'un projecte així ha estat un gran aprenentatge", assegura Maria Rigo, estudiant del grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia. "Les formes orgàniques i els jocs lumínics reinterpretaran l'esperit del modernisme, però també en mostraran el revers: el treball col·lectiu i silenciat de les obreres i obrers que el van fer possible".
Antoni Olivé, estudiant del grau d'Arts i també empresari, explica que "hi ha moltes connexions entre els artistes i els líders empresarials i els emprenedors. Tots tenen en comú la creativitat. Participar en aquest projecte representava un repte; he pogut familiaritzar-me amb el vessant tecnològic de l'art i he fet contribucions rellevants al tema i la narrativa de la instal·lació".
Per a Laia Blasco, directora del programa del grau d'Arts i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, "poder participar en un dels esdeveniments culturals més emblemàtics de la ciutat des d'un rol de creadors, però alhora amb l'acompanyament i la cura del professorat i l'organització del festival, és una gran oportunitat per al nostre alumnat".
Un procés de treball col·laboratiu i horitzontal
El procés de creació ha tingut un fort component col·laboratiu i una estructura horitzontal. Un dels primers reptes va ser construir un equip cohesionat i atendre les diferents inquietuds de l'alumnat, amb bagatges acadèmics diversos. "El meu rol ha estat acompanyar, orientar i aportar un criteri professional, a fi d'ajudar a convertir les idees del estudiants en una proposta viable, sense imposar solucions tancades", explica Jorge Rivera.
L'alumnat ha treballat amb l'espai de Can Jaumandreu, una de les joies del patrimoni industrial del Poblenou i un element carregat de memòria i valor simbòlic, prenent la xemeneia com a punt central per posar en valor el patrimoni arquitectònic i la memòria històrica del campus. "El projecte transmet un missatge de renaixement; per a això, la llum transforma l'espai industrial en un entorn viu i contemporani, inspirat en l'esperit del modernisme i en el diàleg entre passat i present", diu Rivera.
"El nostre objectiu ha estat transformar l'espai industrial, amb la seva estructura rígida i els seus tons neutres, en un escenari on la llum i la geometria dialoguen amb aquesta herència complexa", assegura Maria Rigo.
La implicació de l'alumnat, amb perfils multidisciplinaris i amb el repte afegit que no es coneixia prèviament, ha estat una de les claus de l'èxit de la iniciativa. Per a Irma Vilà, professora dels graus implicats en el projecte, "comptar amb la col·laboració d'un artista com Jorge Rivera, especialista en instal·lacions lumíniques, ha estat clau en l'acompanyament i la formació de l'alumnat ".
La instal·lació de Can Jaumandreu es podrà visitar els dies 6 i 7 de febrer de les 19.00 a les 24.00 hores, i el 8 de febrer de les 19.00 a les 23.00 hores.